Wie gefährlich spielten die USA mit Coronaviren? Labor unter Fauci arbeitet mit Wuhan-Institut für Virusforschung zusammen

Berichten zufolge experimentierte ein Labor in Montana, USA, unter der Leitung des renommierten amerikanischen Immunologen Dr. Anthony Fauci mit Coronaviren, die aus einem Labor im chinesischen Wuhan stammten, das von manchen als Quelle der Covid-Pandemie angesehen wird. Die Enthüllung erfolgte, nachdem ein 2018 in der Zeitschrift Viruses veröffentlichtes Forschungspapier wieder aufgetaucht war, das die Existenz und Art der dort durchgeführten Experimente enthüllte.

Berichten zufolge infizierten die National Institutes of Health (NIH) im Jahr 2018 in einem Labor in Montana zwölf ägyptische Flughunde mit einem „SARS-ähnlichen“ Virus namens WIV1.

Die Enthüllung verbindet lediglich die US-Regierung und das Wuhan-Labor mit der entsprechenden Finanzierung gefährlicher Virusforschung auf der ganzen Welt.

Das Papier – SARS-Like Coronavirus WIV1-CoV Does Not Replicate in Egyptian Fruit Bats – wurde 2018 in der Zeitschrift Viruses veröffentlicht. Die Studie wurde von DRASTIC, einer Gruppe von Online-Aktivisten, die die Ursprünge der Covid-Pandemie untersuchen und als ihre Namen bezeichnen, gemeldet Initiative das White Coat Waste Project.

Zwischen Wuhan und Montana: Das Experiment 2018

Das Experiment im Jahr 2018 wurde in den Rocky Mountain Laboratories des NIH in Montana durchgeführt. Das Labor wurde von Dr. Anthony Fauci geleitet. Die Forschung war ein Gemeinschaftsprojekt der Rocky Mountain Laboratories des NIH und des Wuhan Institute of Virology-Mitarbeiters Ralph Baric von der University of North Carolina.

Wissenschaftler holten 12 Ägyptische Flughunde aus einem Zoo und inokulierten sie mit dem WIV1-Coronavirus, einem Coronavirus, das erstmals bei Chinesischen Roten Hufeisennasen entdeckt wurde.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das WIV1-Coronavirus keine „starke Infektion“ verursachte und „sehr begrenzte Hinweise auf eine Virusreplikation beobachteten“.

Im Catocin Wildlife Preserve, aus dem die Fledermäuse stammen, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Tierrechtsverletzungen. Es liegt nur 15 Minuten von Camp David entfernt, einem 125 Hektar großen Landsitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Von Daily Mail zitierte Aufzeichnungen zeigen, dass das Reservat im April 2023 523 staatlich regulierte Tiere beherbergte, darunter 241 Fledermäuse, von denen 41 Nilflughunde waren.

Der Großteil der weltweiten Gain-of-Function-Virusforschung wird in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Bei dieser Forschung geht es darum, Krankheitserreger ansteckender zu machen, angeblich um sicherzustellen, dass Wissenschaftler künftigen Ausbrüchen einen Schritt voraus sind.

Diese Forschung wurde jedoch von Experten kritisiert, die sagen, dass das Risiko eines Virusaustritts den potenziellen Nutzen überwiege.