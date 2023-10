Als er wieder in dem Lager ankam, in dem er lebt, sei alles verschwunden, sagte Enad Aliwi, der syrische Überlebende eines russischen Luftangriffs in diesem Monat.

„Ich habe alles zerstört vorgefunden“, sagte Aliwi der DW. „Unsere Cousins, unsere Verwandten – das gesamte Lager bestand aus etwa 50 Familien. Ich habe meine Mutter, meine beiden Nichten und deren Mutter, meine Schwester, verloren. Meine Nichte lag in ihrem Bett, als sie starb.“

Am 24. Oktober verwüstete ein Luftangriff russischer Flugzeuge das kleine Zeltlager in der Nähe der Stadt Al-Hamamah im Nordwesten Syriens, das als Flüchtlingslager eingerichtet worden war. Insgesamt wurden fünf Zivilisten getötet. Aliwi und seine Familie, die während des langjährigen Bürgerkriegs in Syrien zweimal vertrieben wurden, leben seit sieben Jahren hier.

„Das russische Flugzeug zielte direkt zwischen den Zelten hindurch“, erzählt Aliwi. „Es waren Stoffzelte. Mehr als zehn davon wurden einfach pulverisiert. Der Angriff zielte offensichtlich darauf ab, so viele Menschen wie möglich zu töten“, beklagte er.

Russische Flugzeuge haben Bomben auf eine kleine Zeltstadt für Vertriebene in Syrien abgeworfen Bild: Omar al-Bam/DW

Dies ist nicht der einzige Luftangriff der letzten Zeit auf zivile Ziele in nordsyrischen Gebieten, die von Gegnern des Regimes des syrischen Diktators Baschar al-Assad kontrolliert werden.

Allein in der ersten Oktoberhälfte 2023 reagierte die Freiwilligengruppe Syrischer Zivilschutz, auch Weißhelme genannt, nach eigenen Angaben auf 194 Angriffe im Nordwesten Syriens. Bislang seien 62 Menschen getötet und 230 Zivilisten verletzt worden, sagten die Weißhelme. Etwa 67.000 Menschen seien erneut vertrieben worden, als sie versuchten, in Sicherheit nahe der türkischen Grenze zu fliehen.

„Wir haben die größte Eskalation der Feindseligkeiten seit 2019 erlebt“, sagte David Carden, stellvertretender regionaler humanitärer Koordinator der Vereinten Nationen (UN) für Syrien, nachdem er Zivilisten in der Stadt Idlib besucht hatte, die Anfang Oktober von den Bombenangriffen betroffen waren. „Wir haben Berichte über beschädigte Infrastruktur gehört, darunter auch die Häuser von Zivilisten. Wir haben gehört, dass 13 Gesundheitseinrichtungen beschädigt und ein Krankenhaus beschädigt wurden. Meine Botschaft ist, dass es unabhängig von den Umständen sehr wichtig ist, dafür zu sorgen, dass Zivilisten versorgt werden.“ und zivile Strukturen werden geschützt.“

Der Leiter der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Syrien, Paulo Pinheiro, bestätigte dies letzte Woche gegenüber der UN-Generalversammlung dass das Land „die größte Eskalation der Feindseligkeiten in Syrien seit vier Jahren erlebte“.

Syrische Aktivisten sagten außerdem, dass Russland und Syrien erneut völkerrechtlich verbotene Waffen eingesetzt hätten, darunter Brandwaffen wie Napalm oder weißer Phosphor sowie Streumunition. Die UN untersuche dies, sagte Pinheiro.

Und wie ein Einheimischer aus Idlib, der bei dem Bombenanschlag einen Freund verloren hatte, der DW erzählte, hatte die russische Luftwaffe zuvor hauptsächlich vorstädtische und landwirtschaftliche Gebiete in Idlib bombardiert, doch dieses Mal wurden Bomben auch in der Innenstadt von Idlib abgeworfen, in dichter besiedelte Gebiete.

Wann eskalierte die Gewalt in Syrien?

Der aktuelle Anstieg der Gewalt in Syrien scheint am 5. Oktober mit einem Angriff auf eine Abschlussfeier an einer Militärakademie in der Stadt Homs begonnen zu haben, deren zentrale Bezirke immer noch von Assad kontrolliert werden. Mit Sprengstoff beladene Drohnen griffen einen Hof an, in dem sich Familien zur Zeremonie versammelt hatten. Bis zu 120 Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.

Die Drohnen stammten wahrscheinlich aus nahegelegenen, von der Opposition kontrollierten Gebieten, und der Angriff galt aufgrund der Art und Weise, wie die Drohnen eingesetzt wurden, als bemerkenswert und weil es sich um den ersten größeren Verstoß gegen die Sicherheit der syrischen Regierung seit mehreren Jahren handelte.

Die syrische Regierung reagierte mit verstärkten Luftangriffen auf von der Opposition kontrollierte Gebiete im Nordwesten. Diese wurden den ganzen Monat über fortgesetzt.

Trauer um die Toten nach einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Syrien in diesem Monat Bild: Omar al-Bam/DW

Gleichzeitig bombardiert das türkische Militär auch von der Opposition kontrollierte Gebiete im Nordosten Syriens. Diese Woche erklärte Human Rights Watch dass der türkische Bombenanschlag eine Reaktion auf „einen Selbstmordanschlag am 2. Oktober am Eingang des Innenministeriums in der türkischen Hauptstadt Ankara war, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden“.

Der Selbstmordanschlag wurde von einer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahestehenden Gruppe für sich beansprucht, die unter anderem von der EU und den USA als Terrororganisation gilt. Die Türkei geht davon aus, dass die kurdische Gruppe im Nordosten Syriens der PKK nahe steht und bombardiert sie daher dort.

Wie hängt die Gewalt mit dem Israel-Gaza-Konflikt zusammen?

Die russisch-syrischen und türkischen Luftangriffe begannen also als Folge von Ereignissen vor dem Angriff der militanten Hamas auf Israel und dem israelischen Vergeltungsangriff auf Gaza. Das heißt aber nicht, dass die aktuelle Gewaltwelle in Syrien völlig unabhängig davon wäre.

„Der erste Auslöser … scheint der Angriff auf die Militärakademie in Homs gewesen zu sein, der vor den Angriffen der Hamas (auf Israel) stattfand“, sagte Julien Barnes-Dacey, Direktor des Programms für den Nahen Osten und Nordafrika beim European Council on Foreign Relations , sagte er der DW. „Dies hat zweifellos den innenpolitischen Druck auf Assad erhöht, eine noch härtere Linie zu verfolgen. Aber“, fügte er hinzu, „scheint es auch wahrscheinlich, dass das (Assad-)Regime versucht, die derzeitige internationale Fokussierung auf Israel und Gaza auszunutzen, um seine Angriffe zu intensivieren.“ , in der Überzeugung, dass es mehr Handlungsspielraum haben wird.

Zusammen mit anderen arabischen Führern hat die syrische Regierung die anhaltenden israelischen Angriffe auf Gaza verurteilt. Aber Barnes-Dacey meinte: „Vielleicht sieht es auch eine Gelegenheit, sein eigenes Narrativ besser zu verkaufen, nämlich dass es auf die gleiche Weise wie Israel auf den Terrorismus reagiert.“

Angriffe der Assad-Regierung auf medizinische Zentren und Zivilisten seien nichts Neues, fügte Radwan al-Atrash hinzu, ein politischer Aktivist der syrischen Opposition, der in Idlib lebt. „Es geschah vor, während und nach Gaza. Wir leben seit Jahren damit“, sagte er. „Aber es stimmt auch, dass dieses Regime versuchen wird, jedes Ereignis, sei es im arabischen Raum oder auf der internationalen Bühne, auszunutzen, um Verbrechen gegen das eigene Volk zu begehen.“

Ein Krankenhaus in Idlib: Bisher trafen russische Luftangriffe vor allem die eher ländliche Umgebung um Idlib Bild: Omar al-Bam/DW

Ähnlichkeiten zwischen den Konflikten

Es gibt auch andere Komplikationen, die mit den Geschehnissen in Gaza zusammenhängen.

Die meisten der rund 4,5 Millionen Menschen, die in den von der Opposition kontrollierten Gebieten im Norden Syriens leben, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, viele leben in Lagern. Pinheiro von der UN sagte, dass auch die Präsenz der militanten Gruppe Hisbollah in Syrien einen Einfluss darauf habe. Hisbollah, a Schiitische politische Partei und militante Gruppe, hat seinen Sitz im Libanon, kämpft aber im Namen des Assad-Regimes, das mit einem der wichtigsten Unterstützer der Hisbollah, dem Iran, verbündet ist. Pinheiro wies darauf hin, dass die jüngsten israelischen Luftangriffe, die die syrischen Flughäfen in Aleppo und Damaskus lahmlegten, auch Auswirkungen auf die Lieferungen humanitärer Hilfe hatten. Israel hat angeblich die syrischen Flughäfen angegriffen, um zu verhindern, dass mehr Kämpfer oder Waffen die Hisbollah in Syrien erreichen. Die Hisbollah wird von den USA, Deutschland und mehreren sunnitisch-arabischen Ländern als Terrororganisation eingestuft, während die EU ihren bewaffneten Flügel als Terrorgruppe einstuft.

Auch der zwölfjährige Bürgerkrieg in Syrien und die daraus resultierende humanitäre Krise konkurrieren um internationale Aufmerksamkeit, zunächst mit dem Krieg in der Ukraine und jetzt mit der Krise in Gaza. Experten haben festgestellt, dass mehr Aufmerksamkeit tendenziell mit mehr Finanzierung gleichzusetzen ist.

Es gebe so viele „konkurrierende Krisen“, betonte Carden von den Vereinten Nationen in Idlib, und weniger als ein Drittel des UN-Plans für humanitäre Hilfe für Syrien für 2023 sei finanziert worden. „Das wird eine große Einschränkung für unsere Fähigkeit darstellen, alle Bedürfnisse der möglicherweise Betroffenen zu erfüllen“, sagte er.

Während seiner Rede vor den Vereinten Nationen sprach Pinheiro auch über die Auswirkungen des Syrienkonflikts auf diese anderen Krisen.

„Der langjährige Mangel an Respekt für grundlegende Normen des humanitären Völkerrechts in Syrien tötet und verstümmelt nicht nur Opfer auf allen Seiten in Syrien“, argumentierte er, „er hat auch das Wesen des internationalen Schutzsystems untergraben und ausgehöhlt – und wir sehen das.“ führt heute zu weiteren andauernden Konflikten.“

Herausgegeben von: Carla Bleiker