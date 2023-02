Wie es geschah: Die Grammy Awards 2023

Kim Petras und Sam Smith nehmen den Preis für das beste Pop-Duo entgegen. (Sonja Flemming/CBS)

Die Grammy Awards am Sonntag schienen für fast jeden etwas dabei zu haben.

Die Show wurde oft als nicht mit Musikliebhabern in Kontakt gebracht und vergab einige ihrer größten Trophäen an Gewinner, die in allen sozialen Medien diskutiert und bestritten wurden.

In der Nacht, in der Beyoncé den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte der Preisverleihung brach, fühlten sich die Dinge etwas anders an.

Das soll nicht heißen, dass es keine Überraschungen gab. Sogar Bonnie Raitt schien verblüfft über ihren Sieg als Song of the Year. Und Bey-Fans sind sicherlich enttäuscht, dass das Album des Jahres an Harry Styles ging (obwohl die meisten Leute nicht anders können, als ihn zu lieben, selbst wenn sie für jemand anderen ziehen würden).

Dieses Jahr fühlte sich einfach inklusiver an.

Im Jahr 2020 ging die National Academy of Recording Arts and Sciences, die die Show veranstaltet, auf Vorwürfe ein, es fehle an Vielfalt und sei ein „Jungenclub“. Sie kündigten eine Reihe von Initiativen an, um dies anzugehen, und öffneten ihre Mitgliederränge, um sie vielfältiger zu gestalten.

Am Sonntag sorgte die epische Hip-Hop-Hommage der Show, die das 50-jährige Bestehen des Genres mit einem All-Star-Line-up feierte, das Jahrzehnte der Hip-Hop-Geschichte umspannte, für einige der denkwürdigsten Momente der Show. Lizzo hielt eine der auffälligsten Reden des Abends und feierte Positivität in der Popmusik, einschließlich Themen der Körperinklusivität.

Bad Bunny erhielt die erste Nominierung für das Album des Jahres der Preisverleihung für ein Projekt, das komplett auf Spanisch war. Er war der Eröffnungsdarsteller der Show und gewann schließlich das beste Música Urbana-Album für sein Werk „Un Verano Sin Ti“.

In einer Nacht, in der auch eine 23-jährige schwarze Jazzsängerin, Samara Joy, als beste neue Künstlerin ausgezeichnet wurde, und Sam Smith und Kim Petras als erstes nicht-binäres und Transgender-Duo Grammys-Geschichte schrieben, das in der Kategorie „Bestes Duo“ gewann, es fühlte sich an, als wären einige Fortschritte gemacht worden.

Matt Meyer von CNN hat zu diesem Beitrag beigetragen.