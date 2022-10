Wie eine verschlafene Ecke des Marktes fast eine Kernschmelze auslöste

London

CNN-Geschäft

—



Pensionskassen sind so konzipiert, dass sie langweilig sind. Ihr einziges Ziel – genug Geld zu verdienen, um Renten auszuzahlen – bevorzugt kühle Köpfe gegenüber dreisten Risikoträgern.

Aber als die Märkte im Vereinigten Königreich letzte Woche drunter und drüber liefen, Hunderte von Britische Pensionsfondsmanager befanden sich im Zentrum einer Krise, die die Bank of England zwang, einzugreifen, um die Stabilität wiederherzustellen und eine breitere finanzielle Kernschmelze abzuwenden.

Es brauchte nur einen großen Schock. Nach der Ankündigung von Finanzminister Kwasi Kwarteng am Freitag, dem 23. September, Pläne zur Erhöhung der Kreditaufnahme zur Bezahlung von Steuersenkungen zu veräußern, stießen Investoren das Pfund und britische Staatsanleihen ab, was die Renditen einiger dieser Schulden so schnell wie nie zuvor in die Höhe schnellen ließ.

Das Ausmaß des Tumults übte enormen Druck auf viele Pensionsfonds aus, indem sie eine Anlagestrategie auf den Kopf stellten, die den Einsatz von Derivaten zur Absicherung ihrer Wetten beinhaltet.

Als der Kurs der Staatsanleihen abstürzte, wurden die Fonds aufgefordert, Milliarden von Pfund an Sicherheiten aufzubringen. Im Ringen um Bargeld waren Investmentmanager gezwungen, alles zu verkaufen, was sie konnten – in einigen Fällen auch mehr Staatsanleihen. Das ließ die Renditen noch höher steigen und löste eine weitere Welle von Sicherheitenforderungen aus.

„Es begann sich selbst zu ernähren“, sagte Ben Gold, Leiter der Anlageabteilung der XPS Pensions Group, einer britischen Rentenberatungsgesellschaft. „Alle wollten verkaufen und es gab keinen Käufer.“

Die Bank of England ging in den Krisenmodus. Nachdem es die Nacht vom Dienstag, den 27. September, durchgearbeitet hatte, trat es am nächsten Tag mit der Zusage auf, bei Bedarf Anleihen im Wert von bis zu 65 Mrd. £ (73 Mrd. $) zu kaufen. Das stoppte die Blutung und verhinderte, was die Zentralbank dem Gesetzgeber später als ihre schlimmste Befürchtung sagte: eine „sich selbst verstärkende Spirale“ und „weit verbreitete finanzielle Instabilität“.

In einem Brief an den Vorsitzenden des Finanzausschusses des britischen Parlaments sagte die Bank of England diese Woche, dass eine Reihe von Fonds ausgefallen wären, wenn sie nicht interveniert hätte, was die Belastung des Finanzsystems noch verstärkt hätte. Es sagte, seine Intervention sei unerlässlich, um „das Funktionieren des Kernmarktes wiederherzustellen“.

Die Pensionskassen versuchen jetzt, Geld aufzubringen, um ihre Kassen wieder aufzufüllen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sie Fuß fassen können, bevor der Notkauf von Anleihen durch die Bank of England am 14. Oktober enden soll. Und für ein breiteres Spektrum von Anlegern ist das Beinahe-Unglück ein Weckruf.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigen die Zinsen weltweit schnell. In diesem Klima sind die Märkte anfällig für Unfälle.

„Was Ihnen die letzten zwei Wochen gezeigt haben, ist, dass es auf den Märkten viel mehr Volatilität geben kann“, sagte Barry Kenneth, Chief Investment Officer beim Pension Protection Fund, der Renten für Mitarbeiter britischer Unternehmen verwaltet, die insolvent werden. „Es ist einfach zu investieren, wenn alles nach oben geht. Es ist viel schwieriger zu investieren, wenn man versucht, ein fallendes Messer aufzufangen, oder sich an eine neue Umgebung anpassen muss.“

Die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten zeigten sich bei Fondsmanagern, die sich auf sogenannte „liability-driven investment“ (LDI) für Renten konzentrieren. Gold sagte, er habe am Wochenende vom 24. bis 25. September begonnen, Nachrichten von besorgten Kunden zu erhalten.

LDI basiert auf einer einfachen Prämisse: Renten brauchen genug Geld, um das zu zahlen, was sie Rentnern bis weit in die Zukunft schulden. Um Auszahlungen in 30 oder 50 Jahren zu planen, kaufen sie Anleihen mit langer Laufzeit und kaufen Derivate, um diese Wetten abzusichern. Dabei müssen sie Sicherheiten stellen. Wenn die Anleiherenditen stark steigen, werden sie aufgefordert, noch mehr Sicherheiten in einem sogenannten „Margin Call“ zu hinterlegen. Diese obskure Ecke des Marktes ist in den letzten Jahren schnell gewachsen und hat laut der Bank of England einen Wert von mehr als 1 Billion Pfund (1,1 Billionen US-Dollar) erreicht.

Wenn die Anleiherenditen im Laufe der Zeit langsam steigen, ist dies kein Problem für Pensionskassen, die LDI-Strategien einsetzen, und hilft sogar ihren Finanzen. Aber wenn die Anleiherenditen sehr schnell in die Höhe schießen, ist das ein Rezept für Ärger. Laut der Bank of England war die Entwicklung der Anleiherenditen vor ihrem Eingreifen „beispiellos“. Die viertägige Bewegung bei 30-jährigen britischen Staatsanleihen war mehr als doppelt so hoch wie in der Zeit mit dem höchsten Stress während der Pandemie.

„Die Schärfe und Bösartigkeit der Bewegung hat die Leute wirklich überrascht“, sagte Kenneth.

Die Margin Calls kamen herein – und kamen immer wieder. Der Pension Protection Fund sagte, er sei mit einem Bargeldabruf in Höhe von 1,6 Milliarden Pfund konfrontiert. Es war in der Lage zu zahlen, ohne Vermögenswerte abzustoßen, aber andere wurden überrascht und zu einem Notverkauf von Staatsanleihen und Unternehmensschulden gezwungen und Aktien, um Geld zu sammeln. Gold schätzte, dass mindestens die Hälfte der 400 Rentenprogramme, die XPS berät, mit Sicherheitenforderungen konfrontiert waren und dass die Fonds in der gesamten Branche nun versuchen, ein Loch von 100 bis 150 Milliarden Pfund zu füllen.

„Wenn Sie so große Bewegungen durch das Finanzsystem treiben, macht es Sinn, dass etwas kaputt geht“, sagte Rohan Khanna, Stratege bei UBS.

Wenn eine Marktstörung eine Kettenreaktion auslöst, ist das nicht nur für Anleger beängstigend. Die Bank of England stellte in ihrem Schreiben klar, dass die Talfahrt des Anleihemarktes „zu einer übermäßigen und plötzlichen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für die Realwirtschaft geführt haben könnte“, da die Kreditkosten in die Höhe schossen. Für viele Unternehmen und Hypothekeninhaber haben sie dies bereits getan.

Bisher hat die Bank of England nur 3,8 Milliarden Pfund an Anleihen gekauft, weit weniger, als sie hätte kaufen können. Dennoch haben die Bemühungen ein starkes Signal gesendet. Die Renditen längerfristiger Anleihen sind stark gesunken, was den Pensionsfonds Zeit gibt, sich zu erholen – obwohl sie kürzlich wieder zu steigen begonnen haben.

„Was die Bank of England getan hat, hat einigen meiner Kollegen da draußen Zeit verschafft“, sagte Kenneth.

Dennoch ist Kenneth besorgt, dass die Aufgabe angesichts der Komplexität vieler Pensionskassen nicht abgeschlossen sein wird, wenn das Programm wie geplant nächste Woche endet. Daniela Russell, Leiterin der britischen Zinsstrategie bei HSBC, warnte kürzlich in einer Mitteilung an Kunden, dass das Risiko einer „Klippe“ bestehe, insbesondere da die Bank of England ihre früheren Pläne vorantreibe, mit dem Verkauf von Anleihen zu beginnen, die sie während des Jahres gekauft habe Pandemie Ende des Monats.

„Man könnte hoffen, dass der Präzedenzfall der BoE-Intervention über dieses Datum hinaus weiterhin einen Rückhalt bietet, aber dies reicht möglicherweise nicht aus, um einen erneuten kräftigen Ausverkauf bei langlaufenden Gilts zu verhindern“, schrieb sie.

Da die Zentralbanken die Zinssätze so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr erhöhen, sind die Anleger nervös angesichts der Auswirkungen auf ihre Portfolios und die Wirtschaft. Sie halten mehr Bargeld, was die Ausführung von Trades erschwert und erschütternde Preisbewegungen verschlimmern kann.

Das macht es wahrscheinlicher, dass ein Überraschungsereignis massive Störungen verursacht, und das Gespenst des nächsten Schockers droht. Wird es eine grobe Charge von Wirtschaftsdaten sein? Ärger bei einer globalen Bank? Ein weiterer politischer Fehltritt im Vereinigten Königreich?

Gold sagte, die Rentenbranche als Ganzes sei jetzt besser vorbereitet, obwohl er zugibt, dass es „naiv“ wäre zu glauben, dass es keinen weiteren Anfall von Instabilität geben könnte.

„Sie müssten sehen, dass die Renditen schneller steigen, als wir es diesmal gesehen haben“, sagte er und bemerkte, dass jetzt größere Pufferfonds angehäuft werden. „Es würde etwas von absolut historischem Ausmaß erfordern, damit das nicht ausreicht, aber man weiß nie.“