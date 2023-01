Wie ein Mangel an Piloten das Reisechaos in Kanada noch schlimmer macht

Von pandemiebedingten Reisebeschränkungen bis hin zu extremen Wetterereignissen hat die kanadische Reisebranche in letzter Zeit ein beispielloses Maß an Unsicherheit gemeistert. Und jetzt, da die Nachfrage nach Reisen wieder auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt ist, steuern die Fluggesellschaften ihre nächste Turbulenzphase an: ein Mangel an qualifizierten Piloten.

Laut Transport Canada wurden in einem typischen Jahr vor der Pandemie rund 1.100 Pilotenlizenzen ausgestellt. Ergänzt durch im Ausland ausgebildete Piloten war das im Allgemeinen mehr als genug, um die Bedürfnisse so großer Fluggesellschaften wie WestJet und Air Canada bis hin zu Regional-, Charter- und Frachtfluggesellschaften zu befriedigen.

Aber als die Nachfrage nach Flügen im Jahr 2020 einbrach, brach auch die Zahl der neuen Piloten ein, die ihre Papiere erhielten. Regierungsdaten zeigen, dass im Jahr 2020 weniger als 500 Lizenzen vergeben wurden, eine Zahl, die im Jahr 2021 auf weniger als 300 und im vergangenen Jahr auf nur 238 gesunken ist.

Die Abteilung teilte CBC News in einer Erklärung mit, dass der Arbeitskräftemangel im Luftfahrtsektor zwar „als vorrangiger Handlungsbereich identifiziert“ wurde, derzeit jedoch keine Pläne zur Lockerung der Vorschriften bestehen. Aber die Agentur sagt, sie tue, was sie kann, um „die Wettbewerbsfähigkeit der kanadischen Flugausbildungsindustrie zu steigern und die Rentabilität von Luftfahrtkarrieren zu verbessern, um Engpässe zu beheben“.

Was auch immer für Änderungen kommen, sie werden kurzfristig niemandem helfen, und Reisende sehen bereits die Auswirkungen der aktuellen Arbeitsknappheit in der Branche.

Personalmangel war neben extremen Wetterbedingungen ein Faktor für die Annullierung von 67 Flügen der Charterfluggesellschaft Sunwing in den letzten beiden Dezemberwochen.

Die Gehälter für erfahrene Piloten steigen bei den großen Fluggesellschaften im Allgemeinen schneller und höher als bei den meisten anderen, so dass sie normalerweise in der Lage sind, ihre Wahl unter den verfügbaren zu treffen. Das führt fast überall sonst zu Engpässen.

Der Leiter der Air Transport Association of Canada sagt, es sei ein Problem, das sich schon vor der Pandemie seit vielen Jahren zusammengebraut habe.

„Wir hatten schon lange nicht mehr genug Piloten, vor allem auf regionaler Ebene“, sagte John McKenna.

Langer, teurer Prozess

Der Erwerb einer kommerziellen Lizenz ist der letzte Schritt in einem mehrjährigen Prozess, Pilot zu werden, eine Reise, die Zehntausende von Dollar kosten und Jahre dauern kann.

In Kanada endet diese Reise für viele mit einem Traumjob bei WestJet oder Air Canada, aber aufgrund der Kosten und des Zeitaufwands für die Ausbildung eines neuen Piloten stellen die großen Fluggesellschaften oft Top-Mitarbeiter von kleineren Fluggesellschaften ein, anstatt systematisch ihre eigenen zu entwickeln.

„Ihre Fanggründe sind die regionalen Fluggesellschaften. Und die regionalen Fluggesellschaften gehen zu den kleineren Fluggesellschaften über, Lufttaxi-Gruppen … diese Ebenen haben viele Jahre lang geschadet“, sagte McKenna.

Die beiden größten Fluggesellschaften Kanadas teilten CBC News in E-Mail-Erklärungen mit, dass es zwar derzeit tatsächlich eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Piloten gibt, beide es jedoch schaffen, ihren Bedarf zu decken.

„Als eine große globale Fluggesellschaft, die die modernsten und größten Flugzeuge betreibt, sind wir ein sehr begehrtes Ziel für talentierte Piloten“, sagte Air Canada. „Dadurch können wir bei Bedarf Piloten anwerben.“

„Wir haben und werden unseren Betrieb verantwortungsbewusst verwalten und planen, um die erwartete Nachfrage unserer Gäste zu erfüllen, und sind in unserem gesamten Netzwerk voll besetzt, um unseren Betrieb zu unterstützen“, sagte WestJet.

Bei allen anderen ist das nicht der Fall. Kleine Fluggesellschaften haben oft so wenige Piloten im Personal, dass nicht sehr viele verloren gehen müssen, um Flugzeuge am Fliegen zu hindern.

Im Herbst beantragte Sunwing, mehr als 60 ausländische Zeitarbeitskräfte einzustellen, um die Nachfrage nach Piloten zu decken, aber dieser Antrag wurde abgelehnt, was das Chaos Ende 2022 noch verschärfte. Die Fluggesellschaft hat seitdem fast alle Flüge von Saskatchewan abgesagt und die meisten aus Manitoba für den Rest der Winterreisesaison.

Pandemie reduzierte Zahlen auch

Es sind auch nicht nur die großen Jungs, die alle qualifizierten Piloten verschlingen. Viele verließen den Beruf während der Pandemie einfach.

„Vor zwei Jahren, auf den Tag genau, buchstäblich fast jeder Pilot [was] arbeitslos“, sagt Dave Boston, ein Pilot mit 25 Jahren Erfahrung, der auch der Mann hinter der Luftfahrt-Jobbörse Pilot Career Centre in Edmonton ist.

Angesichts von Urlaub und Entlassungen bei großen und kleinen Fluggesellschaften versuchten viele Piloten abzuwarten, aber viele gingen einfach weiter, sagte er CBC News in einem Interview.

„Viele, die Geschäfte oder andere Interessen hatten, mussten nach vielleicht sechs Monaten bis zu einem Jahr Essen auf den Tisch stellen und verließen die Branche“, sagte Boston.

Für die verbleibenden Piloten ist Headhunting die neue Normalität. Er sagt, er höre jeden Tag von verzweifelten Fluggesellschaften, weil sie entweder das Personal nicht finden oder gerade wieder eines verloren haben. „Es ist leider sehr üblich, dass Piloten dort sechs Monate arbeiten [then] ein Überraschungsinterview bekommen, mit dem sie nicht gerechnet haben, und dann sind sie weg“, sagte er.

„Das ist gerade eine echte Herausforderung.“

Zona Savic, rechts, hört ihrem Ausbilder im Cockpit einer Flugsimulatoreinheit am Seneca College zu. Savic träumt schon lange davon, Pilotin zu werden, und ein Mangel an qualifizierten Flyern bedeutet, dass sie nach ihrem Abschluss viele Jobaussichten haben sollte. (Shawn Benjamin/CBC)

Eine Person, die hofft, sich dieser Herausforderung stellen zu können, ist Zona Savic, eine angehende Absolventin einer der führenden Flugschulen Kanadas, des Seneca College in Peterborough, Ontario.

Während sie geplant hatte, in die Ingenieurswissenschaften zu gehen, schloss sie sich während der High School den Air Cadets an und wurde schnell vom Luftfahrtfieber gebissen.

„Ich wusste von dem Moment an, als ich in diesem Flugzeug saß, dass ich das tun würde“, sagte sie in einem Interview mit CBC News.

Sie ist auf dem Weg, bald ihren Pilotenschein zu machen, und obwohl sie vielleicht selbst eine zusätzliche Ausbildung zum Ausbilder macht, sagt sie, es sei ihr eine Last, zu wissen, dass sie sich keine Sorgen um die Jobsuche machen muss.

Und was für die Branche noch besser ist, sie hat keine Bedenken, sich bei kleineren Fluggesellschaften hochzuarbeiten, die Nischen- und abgelegene Strecken fliegen.

„Ich liebe einfach das Gefühl zu fliegen, also ist es mir egal, ob ich in Paris oder in Nunavut bin“, sagt sie. „Alles ist gut für mich, solange ich das erleben darf.“