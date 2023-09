Düsseldorf Ubisoft hatte ein schlechtes Geschäftsjahr. Im Mai musste Yves Guillemot, CEO und Mitbegründer von Europas größtem Computer- und Videospielunternehmen, einen Rekordbetriebsverlust von rund einer halben Milliarde Euro verkünden.

„Wir haben die Streaming-Rechte für Activision-Blizzard-Spiele erworben und werden die Möglichkeit haben, sie auf unserer Ubisoft Plus-Plattform anzubieten, wo sie in der Cloud gespielt werden können“, erklärte Guillemot in einem Interview mit dem Handelsblatt, ohne einen Preis für die Rechte zu nennen Erwerb zu nennen. Activision Blizzard umfasst erfolgreiche Spielereihen wie Call of Duty, World of Warcraft und Diablo. Der Deal umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren, in dem Ubisoft weiterhin von Activision Blizzard entwickelte Spiele mitvertreiben kann – sofern die Übernahme tatsächlich erfolgt.

Möglich wurde die Transaktion durch Auflagen der britischen Kartellbehörde CMA, die als letzte große Wettbewerbsaufsichtsbehörde die Übernahme blockierte. Für den französischen Spieleentwickler und Publisher Ubisoft, der auch mehrere Standorte in Deutschland hat, ist es ein Glücksfall – auch für Yves Guillemot.

Der Franzose gründete das Unternehmen 1986 mit seinen vier Brüdern und ist seit 1988 CEO. Heute beschäftigt seine Gruppe rund 20.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. In diesen 35 Jahren sei viel passiert, sagt Guillemot. Die Games-Branche befindet sich derzeit in einer weiteren Umbruchphase. Damit meint er, ohne es explizit zu benennen, nicht nur die künstliche Intelligenz (KI), mit der Ubisoft in seinen Drehbüchern experimentiert.

Ubisoft will einen Gaming-Pass ähnlich wie Microsoft und Nvidia

Spiele sind nicht mehr so ​​abhängig von der Hardware, auf der sie gespielt werden wie früher. PC, Konsole und Smartphones verschmelzen miteinander. Auch weil moderne Mobilgeräte bereits so leistungsstark sind, dass mobile Gamer keine großen Abstriche mehr bei Handhabung und Grafik machen müssen. „Ubisofts Ziel ist es, dass jedes unserer Spiele von jedem gespielt werden kann, egal wo er ist und wie er spielen möchte“, sagt Guillemot.

Ubisoft Plus stellt nicht nur die Spiele bereit, sondern auch die Technologie, um sie zu spielen. Die Spiele werden nicht lokal gespeichert und berechnet, sondern auf einem leistungsstarken Server wird lediglich das Bild übertragen. „Wir glauben daran, was das Cloud-Angebot mit Spielen bewirken wird“, erklärt Guillemot. Durch jederzeit verfügbare Online-Bibliotheken zu Festpreisen sollen Computerspiele ein noch breiteres Publikum erreichen. „Wir sehen bereits, wie Netflix Film und Fernsehen verändert hat.“

Der Mitgründer und CEO von Ubisoft setzt auf technologische Weiterentwicklung – und einen kompletten Cloud-Service. (Foto: Ubisoft)

Yves Guillemot

Sein Vertrauen wird in der Branche geteilt. Der Digitalriese Google hat sich von seinem Game-Streaming-Dienst Stadia verabschiedet. Doch der Softwarekonzern Microsoft und der Chiphersteller Nvidia sind mit ihren Abo-Angeboten (Game Pass, Geforce Now) sehr erfolgreich. Abo-Modelle garantieren monatliche Einnahmen und machen sie unabhängiger von individuellen Erfolgen.

Der Top-Manager ist sich sicher, dass Cloud Computing „die nächste Disruption“ sei. Wenn man Spiele anbietet und gleichzeitig über Cloud-Dienste immer mehr Rechenleistung zur Verfügung stellt, entsteht ein ganz neues, „hervorragendes“ Erlebnis. Auf diese Weise müssen Spieler keine großen Summen mehr in moderne PCs oder Konsolen investieren. „Und am Ende werden wir in der Lage sein, ein Angebot zu machen, das nicht zu teuer ist“, sagt Guillemot und verweist auf den Abonnementpreis als Eintrittsbarriere.

Auch Deutsche-Bank-Analyst George Brown lobte das Streaming, insbesondere mit Blick auf den Deal mit Microsoft: „Diese Rechte werden das Inhaltsangebot von Ubisoft über seinen Abo-Service Ubisoft Plus weiter stärken.“ Es ermöglicht auch den Streaming-Zugriff auf Blizzard-Spiele mit Activision-Lizenz für Cloud-Gaming-Unternehmen und Konsolenhersteller. Da Microsoft den Deal kurzfristig abschließen wollte, um die Regulierungsbehörden zu beschwichtigen, habe Ubisoft wahrscheinlich „günstige Konditionen erhalten“, glaubt Brown.

Für Ubisoft wäre das ein Befreiungsschlag. Die bestehenden Top-Spiele wie die Serien Assassin’s Creed, Anno oder Shooter aus der Tom-Clancy-Reihe funktionieren nach wie vor gut. Branchenexperten weisen jedoch kritisch darauf hin, dass die Franzosen darüber hinaus weltweit kaum Erfolg haben. Das Unternehmen selbst erwartet große Erfolge von den auf der Gamescom vorgestellten neuen Spielen: The Crew Motorfest und Skull and Bones. Erfolgreichere Spiele sollten Fortsetzungen bekommen, deutet Guillemot im Gespräch an.

Ubisoft-Aktie weit unter Höchststand

Das dürfte auch gut für den Aktienkurs sein. Zuletzt pendelte er um einen Wert von rund 28 Euro und lag damit rund zehn Euro über dem Jahrestief. Dennoch notiert die Aktie derzeit mehr als 70 Prozent unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2018. Das liegt auch an den Skandalen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren erschütterten. Vor drei Jahren wurden Vorwürfe laut, dass die Unternehmenskultur von Ubisoft sexuelle Belästigung und Missbrauch begünstige. Damals nahm auch der öffentliche Druck auf das Management zu. Damals entschuldigte sich Guillemot dafür, dass er die Mitarbeiter nicht vor dem Verhalten anderer Mitarbeiter geschützt habe.

Der Absturz der Aktie machte die Franzosen sogar zu einem Übernahmekandidaten in der Konsolidierungswelle der Games-Branche. Bei Ubisoft will man davon jedoch nichts wissen. Guillemot, der mit seinen Brüdern über eine Holding größter Anteilseigner der Gruppe ist, will nicht aus dem Unternehmen vertrieben werden: „Wir sind börsennotiert, und das war und ist entscheidend für unsere Entwicklung als unabhängiges Unternehmen.“

Möglich macht dies auch der zweitgrößte Anteilseigner: Tencent. Die Chinesen erhöhten ihren Anteil im vergangenen Jahr auf 9,99 Prozent und gelten damit als eine Art Ankeraktionär. Allerdings will Guillemot die Partnerschaft mit dem Technologiekonzern nicht höher bewerten als etwa die mit Nintendo oder Microsoft. Allerdings haben die Chinesen für einen hohen Betrag auch die Lizenzrechte des Assassin’s Creed-Franchise für Mobilgeräte von Ubisoft gekauft. Hinzu kommt, wie der CEO erklärt, eine „gute Lizenzgebühr“, die das Unternehmen laufend einnimmt. Geld, das Ubisoft wiederum in die eigenen Spiele und die Cloud investiert.

Hoffnungsträger Assassin’s Creed und Avatar

Auch Guillemot bestätigte in einem Interview mit dem Handelsblatt das Gewinnziel von 400 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. Im vergangenen Jahr konnten auch aufgrund der Covid-Beschränkungen keine sogenannten AAA-Titel, also Top-Spiele, veröffentlicht werden.

Das Gewinnziel sei realistisch, sagt der Online-Analyst Cavenagh Research: Allein für die kommenden Spiele der Assassin’s-Creed-Reihe und das auf dem Avatar-Film basierende Spiel werde innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von einer Milliarde Dollar gerechnet.

Kein Wunder, dass Yves Guillemot auch nach 35 Jahren nicht müde ist: „Als Manager kann man sich nicht ausruhen, man muss sein Unternehmen, sein Geschäftsmodell ständig neu erfinden.“ Veränderung sei eine gute Motivation, sagt er: „Ich liebe meinen Job.“

