LONDON – Eine dreifache Nachwahl im Vereinigten Königreich hat jedem in Westminster Anlass zur Freude gegeben – und jemanden, dem man die Schuld geben kann.

Rishi Sunaks Tories mussten sich in zwei der drei Wahlkämpfe um Sitze im Unterhaus am Donnerstag geschlagen geben, als Labour und die Liberaldemokraten große Mehrheiten im Sitz von Selby und Ainsty in Yorkshire und im Sitz von Somerton und Frome in Somerset überboten.

Aber ein unerwarteter, wenn auch enger Einfluss der Konservativen in Uxbridge und South Ruislip – Boris Johnsons altem Sitz – verkompliziert die Erzählung. Und wirft große Fragen für Labours eigene Arbeit auf.

Hier erfahren Sie, wie die drei Gewinner von gestern Abend – Labour, Tories und Liberaldemokraten – alle versuchten, die Nachwahlen zu beeinflussen, als sich der Staub am Freitag legte.

Keir Starmers Arbeit

Der überwältigende Sieg in Selby wurde von einer Oppositionspartei in den Mittelpunkt gerückt, die einen Sieg bei den Parlamentswahlen im Jahr 2024 anstrebt.

Das ist kein Wunder, denn der neue 25-jährige Abgeordnete Keir Mather hat eine Mehrheit von über 20.000 Stimmen für einen als sicheren Sitz der Konservativen angesehenen Sitz aufgehoben. Der Meinungsforscher John Curtice sagt, das Ergebnis zeige, dass die Tories vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr in „großen Wahlschwierigkeiten“ stecken.

Vorsitzender Keir Starmer (ja, ein anderer Keir) begrüßte am Freitag das „historische Ergebnis“ und sagte, es zeige, „die Menschen blicken auf Labour und sehen eine veränderte Partei, die sich ganz auf die Prioritäten der arbeitenden Bevölkerung konzentriert und einen ehrgeizigen, praktischen Plan umsetzt.“

Starmer wird am Freitag für eine ausgedehnte Siegesrunde nach Selby fahren – einem ehemaligen Schiffbaukraftwerk im industriellen Hochland des Landes.

Aber Labour hat auch mit einem konkurrierenden Narrativ zu kämpfen.

Sie scheiterte in Uxbridge, einem Sitz, den sie den Tories schon lange entreißen wollte und den Boris Johnson innehatte. Das Labour-Spitzenteam verweist für dieses Ergebnis eher auf lokale als auf nationale Probleme – und setzt damit den Londoner Bürgermeister der Labour-Partei, Sadiq Khan, faktisch unter Druck.

Die Tories haben den lokalen Widerstand gegen die Ausweitung der Ultra Low Emission Zone (ULEZ) ausgenutzt, eine wichtige Politik Khans, die darauf abzielt, die Luft in London zu reinigen, indem sie gegen einige Autofahrer Gebühren erhoben haben. Es wird auf die äußeren Vororte von London ausgeweitet.

In einer Medienrunde im Anschluss an die Ergebnisse wies Labours stellvertretende Vorsitzende Angela Rayner die ULEZ darauf hin, dass Labour es versäumt habe, Uxbridge direkt zur Rede zu stellen.

Der Labour-Abgeordnete Keir Mather gewann auf einem als sicher angesehenen Sitz der Konservativen | Ian Forsyth/Getty Images

„Ich denke, eines der Dinge, über die wir heute nachdenken müssen, ist nicht nur die Stimmung gegen die Tories, sondern auch die Entscheidung in Uxbridge hatte etwas mit ULEZ zu tun“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Angela Rayner gegenüber der BBC. „Das Uxbridge-Ergebnis zeigt, dass man keine Wahlen gewinnt, wenn man den Wählern nicht zuhört.“

Andere Labour-Vertreter gingen noch weiter, auch wenn Khans Team andeutete, dass der Bürgermeister an dem Plan festhalten wolle. Ein Labour-Organisator sagte: „Das ist ein Tritt in die Zähne, wenn man sich Selby ansieht. 2:1 klingt bei weitem nicht so gut wie 3:0.

„Die Leute werden wütend auf Sadiq sein; stellte ernsthafte Fragen zu seinem politischen Urteil“, fügten sie hinzu.

Rishi Sunaks treue Tories

„Das herausragende Ergebnis war das in Uxbridge“, behauptete Tory-Vorsitzender Greg Hands am Freitagmorgen mutig im Today-Programmstudio der BBC – eine Behauptung, die im Sendestudio mit einigem Gelächter aufgenommen wurde.

Aber Rishi Sunak schlug den gleichen Ton an, als er heute Morgen in Uxbridge zu einer Siegesrunde ankam und in ein schmieriges Löffelcafé ging, um zu argumentieren, dass das Ergebnis zeige, dass die nächste Wahl „noch nicht beschlossene Sache“ sei.

„Niemand hat erwartet, dass wir hier gewinnen“, sagte Sunak gegenüber Journalisten im Rumbling Tum Café in Ruislip. „Westminster hat sich verhalten, als sei die nächste Parlamentswahl beschlossene Sache, die Labour Party hat sich verhalten, als sei sie beschlossene Sache – die Leute von Uxbridge haben ihnen nur gezeigt, dass das nicht der Fall ist.“

Die Tatsache, dass Sunaks siegreicher Kandidat Steve Tuckwell im Wahlkampf fast ausschließlich auf ULEZ setzte – und nicht auf Sunaks oft erwähnte fünf Zusagen an das Land – blieb unerwähnt. Ansonsten argumentierten Sunak und sein Team, dass die anderen, negativeren Ergebnisse … effektiv eingepreist seien.

„Nachwahlen zur Halbzeit einer amtierenden Regierung sind immer schwierig, sie werden selten gewonnen“, sagte Sunak.

Der Halt in Uxbridge wird Sunak vor der massiven Gegenreaktion nervöser Konservativer bewahrt haben. Aber es gab immer noch Raum für Scharfschützen – insbesondere von Verbündeten von Boris Johnson, dem ehemaligen Premierminister und Feind von Sunak, dessen Rücktritt als Abgeordneter das Uxbridge-Rennen überhaupt erst auslöste.

„Wenn es das schreckliche, von den Medien erfundene ‚Long-Boris‘-Syndrom gegeben hätte, wäre es in seinem eigenen früheren Wahlkreis am schlimmsten zu spüren gewesen“, sagte Johnsons enge Verbündete Nadine Dorries getwittertund bezog sich dabei auf die Idee, dass die Wähler die Tories immer noch für Johnsons turbulente Amtszeit als Premierminister bestrafen.

„Der Umschwung und die Zahlen zeigen (sehr) deutlich, dass wütende Tories sich nicht für Sunak einsetzen werden – sie wissen, wie sie ihre eigene Gerechtigkeit üben“, fügte sie hinzu. Apropos: Dorries selbst wird voraussichtlich zurücktreten und eine neue Nachwahl in ihrem Wahlkreis Mid Bedfordshire auslösen – was bedeutet, dass Sunak das alles noch einmal durchmachen muss.

Lebhafte Liberale

Niemand führt Nachwahlen durch wie die Liberaldemokraten. Sie sind landesweit die viertplatzierte Partei Großbritanniens, haben aber seit den Parlamentswahlen 2019 nun vier Nachwahlen gewonnen und liefern den Tories regelmäßig Konkurrenz auf wohlhabenderen Sitzen. Danach haben sie meistens viel Spaß.

Der Vorsitzende Ed Davey schwang einen orangefarbenen Hammer, um eine buchstäblich blaue Mauer einzureißen, als die Partei 2021 Chesham und Amersham von den Konservativen gewann. Seitdem hat Daveys Partei in North Shropshire eine „Boris-Blase“ platzen lassen und in Tiverton und Honiton eine Tür enthüllt, durch die Boris Johnson hinausgehen kann.

Die Liberaldemokraten von Ed Davey haben seit den Parlamentswahlen 2019 vier Nachwahlen gewonnen | Leon Neal/Getty Images

Nach ihrem überwältigenden Sieg in Somerton und Frome sagte Davey am Freitag, das Ergebnis zeige, dass seine Partei im West Country Englands „fest zurückgekehrt“ sei.

Neben der Kandidatin Sarah Dyke vor einer Pappkanone mit der Aufschrift „Holt diese Clowns aus Nr. 10“ stehend. Der LibDem-Führer sagte einer jubelnden Menge von Aktivisten, dass er „Nachwahlen wirklich zu mögen beginnt“.

Um das noch einmal deutlich zu machen: Davey zündete dann die Zündschnur der Kanone und jubelte, als Konfetti herauskam.