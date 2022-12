Wie ein obskures 96 Jahre altes Gesetz den Bahnstreik stoppte

Das Eisenbahnarbeitsgesetz wurde 1926 als eines der ersten Arbeitsgesetze überhaupt verabschiedet in der Nation. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Eisenbahnen bereits gewerkschaftlich organisiert, einige sogar bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Struktur wurde daher eingerichtet, um Arbeitsverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Management zu regeln, anstatt Organisierungskampagnen für neue Gewerkschaften und zusätzliche Mitglieder zu beaufsichtigen.

Die Maßnahme geht nun an Präsident Joe Biden, der angekündigt hat, sie zu unterzeichnen. Wenn er das tut, wird es keine Chance mehr für einen Streik am 9. Dezember geben, der etwa 30 % der Frachtlieferungen des Landes lahmgelegt hätte. Ein längerer Streik hätte zu einem Mangel an einer breiten Palette von Artikeln geführt, von Lebensmitteln über Benzin bis hin zu Autos, und wahrscheinlich zu einem Preisanstieg geführt.

Das Repräsentantenhaus verabschiedete auch ein Gesetz, das den Gewerkschaften bezahlte Krankheitstage einräumen würde, um das Problem anzugehen, von dem sie sagten, dass es die Mitglieder dazu veranlasste, die Vereinbarungen abzulehnen. Aber die Bemühungen, dieselbe Maßnahme im Senat zu verabschieden, blieben erfolglos, obwohl 52 von 95 Senatoren dafür gestimmt haben. Die Maßnahme benötigte 60 Stimmen, um den Senat zu passieren.

Nach dem Eisenbahnarbeitsgesetz ist die Bundesbehörde, die die Arbeitsbeziehungen bei Eisenbahn und Fluggesellschaft überwacht, das Nationale Schlichtungsgremium, das versucht, die beiden Seiten zusammenzubringen, und das eine Reihe von Beschränkungen und Abkühlungsperioden festgelegt hat, während denen Gewerkschaften nicht streiken können Das Management kann die Arbeiter nicht aussperren. Und wenn all diese Bemühungen scheitern, kann der Kongress eingreifen und einen Vertrag durchsetzen, unter dem beide Seiten operieren müssen.

Bei Verhandlungen in anderen Unternehmen ist die Streikfähigkeit der Arbeitnehmer die stärkste Option, die Gewerkschaften haben, um ihre Ziele am Verhandlungstisch zu erreichen. Und selbst die Eisenbahnen geben zu, dass das Gesetz Streiks äußerst unwahrscheinlich macht.

„Das Ziel des Railway Labour Act war es, die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsniederlegung zu verringern“, sagte Ian Jefferies, CEO der Association of American Railroads, der Handelsgruppe, die die Eisenbahnen vertritt. „Und es war dabei bemerkenswert effektiv.“

So sehr das Management das Gesetz und seine Beschränkungen für Streiks mag, die Gewerkschaften hassen es. Sie sagen, es wäre viel einfacher, eine Einigung zu erzielen, die ihre Mitglieder unterstützen können, wenn sie die Hebelwirkung eines möglichen Streiks hätten. Und sie sagen, dass das Management beim Abwägen der Kosten eines möglichen Streiks erkennen würde, dass es über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um diese Anforderungen ohne eine tatsächliche Arbeitsniederlegung zu erfüllen.

Die vier großen Eisenbahnen – Union Pazifik ( UNP ) , CSX ( CSX ) , Norfolk im Süden ( NSC ) und Berkshire Hathaways ( BRKA ) Burlington Northern Santa Fe – meldete für 2021 eine Art Rekordgewinn. Analysten der Wall Street erwarten für 2022 noch bessere Gewinne, zumindest für die drei Eisenbahnen sie bedecken.

Wenn sie unter den National Labour Relations Act fallen würden, das Arbeitsgesetz, das die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den meisten Unternehmen des Landes regelt, könnten die Gewerkschaften mit Streik drohen. Aber nach dem Railway Labour Act kann sich das Management auf die Hoffnungen stützen, dass der Kongress ihnen den Deal geben wird, den es will.

„Diese Aktion hindert uns daran, das Ende unseres Prozesses zu erreichen, nimmt uns die Kraft und Fähigkeit, Verhandlungen zu erzwingen oder die Eisenbahnen dazu zu zwingen, … das Richtige zu tun“, sagte Michael Baldwin, Präsident der Brotherhood of Railroad Signalmen , einer der vier Gewerkschaften deren Mitglieder gegen die im letzten Herbst erzielten vorläufigen Vereinbarungen gestimmt haben, die der Kongress nun bereit ist, den Mitgliedern aufzuzwingen.

Die Eisenbahnen leugnen, dass sie wollten, dass dies mit dem Kongress endet, und sie zogen es vor, mit den Gewerkschaften eine Einigung zu erzielen, die von den Mitgliedern ratifiziert werden könnte.

„Ich glaube nicht, dass es das Ziel von irgendjemandem ist, den Kongress einzubeziehen, aber der Kongress hat in der Vergangenheit seine Bereitschaft gezeigt, bei Bedarf einzugreifen“, sagte Jefferies von AAR.

Aber Biden schien in seiner Erklärung, in der er den Kongress aufforderte, den Bahnarbeitern die abgelehnten vorläufigen Vereinbarungen aufzuzwingen, um sie am Arbeitsplatz zu halten, anzuerkennen, dass es keine Chance gab, dass das Bahnmanagement eine Einigung mit den Gewerkschaften erzielen würde.

„Während der Ratifizierungsabstimmungen standen die Arbeits-, Landwirtschafts- und Verkehrsminister in regelmäßigem Kontakt mit den Gewerkschaftsführern und dem Management“, sagte er. „Sie glauben, dass es keinen Weg gibt, den Streit am Verhandlungstisch zu lösen.“

Die Eisenbahnen weigerten sich, Forderungen der Gewerkschaften nach bezahlten Krankheitstagen zu akzeptieren. Jefferies sagte auch, dass die Eisenbahnen nur zustimmen würden, Änderungen an den Krankentagregeln vorzunehmen, wenn dies im „Rahmen“ des Vorschlags läge, der diesen Sommer von einem Präsidialausschuss vorgelegt wurde, der damit beauftragt war, eine Kompromissvereinbarung zu finden.

Das bedeutet, dass die Gewerkschaften, um das gewünschte Krankengeld zu erhalten, auf andere Gehälter oder Leistungen verzichten müssten, um die Gesamtwirtschaftlichkeit des Pakets unverändert zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kongress eine Einigung im Sinne der Empfehlungen des Präsidialausschusses oder der vorläufigen Vereinbarungen durchsetzen wird, bedeutet, dass das Management wenig Anreiz hat, den Forderungen der Gewerkschaften zuzustimmen.

Die Entscheidung, den Kongress zum Handeln zu drängen, fiel Biden, der oft als gewerkschaftsfreundlichster Präsident der jüngeren Geschichte bezeichnet wird, politisch schwer. Als er im Senat diente, stimmte Biden gegen einen früheren Versuch, den Eisenbahngewerkschaften einen Vertrag aufzuzwingen, um sie am Arbeitsplatz zu halten.

„Als stolzer Labour-freundlicher Präsident zögere ich, mich über die Ratifizierungsverfahren und die Ansichten derjenigen hinwegzusetzen, die gegen das Abkommen gestimmt haben“, sagte er in seiner Erklärung am Montagabend, in der er den Kongress zum Handeln aufrief.

Aber er sagte, er könne die wirtschaftlichen Umwälzungen, die ein Bahnstreik verursachen könnte, nicht ignorieren, und er habe keine andere Wahl, als sich an den Kongress und seine Befugnisse zu wenden.

„In diesem Fall – in dem die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Abschaltung Millionen anderer arbeitender Menschen und Familien schaden würden – muss der Kongress meiner Meinung nach seine Befugnisse nutzen, um dieses Abkommen anzunehmen“, sagte er.

Und er sagte, die Vereinbarungen seien zwar nicht alles, was die Gewerkschaften wollten, aber gut für die Gewerkschaften, mit den größten Gehaltserhöhungen seit mehr als 50 Jahren und einigen Verbesserungen bei anderen Vertragsbedingungen.

„An dem Tag, an dem es angekündigt wurde, begrüßten es Gewerkschaftsführer, Wirtschaftsführer und gewählte Beamte alle als eine faire Lösung des Streits zwischen den hart arbeitenden Männern und Frauen der Eisenbahnfrachtgewerkschaften und den Unternehmen in dieser Branche“, sagte Biden sagte. „Die Vereinbarung wurde von beiden Seiten in gutem Glauben getroffen.“

Aber die Gewerkschaften und ihre Verbündeten sagen, dass es falsch ist, die Mitglieder zu zwingen, ein Abkommen zu akzeptieren, das sie abgelehnt haben, weil es den Arbeitern die von ihnen geforderten grundlegenden Krankheitstage verweigert.

„Während der ersten drei Quartale dieses Jahres hat die Eisenbahnindustrie rekordverdächtige 21,2 Milliarden Dollar an Gewinnen gemacht“, sagte eine Gruppe von einem Dutzend demokratischer Senatoren, angeführt von Senator Bernie Sanders. „Sieben bezahlte Krankheitstage für Bahnarbeiter zu garantieren, würde die Branche nur 321 Millionen Dollar pro Jahr kosten – weniger als 2 Prozent ihres Gesamtgewinns. Bitte sagen Sie uns nicht, dass die Bahnindustrie es sich nicht leisten kann, ihren Arbeitern bezahlte Krankheitstage zu garantieren.“

Aber nur 4 der 12 Senatoren, die die Erklärung abgegeben haben – Sanders, Kirsten Gillibrand aus New York, Jeff Merkley aus Oregon und Elizabeth Warren aus Massachusetts – stimmten gegen die Auferlegung der unpopulären Verträge. Die anderen acht, die die Erklärung unterschrieben haben – Tammy Baldwin aus Wisconsin, Cory Booker aus New Jersey, Sherrod Brown aus Ohio, Ed Markey aus Massachusetts, Alex Padilla aus Kalifornien, Tina Smith aus Minnesota und Jack Reed und Sheldon Whitehouse aus Rhode Island – alle schlossen sich der 80-15-Abstimmung dafür an, die Verträge aufzuerlegen, um den Streik zu blockieren.