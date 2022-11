Wie die wachsende Wirtschaft von Atlanta einkommensschwache Mieter und Hauskäufer verbrannte

Metro Atlanta befindet sich in einer heißen Phase.

Jüngsten Schätzungen des Census Bureau zufolge leben heute mehr als 6 Millionen Menschen in der Region. Experten sagen, dass dies eine Steigerung von etwa 50 % gegenüber vor 20 Jahren ist.

„Das ist ein enormer Bevölkerungszuwachs“, sagte Dan Immergluck, Professor für Urbanistik an der Georgia State University. „Das hat die Region ökologisch belastet.“

Finanz- und Technologieunternehmen strömen weiterhin in Scharen in den Großraum Atlanta. Dies baut auf der starken Logistik-, Unterhaltungs- und Film- sowie Gesundheitsdienstleistungsindustrie der Stadt auf.

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum in der Region ist stark gestiegen, insbesondere in der Innenstadt.

„Atlanta entwickelt sich zu einer größeren Stadt“, sagte Nathaniel Smith, Gründer und Chief Equity Officer bei Partnership for Southern Equity. „Ob wir das irgendwie ausgleichen und sicherstellen können, dass Schwarze nicht verdrängt werden … ich bin mir nicht sicher.“

Im September 2022 wurde das durchschnittliche Haus in der Stadt Atlanta laut dem Home Values ​​Index von Zillow auf etwa 400.000 US-Dollar geschätzt. Dieser Preis wäre für den typischen Haushalt in der Stadt Atlanta unerreichbar, der in den letzten Jahren jährlich etwa 64.179 US-Dollar verdient hat. Auch die Mieten sind über dem nationalen Median angekreuzt.

Einige Einwohner von Atlanta glauben, dass ehrgeizige Stadtsanierungsprojekte wie die BeltLine zu den schnell steigenden Preisen in der Gegend beigetragen haben.

Die BeltLine ist eine 22-Meilen-Schleife von Wander- und Radwegen, die größtenteils auf stillgelegten Eisenbahnstrecken gebaut und als öffentlich-private Partnerschaft entwickelt wurde.

Es sollte verschiedene Stadtteile miteinander verbinden und entlang des Weges begehbare Gemeinschaften schaffen, in denen die Bewohner auf eine Vielzahl von Dienstleistungen zugreifen können, ohne ein Auto zu benötigen.

„Wir haben bisher rund 700 Millionen US-Dollar in die BeltLine gesteckt“, sagte Clyde Higgs, CEO von Atlanta BeltLine Inc. „Was wir gesehen haben, ist eine private Investition von ungefähr 8 Milliarden US-Dollar, die der BeltLine folgte. Das hat eine Reihe guter Dinge und auch eine Reihe von Belastungen in der Stadt Atlanta verursacht.“

Während sich die Region entwickelt, starten eine Reihe von Community-Organisatoren Anstrengungen, um die Erschwinglichkeit von Wohnraum zu erhalten.

„Es wäre großartig gewesen, wenn wir früher in der Lebensdauer der BeltLine die Möglichkeit gehabt hätten, mehr Land zu sichern“, sagte Amanda Rhein, Geschäftsführerin des Atlanta Land Trust, „weil die Immobilienwerte in unmittelbarer Nähe des Projekts weiter steigen. “

Sehen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie Atlanta plant, die Erschwinglichkeit von Wohnraum trotz des schnellen Wachstums zu erhalten.