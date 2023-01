Wie ein Kampf um Schneekrabben den Zugang zu arktischem Öl eröffnen könnte

CNN

—



Ein Rechtsstreit in Norwegen um Schneekrabben könnte große Auswirkungen auf den Zugang zu Öl in der Arktis haben.

Diese Woche befasst sich der Oberste Gerichtshof Norwegens mit einem Fall darüber, ob lettische Trawler Schneekrabben – eine Kaltwasserart, deren Beinfleisch in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Japan beliebt ist – in einem weiten Wasserstreifen um Spitzbergen fangen können.

Svalbard ist ein Archipel tief innerhalb des Polarkreises, etwa auf halbem Weg zwischen Norwegen und dem Nordpol, und Heimat der nördlichsten dauerhaft bewohnten Gemeinde der Welt.

Gemäß dem Svalbard-Vertrag von 1920 – unterzeichnet von Ländern wie den USA, Japan und vielen Ländern der Europäischen Union – hat Norwegen die Souveränität über die Inseln, aber andere Unterzeichner haben gleiche Rechte an den Ressourcen in Svalbards Hoheitsgewässern, einschließlich Fisch, Öl und Gas.

Die Frage, die diesem Fall zugrunde liegt, ist, wie weit diese Rechte in den Ozean hinausreichen. Wenn festgestellt wird, dass sich der Vertrag auf den Festlandsockel erstreckt, dann Unterzeichner hätten gleiche Rechte an seinen Ressourcen.

„Die Auswirkungen sind beträchtlich: Schneekrabben heute und Öl und Gas morgen“, sagte Klaus Dodds, Professor für Geopolitik an der Royal Holloway University of London, gegenüber CNN.

Laut dem US Geological Survey kann die Arktis 13 % der unentdeckten konventionellen Ölressourcen der Welt und 30 % ihrer unentdeckten Gasressourcen enthalten.

Im Fall vor dem Obersten Gericht behauptet das lettische Unternehmen, es sei berechtigt, Schneekrabben in einem ausgedehnten Meeresgebiet um Spitzbergen mit einer EU-Lizenz, aber ohne Erlaubnis Norwegens zu fangen.

„Sie argumentieren, dass norwegische Fischer, da sie eine Lizenz haben, auch Anspruch auf eine Lizenz haben“, sagte Øystein Jensen, Forschungsprofessor am Fridtjof-Nansen-Institut, einer norwegischen Forschungsstiftung, gegenüber CNN.

Norwegen hingegen behauptet, dass die Vertragsbestimmungen für gleiche Rechte nicht über 12 Seemeilen des Archipels hinaus gelten. „Es gibt keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch“, sagte Tuva Bogsnes, eine Sprecherin des norwegischen Außenministeriums, gegenüber CNN.

Krabben, die auf dem Meeresboden herumkrabbeln, gelten als sesshaft – im Gegensatz zu Fischen, die sich weiter bewegen – was bedeutet, dass sie aus rechtlichen Gründen als Teil des Meeresbodens gelten. Einige glauben, dass der Fall die Tür für die Gewinnung anderer Ressourcen am Meeresboden wie Öl, Gas und andere Mineralien öffnen könnte.

Wenn der Oberste Gerichtshof zugunsten des Fischfangrechts der Letten entscheidet Ohne eine norwegische Lizenz „bedeutet dies eine Verpflichtung, in Bezug auf alle lebenden und nicht lebenden Ressourcen auf dem Schelf, einschließlich Ölbohraktivitäten, nicht zu diskriminieren“, sagte Jensen. „Im Grunde geht es um alles oder nichts.“

Es könnte „eine gigantische Dose voller Würmer öffnen“, sagte Rachel Tiller, Chefwissenschaftlerin bei SINTEF Ocean, einer Forschungsorganisation der Industrie. In Bezug auf den Meeresboden fügte sie hinzu: „Das bedeutet, was auch immer Öl oder Gas oder irgendetwas dort ist, jeder sollte in der Lage sein, diese Gebiete auszubeuten“, obwohl sie sagte, es sei nicht „frei für alle“, wie Norwegen würde das Gebiet immer noch verwalten.

„Unabhängig von der Entscheidung des Gerichts zu dieser Frage liegt es an der norwegischen Regierung zu entscheiden, ob weitere Gebiete für Erdölaktivitäten geöffnet werden“, sagte Bogsnes. Sie sagte, es gebe derzeit keine Pläne, das Gebiet für den Abbau zu öffnen.

Norwegen, einer der größten Öl- und Gasproduzenten Europas, gab am Dienstag bekannt, dass es laut Reuters plant, eine Rekordzahl von Ölexplorationsblöcken in der Barentssee in der Arktis anzubieten.

Da der Klimawandel dazu führt, dass sich die Arktis aufheizt und das Eis schmilzt, werden die Ressourcen möglicherweise zugänglicher.

„Der Klimawandel macht die Arktis attraktiver für die Ausbeutung von Ressourcen, einschließlich rund um Spitzbergen. Das stärkt das Interesse aller Staaten an der Region“, sagte Jensen. Dodds warnte jedoch davor, dass die schnelle Erwärmung der Region sie auch unberechenbarer und teurer für die Öl- und Gasförderung machen könnte.

Im Jahr 2021 sagte die Internationale Energieagentur, dass es keine neuen Öl-, Gas- und Kohleprojekte geben könnte, wenn die Welt den Temperaturanstieg bis 2050 auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau begrenzen will.

Eine Entscheidung im Fall des Obersten Gerichtshofs wird in zwei bis drei Monaten erwartet.