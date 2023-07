Aufgrund eines Erlasses der Taliban müssen in diesem Monat Tausende Schönheitssalons in Afghanistan schließen. Für viele Frauen waren diese Salons die letzte Möglichkeit, legal Geld zu verdienen. Sie stellten für viele Familien nicht nur die einzige Einnahmequelle dar, sondern boten Frauen auch sichere Orte, an denen sie sich treffen, Gedanken austauschen und sich willkommen fühlen konnten.

Kaum ein anderes Land schränkt die Rechte der Frauen so stark ein wie Afghanistan. Hier berichten Frauen, dass sie unter gefängnisähnlichen Bedingungen leben, die ihnen die Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend verbieten.

„In den letzten 22 Monaten wurde jeder Aspekt des Lebens von Frauen und Mädchen eingeschränkt. Sie werden in jeder Hinsicht diskriminiert“, sagte die stellvertretende Hochkommissarin der Vereinten Nationen (UN) für Menschenrechte, Nada Al-Nashif, in einer Erklärung am 19. Juni.

Ein aktueller Bericht vom UN-Menschenrechtsrat erklärte weiter, dass „die schwerwiegende, systematische und institutionalisierte Diskriminierung von Frauen und Mädchen den Kern der Taliban-Ideologie und -Herrschaft bildet“ und fügte hinzu, dass die Taliban „möglicherweise für die Geschlechterapartheid verantwortlich sind“.

Frauen können nicht mehr studieren

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 sind Frauen von der Hochschulbildung ausgeschlossen. An den Universitäten waren Frauen und Männer zunächst strikt getrennt. Eine Zeit lang konnten Studentinnen nur von anderen Frauen oder älteren Männern unterrichtet werden. Ende 2022 setzte ein Erlass des afghanischen Bildungsministeriums dem ein Ende und verwies Frauen vollständig von den Universitäten.

Es ist unklar, wie viele Frauen mittlerweile nicht mehr studieren können. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) schätzt, dass rund 90.000 Frauen betroffen sein könnten – so viele waren 2018 eingeschrieben.

Damals begründeten die Taliban ihr Verbot damit, dass viele Studentinnen keine angemessene islamische Kleidung, etwa einen Hijab, getragen hätten und es zu einer Vermischung der Geschlechter gekommen sei.

Im Dezember 2022 sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric, es sei schwer vorstellbar, wie sich Afghanistan ohne die aktive Beteiligung von Frauen und die von ihnen mitgebrachte Bildung entwickeln und die Herausforderungen bewältigen würde, mit denen es konfrontiert ist, und wies auf die „verheerenden Auswirkungen auf die Zukunft des Landes“ hin. „

Verschiedenen Medienberichten zufolge bilden sich Frauen mittlerweile in Online-Seminaren weiter. Aufgrund der schlechten Internetvernetzung des Landes und der fehlenden Arbeitsplätze und Karriereperspektiven ist dies jedoch kaum eine Alternative.

Frauen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen

Frauen wurden nicht nur von der Bildung ausgeschlossen, sondern auch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ist die Zahl der beschäftigten Frauen im vergangenen Jahr im Vergleich zur Mitte 2021 um 25 % zurückgegangen.

Die Taliban haben Frauen die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen oder Nichtregierungsorganisationen verboten. Dies hat dazu geführt, dass mehrere internationale NGOs wie Save the Children, der Norwegische Flüchtlingsrat und CARE ihre Einsätze in Afghanistan eingestellt haben, weil sie ihre Projekte ohne weibliches Personal nicht umsetzen könnten. Tausende weibliche Regierungsangestellte wurden entlassen oder sogar dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben.

Anfang des Jahres sagte Yamini Mishra, Regionaldirektorin des Südasien-Büros von Amnesty International, dass das Verbot von Frauen, für NGOs in Afghanistan zu arbeiten, die humanitäre Krise verschärfe. „Es ist, als würden die Taliban das Land absichtlich in eine Hungersnot treiben“, sagte sie.

„Ihre diskriminierende Politik führt zu schockierender Ernährungsunsicherheit und macht die Bereitstellung internationaler Hilfe nahezu unmöglich“, fügte sie hinzu. Hilfebedürftige Frauen können Hilfe nur von anderen Frauen erhalten, da ihnen der Kontakt zu ihnen fremden Männern untersagt ist.

Auch die Gesundheitsversorgung für Frauen wurde stark eingeschränkt

Afghanistan ist eines der gefährlichsten Länder der Welt für Frauen, Mütter und Babys. Jedes Jahr sterben etwa 70 von 1.000 Frauen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt. Viele Mütter haben nicht genug zu essen, was das Risiko von Komplikationen während der Schwangerschaft erhöht. Nach der Geburt fällt es ihnen schwer, ihre Kinder zu ernähren.

Die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen sagte, die Entscheidung der Taliban, Frauen von der Hochschulbildung und ihrer Anstellung bei Hilfsorganisationen auszuschließen, habe den Zugang zu medizinischer Behandlung drastisch verschlechtert. Dies ist insbesondere auf die von den Taliban verhängten Reisebeschränkungen für Frauen zurückzuführen.

In ländlichen Gebieten ist das nächste Krankenhaus oft mehr als 75 Kilometer (47 Meilen) entfernt, und Frauen dürfen nicht ohne Begleitung eines „Mahram“ reisen – eines Vaters, Ehemanns oder Bruders, der als Aufsichtsperson fungiert. Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele Menschen in Afghanistan den Fahrpreis für eine so lange Reise kaum leisten können, geschweige denn für zwei Personen.

Darüber hinaus haben die Taliban verfügt, dass Frauen nur von Ärztinnen behandelt werden dürfen. Bisher dürfen Frauen weiterhin in Krankenhäusern arbeiten – doch vor allem in ländlichen Gebieten gibt es zu wenige Ärztinnen. Und auch für sie gelten die gleichen Bewegungseinschränkungen wie für ihre Patienten. Wer keinen Mahram findet, der ihn zur Arbeit begleitet, muss zu Hause bleiben. Aus diesem Grund herrscht in praktisch ganz Afghanistan ein Mangel an Ärztinnen und Hebammen.

Strenge Kleiderordnung, kein Sport

Die Bekleidungsbeschränkungen sind ebenso restriktiv geworden. Im Sommer 2022 kämpfte die afghanische Fernsehmoderatorin Sonia Niazi gegen die Vorschrift, ihr Gesicht zu bedecken, musste sich jedoch während der Sendung daran halten.

In Afghanistan müssen Frauen eine Burka tragen, ein Kleidungsstück, das den gesamten Körper bedeckt. Hält sich eine Frau nicht an diese Regelung, drohen ihren männlichen Angehörigen Gefängnisstrafen.

Frauen dürfen in Afghanistan nicht mehr Fußball spielen, auch nicht mit Burka Bild: Ebrahim Noroozi/AP Foto/Bild-Allianz

Weibliche Sportmannschaften dürfen nicht mehr antreten. Aufgrund dieser Regel leben die afghanischen Frauennationalmannschaften im australischen Exil. Der Erlass der Taliban verbietet Frauen in Afghanistan den Besuch von Parks, Fitnessstudios, öffentlichen Schwimmbädern, Turnhallen und Sportvereinen und macht Sport für Frauen praktisch unmöglich.

