Wie die Umverteilung die Midterms geprägt hat

Demokraten haben keine Dummymander geschaffen

Die Blue-State-Demokraten gingen mit einer anhaltenden Sorge in die Wahlnacht: Haben sie sich gedehnt? ihre Wähler zu dünn? Würde ein schlechtes Umfeld ihre Delegationen in Oregon, Nevada, Illinois und New Mexico ausweiden?

Die Antwort war ein klares Nein.

Die Demokraten haben nicht versehentlich „Dummymander“ erstellt – ein Begriff, der verwendet wird, um Karten zu beschreiben, die am Ende der Partei schaden, die sie gezeichnet hat. Im Gegensatz dazu schnitten von den Demokraten gezeichnete Karten bemerkenswert gut ab. Im nächsten Jahr werden die Republikaner nur sechs der 43 Distrikte halten, die von den Demokraten gezogen wurden.

In Nevada beispielsweise zogen die Demokraten befreundete Wähler aus Rep. Dina Titus‚ Distrikt im Zentrum von Las Vegas, um andere demokratische Repräsentanten zu unterstützen. Susie Lee und Steven Horford in einem Schritt, der eine üble Zurechtweisung von Titus auslöste. Der frühere Präsident Joe Biden hätte die Distrikte mit hohen einstelligen Margen getragen. Alle drei Mitglieder überlebten.

In New Mexico befürchteten einige Aktivisten, dass die Demokraten die Demokratische Republik gefährdet haben könnten. Teresa Léger Fernández als sie die Linien des Staates neu mischten, um GOP Rep ins Visier zu nehmen. Yvette Herrellder Südbezirk. Aber Herrell verlor knapp gegen den Herausforderer Gabriel Vasquez, als beide demokratischen Amtsinhaber mit zweistelligen Gewinnspannen gewannen und den Demokraten alle drei Sitze im Staat bescherten.

Illinois war vielleicht der größte Umverteilungscoup für die Demokraten. Sie reduzierten den GOP-Fußabdruck auf nur drei Distrikte, unterstützte den Ruhestand der Demokratischen Rep. Cheri Bustos‚ Bezirk und verrechnet einen neuen Sitz in Springfield verankert. In Erwartung einer möglichen republikanischen Welle warfen demokratische Gruppen in letzter Minute Geld, um Reps zu schützen. Sean Casten und Lauren Underwoodaber beide gewannen am Ende mit 8 Punkten Vorsprung.

Die Demokraten flirteten am meisten mit der Katastrophe in Oregon, wo drei Schlachtfeldrennen stattfanden. Die Republikaner haben einen Bezirk in der Gegend von Portland umgedreht, der nach moderatem Rep geöffnet war. Kurt Schrader fiel an einen progressiven Hauptherausforderer. Aber die Demokraten hielten am Rücktritt von Rep fest. Peter DeFazio’s Distrikt und eroberte einen neuen Distrikt, der in der Aufteilung erstellt wurde. Die gewählte Abgeordnete Lori Chavez-DeRemer (R-Ore.), die Schrader nachfolgen wird, wird 2024 auf einem Sitz, den Biden mit fast 9 Punkten Vorsprung gewonnen hat, an der Spitze stehen.

Die Gerichte verletzten die Demokraten, stärkten aber die GOP

New York war am Wahltag das größte Desaster der Demokraten. Sie gewannen nur 15 Kongressbezirke im Vergleich zu 11 für die Republikaner – eine Zunahme von drei Sitzen für die GOP, obwohl der Staat einen Sitz bei der Neuverteilung verlor. Eine Reihe landesweiter Rennen waren ebenfalls näher, als die Demokraten erwartet hatten.

Aber die Herausforderungen der Partei bei den Kongresswahlen begannen viel früher, als das höchste Gericht des Staates im April neue Karten niederschlug, die zugunsten der Demokraten gezeichnet wurden. Die neuen Karten, die im folgenden Monat erstellt wurden, zwangen die Amtsinhaber, insbesondere den DCCC-Vorsitzenden, ins Wanken Sean Patrick Maloney, der sich für den neuen 17. Bezirk entschied, wo ihm mehr als 70 Prozent der Wähler neu waren. Maloney verlor schließlich im November knapp gegen den Republikaner Michael Lawler.

Die Umverteilung ist nicht allein für die Verluste der Demokraten in New York verantwortlich, aber die Episode ist ein Beispiel dafür, wie Gerichte in blauen Bundesstaaten es ablehnten, demokratischen Gerrymandern zu erlauben, zu kandidieren. In Maryland warfen Gerichte in ähnlicher Weise einen demokratischen Gerrymander raus, um eine neutralere Karte zu erzwingen, obwohl die letztendliche Wahlwirkung geringer war, als Rep. David Trone (D-Md.) hielt an einem Konkurrenzsitz fest, den seine Partei erfolglos versucht hatte, sicherer zu machen.

Die Unfähigkeit der Demokraten, Maryland und New York zu manövrieren, steht in krassem Gegensatz zu Staaten wie Florida, wo Gerichte es ablehnten, den aggressiven Plan zur Neuverteilung der Bezirke von Gouverneur Ron DeSantis zu blockieren, der es den Republikanern ermöglichte, trotz einer Anti-Gerrymandering-Änderung der Verfassung des Staates vier Sitze zu gewinnen Vor einem Jahrzehnt wurde von Wählern verabschiedet, dass Bundesstaatsbezirke nicht zum Vorteil einer politischen Partei gezogen werden sollten, zusammen mit Klagen, dass der Abbau von Lawsons Sitz in Nordflorida einen Bezirk wegnahm, in dem schwarze Wähler einen Kandidaten ihrer Wahl wählen konnten.

Der gewählte Abgeordnete Michael Lawler (RN.Y.) links und Juan Ciscomani (R-Ariz.) gehen am Montag, den 14. November 2022 auf dem Capitol Hill. | J. Scott Applewhite/AP-Foto

Die Karte 2024

Demokraten haben es relativ leicht, Ziele für 2024 festzulegen. Obwohl Gerichtsstreitigkeiten die Landkarten in einigen Bundesstaaten verschieben könnten, werden mehr als ein Dutzend republikanische Amtsinhaber in den Bezirken kandidieren, die Biden gewonnen hat, wobei der demokratische Präsident selbst wahrscheinlich auf dem Stimmzettel stehen wird.

Einige dieser Republikaner sind Amtsinhaber, die diesen Zyklus überlebt haben, obwohl sie die wichtigsten Ziele der Demokraten waren – einschließlich Reps. Mike García (R-Calif.) und Don Speck (R-Neb.) – und kampferprobte Amtsinhaber wie Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pa.), der schwer zu verdrängen sein wird. Aber die Gruppe umfasst auch neu gewählte Mitglieder, die schlechte Leistungen der Demokraten in Staaten wie New York ausgenutzt haben, wo sechs Republikaner von Biden gewonnene Bezirke vertreten werden.

Im Gegensatz dazu nur fünf Demokraten – Reps. Jared Golden von Maine, Matt Cartwright von Pennsylvanien, Maria Peltola von Alaska, Marie Gluesenkamp Pérez von Washington und Marcy Kaptur of Ohio – stellen Distrikte dar, die der damalige Präsident Donald Trump im Jahr 2020 gewonnen hat.

House Majority PAC, die oberste externe Kongressgruppe der Demokraten, veröffentlichte eine vorläufige Liste mit 19 Distrikten von Distrikten, die sie 2024 voller Republikaner in von Biden gewonnenen Distrikten umdrehen wollte. Unter seinen Zielen: Garcia, Bacon, Fitzpatrick, Lawler, Chavez-DeRemer, zusammen mit Reps. David Schweikert (R-Ariz.), Der junge Kim (R-Kalif.), Michelle Stahl (R-Calif.) und gewählte Reps. Juan Ciscomani (R-Ariz.), Tom Kean Jr. (RN.J.), George Santos (RN.Y.), Anthony D’Esposito (RN.Y.) , Marc Molinaro (RN.Y.) und Jen Kiggans (R-Va.).

Die nächsten neu verteilenden Schlachtfelder

Mehrere Staaten könnten vor 2024 eine weitere Runde der Neuverteilung erleben, da ihre aktuellen Karten mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert sind, die in diesem Jahr nicht gelöst wurden – obwohl einige Staaten von zukünftigen Gerichtsurteilen abhängen werden.

In Ohio wurden die Zwischenwahlen unter von Republikanern gezeichneten Karten durchgeführt, die der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates als illegalen Gerrymander eingestuft hatte – obwohl es den Demokraten tatsächlich gelang, einen Sitz zu erringen. Die Umverteilungskommission des Staates hat die Aufgabe, vor 2024 neue Karten zu zeichnen. Wenn sie erneut vor dem Obersten Gerichtshof des Staates landet, könnte dies anders gehandhabt werden, da die republikanische Justiz, die sich gegen die ursprünglichen Karten auf die Seite der Demokraten gestellt hatte, dieses Jahr in den Ruhestand ging.

Anfang dieses Jahres blockierte ein geteilter Oberster Gerichtshof der USA die Entscheidung eines Bezirksgerichts, dass Alabama gezwungen werden sollte, eine neue Karte mit einem mehrheitlich schwarzen Bezirk zu zeichnen, da er der Ansicht war, dass ein solcher Schritt den Vorwahlen zu nahe kommen würde. Als das Gericht im Oktober den gesamten Fall in seiner Sache verhandelte, schienen die Richter Alabamas rassenneutraler Auslegung des Stimmrechtsgesetzes skeptisch gegenüberzustehen. Aber auch mehrere konservative Richter schienen den Forderungen von Bürgerrechtsgruppen gegenüber misstrauisch zu sein, und das Oberste Gericht war in den letzten Jahren im Allgemeinen nicht freundlich zu Anfechtungen auf der Grundlage des VRA.

Auch Karten in Texas und Florida wurden aufgrund von rassistischem Gerrymandering herausgefordert, obwohl unklar ist, ob einer der beiden Staaten gezwungen sein wird, seine Karten neu zu zeichnen.

Aber ein zweiter Fall vor dem Obersten US-Gericht könnte weitreichende Auswirkungen auf die Neuverteilung haben. Das Oberste Gericht wird nächsten Monat mündliche Verhandlungen anhören Moore gegen Harperdie argumentiert, dass die Karten von North Carolina – erstellt von einem vom Gericht ernannten Sondermeister, nachdem der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates die von der republikanisch geführten Legislative gezeichneten Karten entschieden hatte waren ein extremer Gerrymander – sind verfassungswidrig auf der Grundlage, dass nur bundesstaatliche Gesetzgeber, nicht bundesstaatliche Gerichte, über Bezirksgrenzen entscheiden können.

Ein Urteil zugunsten der republikanischen Gesetzgeber, die North Carolinas spezielle Master-Darstellungskarte angefochten haben, könnte möglicherweise Möglichkeiten für rechtliche Anfechtungen von Karten in einer Reihe anderer Staaten eröffnen, an denen Gerichte beteiligt waren. Aber der Oberste Gerichtshof könnte auch gegen sie entscheiden und die Karten von North Carolina bestehen lassen.