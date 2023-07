US-Präsident Joe Biden war voll des Lobes: „Sie haben Vertrauen. „Niemand kennt die Situation, vor der wir stehen, besser als Sie“, sagte er zu Jens Stoltenberg. Der 64-jährige Norweger zeigte sich bescheiden und lobte die USA, die Türkei und natürlich Schweden, dessen Beitritt bald gefeiert wird.

+++ Alle Entwicklungen zum NATO-Gipfel im Live-Blog +++

Stoltenberg ist kein Lautsprecher. Während sich die Vertreter anderer Nato-Staaten zuletzt angesichts der immer neuen Forderungen Ankaras zum Beitritt Schwedens die Haare rauften und von einer „Basar-Mentalität“ sprachen, die den Türken die Bündnistreue verweigere, sei er stets cool geblieben. Man verstehe die „Sicherheitsbedenken“ der Türkei, wiederholte Stoltenberg stoisch, schließlich habe kein anderes Nato-Mitgliedsland mehr Terroranschläge erlitten.

Nicht nur Joe Biden, sondern fast alle politischen Beobachter glauben, dass der Norweger mit seinem Verhandlungsgeschick den eigensinnigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan letztlich weichgekocht hat. Seine letzte Forderung nach einer baldigen EU-Mitgliedschaft hatte er einfach verspielt, als Gegenleistung für die Aufnahme Schwedens in das Bündnis. Stoltenberg gilt nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als effizientester Trumpf des Bündnisses.

Unsere Antwort auf Gewalt ist mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit, aber nicht mehr Naivität. Das sind wir den Opfern schuldig. Jens Stoltenberg, Premierminister von Norwegen während des Utøya-Anschlags 2011

Nur 24 Stunden zuvor sah alles nach einem Misserfolg aus. Offenbar wusste nur Stoltenberg, dass sich sein diplomatischer Marathon der letzten Monate ausgezahlt hatte. Er schüttelte hundertmal die Hand, traf die Vertreter der Beitrittsländer und reiste in die Türkei. Offiziell gab es jedoch keine Fortschritte.

Sein feines Gespür für Stimmungen, die Fähigkeit, mit der Kraft einfacher Worte etwas Mächtiges zu bewegen – das hat Stoltenberg der Welt bereits bewiesen: Nach dem Anschlag eines norwegischen Rechtsradikalen auf ein Sommerferienlager auf der Insel Utøya im Jahr 2011 , bei dem 69 junge Menschen starben, fand er als damaliger norwegischer Premierminister Worte, die in der norwegischen Gesellschaft hochgelobt wurden: „Unsere Antwort auf Gewalt ist noch mehr Demokratie, noch mehr Menschlichkeit, aber nicht noch mehr Naivität. Das sind wir dem schuldig.“ Opfer“, sagte der Christdemokrat unter anderem.

Auf dem Weg zum Chef der Zentralbank

Im Nato-Hauptquartier in Brüssel fiel der Norweger zunächst kaum auf. Stoltenberg wollte seinen Schreibtisch in Brüssel eigentlich schon längst freiräumen: Am 4. Februar 2022 wurde er zum Gouverneur der norwegischen Zentralbank ernannt, die neue Aufgabe sollte er im Oktober 2022 übernehmen. Der Abschied von der Nato schien ihm leicht zu fallen ihn. Das Bündnis galt bereits als „hirntot“, bevor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron es im November 2019 zu sagen wagte: keine Gegner, keine Aufgabe, politisch divergierende Mitglieder.

Donald Trump, US-Präsident im Jahr 2016, stellt das Bündnis grundsätzlich in Frage. O-Ton: „Die NATO ist überflüssig.“ Stoltenberg hatte als ziviler Nato-Chef zwei Gegner von Weltklasse gegen sich: Neben Trump Russlands Präsident Wladimir Putin, der in der Nato das Böse in Person sah und 2014 mit der Annexion der Krim und Teilen der Ostukraine das direkt herausforderte Allianz zum ersten Mal. Dennoch schlug Stoltenberg gelegentlich versöhnliche Töne gegenüber Russland an, was zu Unverständnis innerhalb der Allianz führte.

Selenskyj bestätigt die Teilnahme am NATO-Gipfel Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj als Gast am NATO-Gipfel teilnehmen. © Quelle: dpa

Auch problematische Mitglieder wie die Türkei oder Ungarn schürten Zweifel an der gemeinsamen verteidigungspolitischen Agenda des Bündnisses. Und Stoltenberg, der „Mann ohne Eigenschaften“, das „Pokerface“, die „Sprechmaschine“ mit dem Charme einer Büroklammer, erschien vielen Beobachtern als Personifizierung der Leere dieses scheinbar seine Daseinsberechtigung verlorenen Bündnisses .

Handlungsspielraum eines NATO-Generalsekretärs

Der 24. Februar 2022 stellte jedoch alles auf den Kopf: Russlands Präsident Wladimir Putin ließ seine Armee in der Ukraine einmarschieren – und Jens Stoltenberg demonstrierte der Welt, welch enormen Gestaltungsspielraum ein solcher NATO-Generalsekretär angesichts des Krieges hat. Denn nach dem Verständnis vieler Beobachter war der stets von Europäern gestellte höchste zivile Vertreter der NATO vergleichsweise machtlos gegenüber dem militärischen Oberbefehlshaber, dem „Saceur“ (Oberster Alliierter Befehlshaber Europa), der es ist immer mit Amerikanern besetzt.

Die erste Konsequenz von Putins ungeheuerlichem Tabubruch, als er den ersten Angriffskrieg im Europa des 21. Jahrhunderts führte, war eine Art Wiedergeburt der NATO. Und ausgerechnet dieser Jens Stoltenberg, der sich umgehend von seinem geplanten Rücktritt zurückzog, wurde zum einflussreichen Gestalter dieses Prozesses. Mit großem Geschick führte er die Allianz durch ungewöhnlich schwierige Jahre.

Kein Sprachkrieg

Er wehrte sich gegen Versuche Moskaus, sich in einen Sprachkrieg hineinziehen zu lassen. Trotz unterschiedlicher Interessen im Bündnis unterstützte er die NATO mit Kiew vorbehaltlos. Dies erforderte diplomatische Höchstleistungen, denn zunächst waren nur die Osteuropäer, die Amerikaner und die Briten bereit, dem angegriffenen Land umfangreiche Militärhilfe zu leisten.

Stoltenberg garantierte der Ukraine eine Zukunft unter dem Schutzschirm der NATO, ohne jedoch konkret zu werden. Vielleicht war das der schwierigste Balanceakt, denn bei diesen Fragen ging es um das Kriegsziel Moskaus, die Zukunft einer freien Ukraine und die Zukunft des Bündnisses im Allgemeinen. Allerdings kann fast jede Seite mit Stoltenbergs Formel „Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO“ leben, weil sie so unverbindlich ist. Und dennoch ein klares Ziel formuliert.

Im kommenden Jahr 2024 wird Jens Stoltenberg das Bündnis zehn Jahre lang leiten, so lange wie nur ein Vorgänger vor ihm in der 75-jährigen Geschichte des Bündnisses. Die Nachfolge bleibt unklar, denn in Brüssel und in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten sieht niemand die Notwendigkeit, in dieser Frage das Tempo zu erhöhen.

Beim aktuellen NATO-Gipfel in Litauen, den Stoltenberg als „historisch schon vor seinem Beginn“ bezeichnet, wird der Erfolg des Norwegers alle Zwietracht und Herausforderungen, die vor ihm liegen, in den Schatten stellen. Die vielleicht größte Herausforderung für das Bündnis wird neben der Beendigung des russischen Angriffskrieges die Suche nach einem Nachfolger für Stoltenberg sein.

Dafür bleibt ein Jahr Zeit, bevor die Europawahlen eine Neubesetzung der Spitzenpositionen in der EU auslösen. Für die NATO-Führung sind viele Namen im Gespräch: der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, die estnische Premierministerin Kaja Kallas, die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Wer auch immer es ist – Stoltenberg gab vor einem Jahr den Rat: „Halten Sie Europa und Nordamerika zusammen.“ Manchmal ist es ganz einfach.