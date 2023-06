Wie Edward Snowden veranderde de Umgang mit dem internet

Vor zehn Jahren zou Edward Snowden publiek kunnen zijn, die grimmig de Geheimdienste Bürger en sogar Präsidenten überwachten. Die Folgen davon spürten wir bis heute, etwa wenn wir one Kurznachricht verschickten, erzählt the Redaktorin Pauline Voss im Podcast.

«NZZ Akzent»: Snowden-Skandal: Eränderte die Welt

In dieser Podcast-aflevering:

Die Szene kon een van de filmstammen van Agents: Edward Snowden stichtte een hotel in Hong Kong in Konferenzraum. In der Hand is er een Rubik-Zauberwürfel. Er zijn twee personen die elkaar niet kennen. Zie fragen ihn: «Um wieviel Uhröffnet das Restaurant?» „Um 12 Uhr mittags,“ antwoordde Snowden. «Aber gehen Sie da nicht hin, das Essen ist Mist…»

Dieser merkwürdige Dialog is nun zehn Jahre her en war ein Code. Damit erkannten die twee personen, twee journalisten van Engelse «Guardian», dass Snowden tatsächlich inhr Informant-oorlog. Er is geen informatie over de massale digitale controle van de geheime dienst die lassen uitvoert, die voor onbeschermde burgers geen halt kan worden toegeroepen. Als de späteren Veröffentlichung schlugen sie wie one bombe zijn. En Edward Snowden waagde zich aan de uitwerking van Mann. Er flüchtete naar Rusland en erhielt dort Asyl.

Snowden’s Life veranderde zichzelf schlagartig aufgrund seiner Enthüllungen. Maar die Auswirkungen waren weit grosser und gingen over sein persoonlijke Schicksal hinaus, wie Pauline Voss im Podcast erzählt. «De grove firewall in China is afkomstig van Edward Snowden.» China nutzte the Überwachungskandal, um damit die digitale Abschottung Chinas voranzutreiben. Ze sterven als Sicherheitsmassnahme tegen westliche Abhöraktionen. „Maar ook met de nachwirkungen der Enthüllungen bis heute in unserem Privatleben“, zegt Pauline Voss.

