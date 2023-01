Wie Elektropioniere Afrika mobil machen | Afrika | DW

Für ein armes, abgelegenes Land wie Wedza im Osten Simbabwes können ein paar Dreiräder so ziemlich alles verändern: Die vordere Hälfte des Elektrofahrzeugs gleicht einem Motorroller, hinten eine rechteckige Ladefläche. Sie werden während der COVID-Impfkampagne als Krankenwagen, Taxi und sogar als mobiles Impfzentrum eingesetzt.

Susan Chapanduka züchtet Hühner, baut Gemüse und Tabak an. Für sie ist die „Hamba“, die sie mit anderen Frauen teilt, ein großer Fortschritt: „Früher sind wir mit Schubkarren oder Ochsenkarren zum Markt gefahren. Das war anstrengend und teuer, ich musste immer die Ochsenkarren mieten.“ sie sagt Chapanduka von DW. Sie zahlt auch für die „Hamba“, aber mit dem Fahrzeug kommt sie pünktlich und günstiger auf den Markt. Anders als früher hat sie genug Geld übrig, um das Schulgeld ihrer Kinder zu bezahlen und Dünger für ihre Ernte zu kaufen.

Susan Chapanduka über die Hamba ihrer Gruppe – die nicht nur den Transport von Brennholz erleichtert

Gebaut wird die „Hamba“ vom Start-up „Mobility for Africa“ in Simbabwes Hauptstadt Harare – die Vision dahinter, wie Gründerin Shantha Bloemen gegenüber der DW erklärt, sei „ländliche Gebiete zu transformieren und lebendige lokale Gemeinschaften aufzubauen“. Vor drei Jahren wurden die ersten 50 Fahrzeuge nach Wedza gebracht, um zukünftigen Investoren zu beweisen, dass das Konzept funktioniert. Susan Chapanduka und die anderen Frauen – die „Hamba“ ist speziell auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst – zahlen rund 15 Dollar Miete im Monat pro Fahrzeug plus einen kleineren Betrag für jede Batterieladung.

Elektromobilität ist in verschiedenen Formen auf dem Vormarsch

Der „Hamba“ ist kein Einzelfall: Vielerorts in Afrika ist die Elektromobilität in ganz unterschiedlichen Formen auf dem Vormarsch. Auch wenn es die klassischen E-Autos nicht betrifft, die auch im globalen Norden den Wohlhabenderen vorbehalten sind.

Neben dem offensichtlichen Argument des geringeren CO2-Ausstoßes sprechen einige Gründe für Strom in Afrika, erklärt Marah Köberle von der Siemens-Stiftung: „Höhere Benzinpreise und geringere Kosten für Batterien, aber auch Photovoltaikanlagen unterstützen den Umstieg E-Mobilität.“

Photovoltaik – hier in Südafrika – wird immer erschwinglicher und könnte die E-Mobilität insgesamt vorantreiben

Ein Anfang sind die meist privat betriebenen Motorradtaxis, die aus vielen afrikanischen Städten nicht mehr wegzudenken sind. Allein in Ruandas Hauptstadt Kigali sind Schätzungen zufolge rund 26.000 Motorradtaxis unterwegs. Mit Unterstützung der Vereinten Nationen will das ostafrikanische Land bis Ende des Jahrzehnts 30 Prozent davon auf Elektromotoren umrüsten, um seine Klimaziele zu erreichen. In Kigali bieten deshalb mehrere Start-ups das sogenannte Retrofit an: Bei herkömmlichen Motorrädern wird der Motorblock ausgebaut und durch einen Elektromotor ersetzt.

Kein Ölwechsel, keine Wartung mehr nötig

„Unsere Motoren brauchen kein Öl und keine Wartung mehr, es gibt nicht einmal eine Kette, die gewartet werden muss. Der Fahrer spart also all diese Kosten“, sagte Maxim Mutuyeyezu von Rwanda Electric Mobility vor einigen Monaten der DW. Bis heute hat sein Unternehmen rund 125 Motorräder umgebaut. Das kostet einen selbstständigen Fahrer zunächst mehrere Monatsgehälter, ist aber mittel- und langfristig deutlich rentabler.

Elektro statt Verbrennungsmotor: In Ruandas Hauptstadt Kigali werden immer mehr Motorräder umgerüstet

Die auf Afrika spezialisierte Mobilitätsexpertin Marah Köberle hat ein Projekt im ländlichen Kenia wissenschaftlich begleitet – dank der geringeren Betriebskosten konnten die Fahrer dort 30 Prozent höhere Reserven aufbauen: „Einige der Fahrer sind sehr begeistert – sie sagen es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie etwas sparen können. Wenn man bedenkt, dass viele unterhalb der Armutsgrenze leben, ist das Sparen von 30, 40 Dollar eine große Leistung, die Familien einen gewissen Spielraum gibt.“

Was viele Motorradprojekte in Kenia, Ruanda und anderen Ländern gemeinsam haben: Die Batterien in den Motorrädern sind austauschbar – statt langer Ladezeiten können Fahrer einfach zu einer Sammelstelle fahren, wo der Austausch nicht länger dauert als früher Besuch einer Tankstelle. Das reduziere auch das wirtschaftliche Risiko für den Fahrer, sagt Marah Köberle gegenüber der DW: „Die Batterie ist immer noch das teuerste Teil eines E-Motorrads. Beim Wechselmodell zahlt der Fahrer nur die Batterieladung, er selbst also nicht.“ Gehen Sie kein Risiko ein, wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden muss.“

Solarbusse made in Africa

Bei größeren Fahrzeugen ist ein solcher Batteriewechsel oft weniger praktikabel – so müssen bei elektrisch betriebenen Bussen ggf. lange Ladezeiten eingeplant werden. Um diese zu verkürzen, setzt der staatlich geförderte ugandische Autobauer Kiira Motors Solarzellen auf den Busdächern ein: „In unserem Land haben wir das Glück, dass wir auf dem Äquator liegen und daher das ganze Jahr über acht Sonnenstunden am Tag haben. “, sagt Kiiras Marketing DW-Chef Allan Muhumuza. Dank der zusätzlichen Leistung der Solarzellen hat der Bus mit 49 Sitzplätzen eine Reichweite von 300 Kilometern – genug für einen normalen Einsatztag.

E-Busse sind in Afrika noch eine Seltenheit, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi etwa gingen 2022 die ersten beiden in den Linienbetrieb. Sicher ist aber, dass es mehr werden. In Senegals Hauptstadt Dakar etwa soll Ende des Jahres ein neues Busnetz die Vororte besser verbinden und so den Pendlerverkehr entlasten – alle der mindestens 140 Busse sollen elektrisch fahren.

Auch abseits der Hauptstädte wird an elektrischen Lösungen gearbeitet: In Maiduguri im Nordosten Nigerias etwa hat der Gründer Mustapha Gajibo einen elektrisch betriebenen Zwölfsitzer entwickelt, der ländliche Gebiete mit einer Reichweite von 200 Kilometern verbinden könnte. Bei einem Treffen mit der DW vor einigen Monaten dachte Gajibo bereits weit über seine Region hinaus: „Meine Vision ist, dass unser Unternehmen nicht nur in Nigeria, sondern auf der ganzen Welt zum führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen wird.“

Neben den offensichtlichen positiven Aspekten – Elektromotoren verursachen keine Abgase, die sich negativ auf das Klima oder die Gesundheit der Menschen am Straßenrand auswirken würden – betont Mobilitätsexpertin Marah Köberle einen weiteren Punkt: „Die Umstellung auf e -Mobilität bietet auch die Chance für mehr ‚Made in Africa‘.“

Mitwirkende: Privilege Musvanhiri (Simbabwe), Themistocle Hakizimana (Ruanda), Julius Mugambwa (Uganda) Muhammad Al-Amin (Nigeria)