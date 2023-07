Eigentlich denke ich an Boote, weil es gerade große Neuigkeiten in der globalen Schifffahrt von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation gab, der UN-Behörde, die für die Regulierung von Schiffen zuständig ist, die von Tennisröcken bis hin zu Elektrobatterien alles rund um die Welt transportieren. Am 7. Juli stimmte die IMO neuen Klimazielen zu und legte als Zieldatum „bis oder um 2050“ fest, um die Branche zu bereinigen und Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Dies ist eine große Sache für die Schifffahrtsbranche, die zuvor kein allgemein akzeptiertes Ziel hatte. Aber wie wir alle wissen, ist ein Ziel eher ein Ausgangspunkt als ein Ende. Werfen wir also einen Blick auf die Technologie, auf die Unternehmen zurückgreifen könnten, wenn sie einen Netto-Null-Versand anstreben.

Klein anfangen

Abgesehen vom Netto-Null-Ziel sind eine Reihe von Kontrollpunkten auf dem Weg bis 2050 ein entscheidender Bestandteil des IMO-Abkommens. Diese sind nicht bindend, aber die IMO hat sich zum Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2030 um 20 % und bis 2030 um 70 % zu senken. bis 2040.

Diese Kontrollpunkte könnten von entscheidender Bedeutung sein, um die Industrie zum Handeln anzuregen, sagte Madeline Rose, die beim IMO-Verfahren anwesend war und leitende Klimadirektorin bei Pacific Environment, einer Umweltgruppe, ist.

Dieser erste Kontrollpunkt hat mich besonders fasziniert, weil das Jahr 2030 schnell näher rückt. (Unterhaltsame Tatsache: Der erste Tag des Jahres 2030 liegt tatsächlich näher am heutigen Tag als der letzte Tag des Jahres 2016.) Und eine Reduzierung der Emissionen um 20 % für eine Branche, die oft als schwer zu dekarbonisieren gilt, klingt nach viel. Aber als ich mich damit befasste, war ich überrascht, als ich erfuhr, dass es tatsächlich mehrere ziemlich einfache Wege gibt, die die Branche einschlagen könnte, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar wahrscheinlich mit Zeitersparnis.

Tatsächlich könnte eine bloße Verlangsamung der Schiffe ausreichen, um die Treibhausgasemissionen um 20 % zu senken. Schnellere Schiffe benötigen selbst bei gleicher Distanz mehr Treibstoff als langsamere Schiffe. Und auch andere Technologieoptionen stehen auf dem Tisch, etwa neue Treibstoffe und Geräte wie Segel oder spezielle Rotoren, die den Wind nutzen können, um Schiffe anzutreiben. Laut einer Studie des Umweltberatungsunternehmens CE Delft könnte dieser Dreiklang bis zum Ende des Jahrzehnts tatsächlich zu einer Reduzierung der Emissionen um fast 50 % führen.

Ich habe alles über diese kurzfristigen Maßnahmen geschrieben, die die Schifffahrt ergreifen könnte, also schauen Sie sich meine Geschichte an, um mehr darüber zu erfahren. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit unseren Blick weiter in Richtung Horizont richten und darüber nachdenken, wie die Schifffahrt im Jahr 2050 aussehen könnte.

Hochseetauglich

Das Verlangsamen von Schiffen, das Hinzufügen von Windunterstützung oder sogar das Anbringen von Beschichtungen, um Boote im Wasser rutschiger zu machen, reduzieren den Treibstoffverbrauch. Aber so werden wir die Treibhausgasemissionen nicht auf Null reduzieren können. Denn auch wenn Sie effizienter werden, nutzen Sie immer noch fossile Brennstoffe, die klimaschädliche Emissionen erzeugen.