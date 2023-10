Beschriftung umschalten E. Azalia Hackley Collection of African Americans in the Performing Arts/Detroit Public Library/Amistad-Abdruck von Harper Collins

Wenn wir an die Bürgerrechtsbewegung denken, kommen uns wahrscheinlich nicht als Erstes opulente Parteien in den Sinn. Aber es stellte sich heraus, dass sie einen großen Teil des Kampfes für Rassengerechtigkeit ausmachten – insbesondere die Veranstaltungen, die in den 1940er, 1950er und 1960er Jahren von der schwarzen Prominenten Mollie Moon organisiert wurden.

Moon gilt als eine der einflussreichsten Frauen der Ära der Bürgerrechte. Sie war Präsidentin der Spendensammelabteilung der National Urban League und soll Millionen gesammelt haben, um in den USA wirtschaftliche und rassische Gleichheit aufzubauen. Doch die Historikerin Tanisha Ford sagt, sie habe nur davon gehört von Moon versehentlich, während er für ein anderes Projekt recherchierte.

„Ich bin in den Zeitungsausschnitten der frühen 1960er Jahre zufällig auf den Namen Mollie Moon gestoßen. … Sie war Gastgeberin dieses erstaunlichen Schönheitswettbewerbs, der die Schönheit schwarzer Frauen feierte“, sagt Ford. „Also habe ich mir einfach ihren Namen eingeprägt und gedacht: ‚Ich werde etwas über diese Frau schreiben.‘ „

Als Ford Presseausschnitte über Moon sammelte, wurde ihr klar, dass es eine größere Geschichte zu erzählen gab, „eine, die die Menschen auf diesen großen Anführer der Bürgerrechtsbewegung aufmerksam machte, der aus der Erzählung herausgefallen war.“

Die Partys von Moon in New York City zogen Stars wie Billie Holiday und Josephine Baker sowie wohlhabende weiße Spender, schwarze Eliten und schwarze Menschen der Arbeiterklasse an. Doch Moon sah sich der Kritik von Aktivisten ausgesetzt, die skeptisch waren, Geld von reichen weißen Liberalen anzunehmen.

„Was die Afroamerikaner befürchteten, war, dass diese Art von Einfluss die Bewegung dann von den Themen ablenken würde, die den Afroamerikanern am Herzen liegen, und … hin zu Themen, die sich für weiße Amerikaner sicher anfühlen“, sagt Ford.

Ford weist darauf hin, dass Debatten über Geld, Einfluss und soziale Gerechtigkeit auch heute noch aktuell sind. Sie fügt jedoch hinzu, dass das Sammeln von Spenden ein entscheidender – und oft übersehener – Teil der Bürgerrechtsbewegung ist.

„Als ich anfing, meine Aufmerksamkeit auf das Geld zu richten, habe ich festgestellt, dass diese Geschichte diese Menschen noch menschlicher macht und die Herausforderungen beim Aufbau einer Bewegung noch deutlicher macht“, sagt Ford.

Fords neues Buch ist Unsere Geheimgesellschaft: Mollie Moon und der Glamour, das Geld und die Macht hinter der Bürgerrechtsbewegung.

Harper Collins

Interview-Highlights

Auf Moons Partys voller Promis

Diese Partys waren in jeder Hinsicht fabelhaft. Ihr Paradeereignis war der Beaux Arts Ball. Seit 1940 war sie jedes Jahr Gastgeberin dieser Veranstaltung. Die Veranstaltung begann in Harlem im Savoy Ballroom und zog dann in den 1960er-, frühen 1960er-Jahren in das Astoria Hotel im Zentrum von New York. Und diese Veranstaltungen brachten, wie Sie erwähnten, alle möglichen Menschen zusammen, von müden U-Bahn-Arbeitern und Hausangestellten bis hin zu Industriegiganten, einschließlich der Rockefeller-Familie, Menschen wie Billie Holiday. Katherine Dunham war einst Sponsorin der Veranstaltung. Ich habe sogar in den Aufzeichnungen gefunden, dass sie den Herzog und die Herzogin – den ehemaligen König von England (Edward VIII.) und Wallis Simpson – eingeladen hatte, als Juroren für den kostümierten Teil des Beaux-Arts-Balls zu fungieren.

Zu den von der National Urban League finanzierten Programmen

Wenn es etwas gibt, was Mollie Moon meiner Meinung nach uns wissen lassen möchte, dann ist es, dass jeder Mensch auf dieser Erde es verdient, in der Fülle seiner selbst und in der Fülle seiner Menschlichkeit wandeln zu können.

Sie finanzierten alles, von Kampagnen zur Wählerregistrierung bis hin zu Dingen wie dem Marsch auf Washington, aber auch Programme für schwarze Jugendliche. Mollie Moon schloss ihr Pharmaziestudium ab und bevor sie sich der Sozialarbeit zuwandte, die zu ihrer langfristigen Karriere wurde, träumte sie davon, Biologielehrerin zu werden. Deshalb beschäftigte sie sich intensiv mit dem, was wir heute MINT nennen. Und so floss ein Großteil der Mittel in die Finanzierung schwarzer Jugendlicher, damit sie Bildungsprogramme durchführen konnten. Und dann noch andere Dinge, die Journalisten finanzierten. Daher finanzierten ihre Spendenbemühungen eine breite Palette von Veranstaltungen, die auf soziale Gerechtigkeit und Rassengleichheit ausgerichtet waren und tiefgreifende Auswirkungen auf den Aufbau von Gemeinschaften im afroamerikanischen Kontext hatten.

Über die Kritik der Journalistin Lillian Scott an der Vernetzung Schwarzer mit wohlhabenden weißen Liberalen

(Scott) repräsentiert die Generation jüngerer, radikalerer schwarzer Journalisten, die sagen: „Hey, warte mal. Wir müssen uns an den Reichtum erinnern, den die Rockefellers und andere dieser Elitefamilien fordern, die National Urban League zu unterstützen.“ angehäuft haben, stammen aus einem System der Sklaverei.“ … Und Lillian Scott sagte, wir sollten uns nicht von den ausgefallenen Kleidern und Partyeinladungen im Rainbow Room verführen lassen, weil Afroamerikaner im Großen und Ganzen immer noch in bitterer Armut in diesem Land leben. Und eine schicke Party wird die wirtschaftlichen Ungleichheiten über Generationen hinweg nicht beseitigen. Also … würde sie ihre Kolumne verwenden Die Chicago-Verteidiger über diese Themen wie Rasse, Klasse und Geschlecht zu sprechen und sie wirklich auf komplexe Weise zu diskutieren, aber dabei die freche Form der Gesellschaftsseiten zu nutzen. Daher sind ihre Kolumnen ein wahres Juwel, wenn es darum geht, die Nuancen dieser Rassen- und Klassendynamik in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu verstehen.

Zur Kritik der weißen Philanthropie – damals und heute

Eines der Anliegen besteht damals und heute weiterhin darin, dass es nicht von Anfang an zu einer Anhäufung von Reichtum kommen sollte, sondern dass dieser sogar in Bewegungen münden sollte, die oft zu einer Art Stagnation führen, bei der das Geld dann nicht an die Gemeinschaften umverteilt wird die es am meisten brauchen. Es gibt also ein strukturelles Problem, wenn es darum geht, wie wir überhaupt an die Mittelbeschaffung für die Bewegung herangehen: Wer erhält das Geld und welcher Zeitraum wird als akzeptabel angesehen, damit das Geld an schwarze Gemeinschaften umverteilt werden kann? Die Sorge war also definitiv da.

Darcy Rogers/Amistad-Abdruck von Harper Collins

Die andere Sache ist: Wenn der Moment vorbei ist und wir von dieser weißen Hand der Philanthropie abhängig geworden sind, was machen wir dann, wenn weiße Menschen entscheiden, dass sie dieses Geld nicht länger für unsere Sache geben wollen? Und das ist eine weitere Sache, die wir in der Gegenwart beobachten können, in der im Jahr 2020 ein Überschuss an Geld an Organisationen wie BLM, die National Urban League und die NAACP gespendet wurde, die sogar noch mehr Geld erhielten als BLM. deutlich sein. Aber was passiert in den Jahren 2021, 2022, 2023, wo wir eine Kürzung der Gelder sehen, die für Rassengerechtigkeit ausgegeben werden, fast bis zu dem Punkt, an dem die Aussage „Rassengerechtigkeit“ mittlerweile wie ein Schimpfwort wirkt es war so in Mode erst vor ein paar Jahren?

Über die Lektion aus Moons Leben

Henry Lee Moon Family Photographs, Western Reserve Historical Society, Cleveland, Ohio./Amistad-Abdruck von Harper Collins

Je länger ich mit Mollie Moons Archiv saß – mit ihren Briefen, mit ihren persönlichen Andenken, mit dem Betrachten von Fotos von ihr –, wurde mir klar, wie mutig diese Frau sein musste, um in einer Zeit, in der schwarze Menschen täglich verfolgt wurden, so kompromisslos sie selbst zu sein , wegen der Farbe ihrer Haut. Und wenn es etwas gibt, von dem ich denke, dass Mollie Moon uns wissen lassen möchte, dann ist es, dass jeder Mensch auf dieser Erde es verdient, in der Fülle seiner selbst und in der Fülle seiner Menschlichkeit wandeln zu können. Und ich denke, dass ihre Mission der schwarzen Freude, einer schwarzen Freude, die so ansteckend ist, dass jeder auf der Welt von dieser Art von Freude profitieren würde, heute wirklich Anklang findet. Wenn wir einfach lange genug aus uns selbst heraustreten könnten, um das Leiden eines anderen zu erkennen und bereit zu sein, etwas von uns selbst zu opfern, sei es ein kleines finanzielles Angebot in Dollar, sei es die ehrenamtliche Bereitstellung unserer Zeit, sei es ein Anruf bei einem Kongressabgeordneten, Wenn wir bereit wären, dies für jemand anderen zu tun, dann hätten wir die Macht, die Art von Veränderung herbeizuführen, die wir in dieser Welt sehen müssen.

