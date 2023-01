Ein Kampagnenfoto zeigt Stephen mitten in einer Tanzbewegung und in Pose in einer College-Jacke mit dem Jahr 1968 auf der rechten Seite. Er kombinierte den Look mit hochgekrempelten Hosen, schwarzen Loafers und einer Einkaufstasche mit Gap-Logo.

Zu den weiteren Teilen der Kollektion gehören die klassischen Logo-Hoodies der Marke, Basketballshorts, Jogginghosen und mehr. Ausgewählte Styles werden auch für Kinder erhältlich sein, darunter unter anderem Minis des Logo-Hoodies, Jogginghosen, T-Shirts.

Gap zollt auch dem Verstorbenen Tribut Du denkst also, dass du tanzen kannst Star durch die Unterstützung von The 998 – der nationalen Hotline zur Suizidprävention – und durch eine Spende an Vibrant Emotional Health, die Menschen in Krisen oder emotionaler Not 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kostenlose Beratung bietet.