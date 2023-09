Das ist Plattformerein Newsletter über die Schnittstelle zwischen Silicon Valley und Demokratie von Casey Newton und Zoë Schiffer. Hier anmelden.

Lassen Sie uns heute über eine Weiterentwicklung von Bard, Googles Antwort auf ChatGPT, sprechen und darüber, wie damit eines der drängendsten Probleme heutiger Chatbots angegangen wird: ihre Tendenz, Dinge zu erfinden.

Von dem Tag an, als die Chatbots letztes Jahr auf den Markt kamen, warnten uns ihre Entwickler, ihnen nicht zu vertrauen. Der von Tools wie ChatGPT generierte Text basiert nicht auf einer Datenbank mit fundierten Fakten. Stattdessen sind Chatbots prädiktiv – sie treffen probabilistische Vermutungen darüber, welche Wörter richtig erscheinen, basierend auf dem riesigen Textkorpus, auf dem ihre zugrunde liegenden großen Sprachmodelle trainiert wurden.

Daher liegen Chatbots oft „selbstbewusst falsch“, wie es in der Branche heißt. Und das kann selbst hochgebildete Menschen täuschen, wie wir dieses Jahr im Fall des Anwalts gesehen haben, der von ChatGPT generierte Zitate eingereicht hat – ohne zu bemerken, dass jeder einzelne Fall aus reinem Holz erfunden war.

Dieser Sachverhalt erklärt, warum ich Chatbots als Forschungsassistenten größtenteils für nutzlos halte. Sie erzählen Ihnen alles, was Sie wollen, oft innerhalb von Sekunden, aber in den meisten Fällen, ohne ihre Arbeit zu zitieren. Infolgedessen verbringen Sie viel Zeit damit, ihre Antworten zu recherchieren, um herauszufinden, ob sie wahr sind – und verfehlen oft den Zweck, sie überhaupt zu verwenden.

Google hebt die neue Funktion hervor, um Bards Antworten zu überprüfen. Screenshot: The Verge

Als Bard Anfang dieses Jahres auf den Markt kam, war Googles Bard mit einer „Google It“-Schaltfläche ausgestattet, die Ihre Suchanfrage an die Suchmaschine des Unternehmens übermittelte. Dies machte es zwar etwas schneller, eine zweite Meinung über die Ergebnisse des Chatbots einzuholen, aber die Last, herauszufinden, was wahr und was falsch ist, liegt immer noch direkt bei Ihnen.

Ab dieser Woche wird Bard jedoch etwas mehr Arbeit für Sie erledigen. Nachdem der Chatbot eine Ihrer Fragen beantwortet hat, wird Ihre Antwort durch Klicken auf die Google-Schaltfläche noch einmal überprüft. So erklärte das Unternehmen es in einem Blogbeitrag:

Wenn Sie auf das „G“-Symbol klicken, liest Bard die Antwort und bewertet, ob es im Web Inhalte gibt, die sie untermauern. Wenn eine Aussage ausgewertet werden kann, können Sie auf die hervorgehobenen Phrasen klicken und mehr über unterstützende oder widersprüchliche Informationen erfahren, die die Suche gefunden hat.

Wenn Sie eine Abfrage noch einmal überprüfen, werden viele Sätze in der Antwort grün oder braun. Grün hervorgehobene Antworten sind mit zitierten Webseiten verlinkt; Bewegen Sie den Mauszeiger über eine davon und Bard zeigt Ihnen die Quelle der Informationen. Braun hervorgehobene Antworten deuten darauf hin, dass Bard nicht weiß, woher die Informationen stammen, was auf einen wahrscheinlichen Fehler hinweist.

Als ich beispielsweise Bards Antwort auf meine Frage zur Geschichte der Band Radiohead noch einmal überprüfte, fielen mir viele grün hervorgehobene Sätze auf, die mit meinem eigenen Wissen übereinstimmten. Doch auch dieser Satz wurde braun: „Sie haben zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter sechs Grammy Awards und neun Brit Awards.“ Wenn Sie mit der Maus über die Wörter fahren, wird deutlich, dass die Google-Suche widersprüchliche Informationen ergeben hat. Tatsächlich hat Radiohead (kriminellerweise) noch nie einen einzigen Brit Award gewonnen, geschweige denn neun davon.

„Ich werde Ihnen von einer Tragödie erzählen, die sich in meinem Leben ereignet hat“, sagte mir Jack Krawczyk, Senior Director of Product bei Google, letzte Woche in einem Interview.

Krawczyk hatte zu Hause Schwertfisch gekocht und der daraus resultierende Geruch schien das ganze Haus zu durchdringen. Er benutzte Bard, um nach Möglichkeiten zu suchen, es loszuwerden, und überprüfte dann die Ergebnisse noch einmal, um Fakten von Fiktionen zu unterscheiden. Es stellte sich heraus, dass eine gründliche Reinigung der Küche das Problem nicht lösen würde, wie der Chatbot ursprünglich behauptet hatte. Aber es könnte hilfreich sein, Schüsseln mit Backpulver im ganzen Haus aufzustellen.

Wenn Sie sich fragen, warum Google Antworten wie diese nicht noch einmal überprüft Vor Ich habe sie Ihnen gezeigt, und ich habe es auch getan. Krawczyk sagte mir, dass angesichts der großen Vielfalt an Möglichkeiten, wie Menschen Bard verwenden, eine nochmalige Überprüfung häufig unnötig sei. (Normalerweise würden Sie es nicht bitten, ein von Ihnen geschriebenes Gedicht oder eine von ihm verfasste E-Mail usw. noch einmal zu überprüfen.)

Eine Bard-Antwort mit Zeilen, die mit einer Google-Suche gesichert werden konnten (grün) und solchen, die nicht durch eine Google-Suche gesichert werden konnten (braun). Screenshot: The Verge

Und obwohl die doppelte Überprüfung einen klaren Schritt nach vorne darstellt, müssen Sie dennoch oft alle diese Zitate abrufen und sicherstellen, dass Bard diese Suchergebnisse richtig interpretiert. Zumindest in der Forschung hält der Mensch die Hand der KI immer noch genauso fest wie wir.

Dennoch ist es eine erfreuliche Entwicklung.

„Wir haben möglicherweise das erste Sprachmodell erstellt, das zugibt, einen Fehler gemacht zu haben“, sagte mir Krawczyk. Und angesichts der Herausforderungen, die mit der Verbesserung dieser Modelle einhergehen, sollte die Sicherstellung, dass KI-Modelle ihre Fehler genau eingestehen, für die Branche eine hohe Priorität haben.

Bard hat am Dienstag ein weiteres großes Update erhalten: Es kann jetzt eine Verbindung zu Gmail, Docs, Drive und einer Handvoll anderer Google-Produkte herstellen, darunter YouTube und Maps. Mithilfe sogenannter Erweiterungen können Sie Dokumente, die Sie in Ihrem Google-Konto gespeichert haben, in Echtzeit durchsuchen, zusammenfassen und Fragen dazu stellen.

Im Moment ist es auf persönliche Konten beschränkt, was seinen Nutzen, zumindest für mich, drastisch einschränkt. Manchmal ist es als Alternative zum Surfen im Internet interessant – es hat gute Arbeit geleistet, zum Beispiel, als ich es gebeten habe, mir ein paar gute Videos über den Einstieg in die Innenarchitektur zu zeigen. (Die Tatsache, dass Sie diese Videos inline im Bard-Antwortfenster abspielen können, ist eine nette Geste.)

Aber auch Erweiterungen machen eine Menge falsch, und es gibt hier keinen Knopf, den man drücken kann, um die Ergebnisse zu verbessern. Als ich Bard bat, meine älteste E-Mail mit einem Freund zu finden, mit dem ich seit 20 Jahren Nachrichten in Gmail austausche, zeigte mir Bard eine Nachricht aus dem Jahr 2021. Als ich ihn fragte, welche Nachrichten in meinem Posteingang möglicherweise eine schnelle Antwort benötigen, Bard schlug einen Spam mit der Betreffzeile „Mit HP Instant Ink ist problemloses Drucken möglich“ vor.

In Szenarien, in denen Google Geld verdienen kann, schneidet es besser ab. Bitten Sie es, eine Reiseroute für eine Reise nach Japan einschließlich Flug- und Hotelinformationen zu planen, und es wird eine gute Auswahl an Optionen angezeigt, aus denen Google einen Teil des Kaufpreises abziehen kann.

Irgendwann kann ich mir vorstellen, dass Erweiterungen von Drittanbietern für Bard verfügbar sein werden, genau wie zuvor für ChatGPT. (Sie werden dort Plug-Ins genannt.) Das Versprechen, Dinge im Web über eine Konversationsschnittstelle erledigen zu können, ist riesig, auch wenn die Erfahrung heute nur mittelmäßig ist.