Wie die US-Republikanerin Nikki Haley vor der Wahl Geld sammelt

Das Koch-Netzwerk, JP Morgan, Citadel – viele einflussreiche Spender unterstützen mittlerweile den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Kann dies eine Bedrohung für Donald Trump darstellen?

Fest steht: Immer wenn Donald Trump Jr., der bärtige Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, denkt, er müsse jemanden beleidigen, dann weiß man in Washington, dass es im Trump-Clan ein neues Gesprächsthema gibt. Das muss den Immobilienunternehmer und möglichen Präsidentenkandidaten wieder einmal verärgert haben.

Am Dienstag dieser Woche passierte es erneut: „Es ist beeindruckend, wie eifrig diese Leute sind, ihr Geld zu verbrennen“, schrieb Trump Jr. auf der Plattform gegründet von den US-Milliardären Charles und David Koch, zwei sehr einflussreichen Superreichen aus dem konservativ-libertären Spektrum der amerikanischen Gesellschaft. AFP hatte öffentlich bekannt gegeben, dass sie an den Vorwahlen der Republikaner teilnahmen Nikki Haley unterstützen wird, ehemalige Gouverneurin von South Carolina und einzige Frau im Kandidatenfeld. „Wir wollen einen Kandidaten unterstützen, der in der Lage ist, die toxische Kultur in Washington zu überwinden – und einen Kandidaten, der gewinnen kann“, schrieb AFP-Chefin Emily Seidel in einem öffentlichen Memorandum. „Diese Kandidatin ist Nikki Haley.“

Geldeintreiber trommeln für Haley



Oberflächlich betrachtet sollte sich das Trump-Team um die Nominierung keine Sorgen machen müssen. Trump liegt in den Umfragen immer noch meilenweit vor allen anderen republikanischen Kandidaten, und auch Haley gehört zu den anderen. Allerdings konnte der 51-Jährige zuletzt zulegen und sorgte in den Fernsehdebatten, denen Trump aus dem Weg ging, für große Aufmerksamkeit. Vor allem Haley hat es in letzter Zeit geschafft, immer schwieriger zu werden Geldgeber wie das Koch-Netzwerk an ihrer Seite – ein nicht immer entscheidender, aber wichtiger Faktor im amerikanischen Wahlkampf.

Allein in den letzten Wochen konnte die ehemalige UN-Botschafterin ihres Landes mehrere neue Unterstützer gewinnen: Ken Griffin, Gründer des Hedgefonds Citadel und Großspender RepublikanerEr nannte Haley einen „Rockstar“ und kündigte an, dass er „aktiv darüber nachdenke“, sich hinter den Bewerber zu stellen. Der milliardenschwere Investor Stanley Druckenmiller und der Edelmetallunternehmer Andy Sabin sind bereits auf den Haley-Zug aufgesprungen. Nachdem der Kandidat Tim Scott aus South Carolina aus dem Rennen ausschied, begannen einflussreiche Wirtschaftsführer des Staates wie Chad Walldorf, Haley zu unterstützen. Der erfolgreiche Geldeintreiber und Anwalt Eric Levine, der zuvor auch für Scott Schlagzeug spielte, arbeitet jetzt für Haley.

Die Hauptsache ist nicht Trump



All dies deutet darauf hin, dass sich das „Hauptsache ist nicht Trump“-Lager der Republikaner nach und nach hinter Haley versammelt – eine Kandidatin, die mit vielen ihrer Positionen den klassischen republikanischen Mainstream repräsentiert und frei von den erratischen, antidemokratischen Geschreien ist der ehemalige Präsident. Das sind zunächst einmal schlechte Nachrichten für Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, der ursprünglich als vielversprechendster Trump-Herausforderer galt.

Mittelfristig könnten aber auch das Geld und die Berater, die Haley um sich schart, für Trump zum Problem werden. Nämlich dann, wenn nicht nur bei Geldgebern, sondern auch bei republikanischen Anhängern die Meinung vorherrscht, dass Trump Präsidentschaftswahl kann nächstes Jahr nicht gewinnen – wie der AFP-Chef in seinem Memorandum andeutet. Während der Ex-Präsident in den Umfragen gleichauf mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden liegt, liegt Haley deutlich vor Biden. Dies sind Zahlen, die angesichts der Dynamik des Geschehens mit großer Vorsicht betrachtet werden sollten, aber sie werden im republikanischen Establishment sorgfältig zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus muss sich Trump mit einer ganzen Kaskade von Gerichtsverfahren auseinandersetzen; Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass er mitten im Wahlkampf des nächsten Jahres ein rechtskräftig verurteilter Verbrecher wird. Haley scheint vielen einflussreichen Geldgebern eine saubere Alternative zu sein; Sie könnte eingreifen, selbst wenn Trump unter der Last der Klagen letztendlich aufgibt.

Auch für Demokraten wählbar?



Haley hat eine Eigenschaft, die der im Lager der Demokraten verhasste Trump definitiv nicht hat – sie scheint auch für Unabhängige und konservativere Demokraten wählbar zu sein. Jamie Dimon, der Chef der größten US-Bank JP Morgan rief auf einer Konferenz nachdrücklich zur Unterstützung von Haley auf: „Auch wenn Sie ein sehr liberaler Demokrat sind, rufe ich Sie auf, Nikki Haley zu helfen“, sagte Dimon. „Auf republikanischer Seite muss es eine Alternative geben, die besser sein könnte als Trump.“ Wochen zuvor war bekannt geworden, dass Haley sich mit Dimon getroffen hatte.

Neben dem Geld, das nun an den Antragsteller fließt, dürften auch die Netzwerke und die Zahl potenzieller Helfer eine Rolle spielen – insbesondere, wenn Anfang nächsten Jahres die ersten konkreten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire stattfinden. Vor allem im Koch-Netzwerk gibt es nach eigenen Angaben tausende Aktivisten, die nun an Türen klopfen, E-Mails verschicken und Werbung für Haley machen sollen.

Vor der Präsidentschaftswahl 2016 hatten Teile des Koch-Netzwerks das Trump-Lager unterstützt, insbesondere sein Stellvertreter Mike Pence fand damals das Wohlwollen der Geldgeber. Wie US-Medien berichteten, arbeiteten anschließend zahlreiche Koch-Loyalisten im erweiterten Team des siegreichen Trump.

Dass dieses Netzwerk ihn nicht mehr für einen aussichtsreichen Kandidaten hält, löste letztlich den Zorn von Trump selbst aus. „Das ist schlecht für unser Land“, donnerte der Ex-Präsident in seinem eigenen Netzwerk Truth Social. „Diese Verlierer kämpfen seit 2016 gegen mich.“ Ob das alles reicht, um Trump zu besiegen, ist völlig unklar, auch weil niemand weiß, wie sich das Gerichtsverfahren auf den Wahlkampf auswirken wird. Aber eines ist klar: Haley hat Trump schon früher geärgert.

Dieser Artikel erschien zuerst hier bei Capital