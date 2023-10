Beschriftung umschalten @Sismatyc

@Sismatyc

In diesem Sommer war das Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (alias El Choliseo) in San Juan mit neongrünen Outfits, Postern und Lichtern übersät. Der helle Farbton signalisierte zwei Headliner-Shows des kolumbianischen Künstlers Feid, der als erster Künstler in der Geschichte den Veranstaltungsort innerhalb einer Stunde oder weniger ausverkaufte.

Auf einer Insel, die Künstler wie Daddy Yankee und Bad Bunny hervorgebracht hat – wo Reggaeton eine ganze Kultur und nicht nur ein Musikgenre ist – nimmt Feid diese Leistung nicht auf die leichte Schulter.

„Für sie ist Reggaeton keine Popmusik. Es ist Musik von der Straße, Musik von Leuten, die wirklich auf der Straße sind“, sagt er über die puerto-ricanischen Fans. „Wie Sie nicht alles erfinden können. Da kann man kein Poser sein; Man muss den Menschen gegenüber so real sein, dass sie (entweder) eine Verbindung zu einem herstellen oder nicht.“

Feids Musik ist von seiner Identität durchdrungen und bezieht sich in seinen Bildern oft auf seine Heimatstadt Medellín, ihre Umgangssprache und die leuchtend grüne Farbe der Berge und Fußballtrikots der Stadt. Und auf einer der bedeutendsten Bühnen des Genres überzeugte er das puertoricanische Publikum.

„Es gibt viele Kontroversen darüber, wie einige Künstler, die nicht aus Puerto Rico stammen, sich unseren Slang aneignen“, sagt der lokale Musikjournalist Juan R. Arroyo, der Feids Choliseo-Auftritt für rezensierte Rollender Stein. „Er ist jemand, der seinem Wortschatz aus seiner Heimat treu bleibt, aber gleichzeitig weiß man, wenn er etwas aus (Puerto Rico) nennt oder ein Wort aus (Puerto Rico) verwendet, dass es von einem Ort des Respekts kommt.“ wo er die Hausaufgaben gemacht und die Due Diligence durchgeführt hat.“

Arroyo führt dieses kulturelle Verständnis teilweise auf Feids schnell wachsende Popularität zurück. Er bemerkt, dass der Reggaetonero innerhalb von zwei Jahren vom Vorprogramm für Karol G im Choliseo einen neuen Rekord in der Geschichte des Veranstaltungsortes gebrochen habe. Aber dieser Pop-Durchbruch – zu dem dieses Jahr Nominierungen in fünf Latin-Grammy-Kategorien, ein neues Album und eine Zusammenarbeit mit Bad Bunny gehören – kam nicht aus heiterem Himmel; Die Entwicklung hat fast ein Jahrzehnt gedauert.

Feid begann mit dem Schreiben und Produzieren für andere Künstler und arbeitete hinter den Kulissen mit Stars wie J Balvin, Nicky Jam und zuletzt Christina Aguilera zusammen. „Viele Leute kennen mich als Songwriter, aber das war nicht meine Motivation“, sagt er. „Es ist nicht so, dass ich ein Songwriter war und jetzt ein Künstler bin. Ich war ein Künstler, der ein Songwriter sein musste.“

Er begann 2014, seine eigene Musik zu veröffentlichen, aber es dauerte mehrere Jahre und Alben, bis er wirklich als Solokünstler Fuß fasste. Er konzentrierte sich darauf, sentimentale Songs für den Club zu komponieren, die oft einen raffinierteren Pop-Anstrich hatten als die Trap-Gesänge perreo kommt aus der Karibik. Außerdem entwickelte er mit seinem Alter Ego El Ferxxo einen charakteristischen Look: eine gebleichte Vokuhila, eine umlaufende Oakley-Sonnenbrille und übergroße Passformen mit einem Hauch des allgegenwärtigen Medallo-Grüns.

„Als ich versuchte, mehr ich selbst zu sein, verbanden sich die Leute mehr mit mir“, sagt er.

Youtube



Letztes Jahr beeilte er sich, sein Album offiziell zu veröffentlichen Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos el Álbum früher als geplant, nachdem es unerwartet durchgesickert war, worauf er im Titel und auf dem Cover anspielte. Trotz des alles andere als idealen Timings bescherte die Platte Feid seine ersten Top 10 in den Latin Albums Billboard-Charts, erreichte Platz 6 und führte zu einer sofort ausverkauften Tour durch die USA

Diesmal zu seinen eigenen Bedingungen veröffentlichte Feid am 29. September sein sechstes Studioalbum. MOR, No Le Temas a La Oscuridadwas übersetzt bedeutet Liebe, hab keine Angst vor der Dunkelheit, war seine bisher größte Platte und erreichte Platz 4 der Billboard Top Latin Albums-Charts. Er sagt, der Titel sei eine Ode an die Beharrlichkeit, die zu seinem Erfolg geführt habe.

„Die meisten Leute haben erst vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vielleicht in diesem Jahr von mir gehört“, sagt er. „Also für mich strahlte ich immer in all dieser Dunkelheit.“

Klanglich ist das Album sein bisher umfangreichstes. Es führt die Geschichte des Reggaeton zurück bis zum Dancehall, wobei der legendäre Sean Paul in „Niña Bonita“ auf Spanisch poetisch wird und dann in „Bubalu“ mit Unterstützung der nigerianischen Sängerin Rema in tropische Afrobeats übergeht.

„Er singt auf Spanisch como si fuera una persona de Medallo, mit Slang singen, mit acentomit allem“, sagt Feid und strahlt vor Stolz.

„Luces de Tecno“ bringt neue EDM-Energie in die zweite Hälfte des Albums, während das rockige „Privilegios“ an der Seite der Band Cupido Feids Gesang das Album zum Abschluss bringt. Obwohl seine Wurzeln im Reggaeton liegen, freut sich Feid, die Grenzen und die Geografie des Genres zu erweitern. Er ist außerdem der einzige nicht-puerto-ricanische Künstler, der auf dem rekordverdächtigen neuen Album von Bad Bunny vertreten ist. Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañanaauf einem Lied, das eine Hommage an einen der angesagtesten Clubs Medellíns ist, Perro Negro.

„Ich hatte immer das Gefühl, Wie der Versender von Medallo „In gewisser Weise, weil ich keine Angst hatte zu sagen, dass ich aus Kolumbien komme, ich esse Arepa con Chorizo, ich esse Chicharron con Frijoles“, sagt Feid.

Obwohl er Teil eines größeren Erbes von Künstlern aus der kolumbianischen Stadt ist, darunter die Mitarbeiter Maluma, Karol G, J Balvin und Sebastian Yatra, lehnt sich Feid an die paisa Prahlerei, um seinen Sound und seine Persönlichkeit auf authentisch einzigartige Weise zu verankern.