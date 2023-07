Berlin. Es wird ein letztes Zucken einer Party sein, die eigentlich fast tot ist. Am Dienstag und Mittwoch wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über den Ausschluss der rechtsextremen NPD von der Landesparteifinanzierung verhandeln. Davor kann sich die Partei auch mit ihrer jüngsten Umbenennung nicht retten: Seit letztem Monat heißen die Neonazis nicht mehr „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“, sondern „Die Heimat“.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Im Jahr 2019 beantragten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beim Verfassungsgerichtshof den Ausschluss der Partei von der Teilförderung des Landes. Damit reagierten die Verfassungsorgane auf das Verbotsverfahren gegen die NPD, das 2017 zum zweiten Mal gescheitert war.

Zu irrelevant für ein Parteiverbot

Damals kamen die Karlsruher Richter zu dem Schluss, dass die NPD tatsächlich verfassungswidrig sei. Ihre Ziele und das Verhalten ihrer Anhänger zielen darauf ab, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Das Gericht entschied jedoch, dass der Partei die Möglichkeit fehlte, diese Ziele umzusetzen und lehnte daher ein Verbot ab. Kurzum: Die Richter hielten die NPD für zu klein und irrelevant, um eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie darzustellen. Ein Verbot ist daher nicht möglich – wohl aber der Ausschluss von der staatlichen Förderung.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Für jede abgegebene Stimme erhalten die Parteien 83 Cent vom Staat. Für jeden an eine Partei gespendeten Euro bis zu einer Obergrenze von 3.300 Euro legt der Staat weitere 45 Cent hinzu. Allerdings darf die Höhe der staatlichen Zuschüsse die Höhe der von einer Partei erzielten Einkünfte nicht übersteigen. Und es gibt noch eine weitere wichtige Einschränkung: Die Parteienförderung greift nur dann, wenn eine Partei bei der letzten Bundes- oder Europawahl mindestens 0,5 Prozent der Stimmen oder bei einer der letzten Landtagswahlen mindestens ein Prozent erhalten hat.

Die umbenannte NPD erhält ohnehin keine staatlichen Gelder mehr

Aus diesem Grund sollte eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen die umbenannte NPD vor allem langfristig feststellen, was ohnehin bereits gilt: Die Partei erhielt bei der Bundestagswahl 2021 lediglich 0,1 Prozent der Stimmen und bei der Europawahl 2019 0,3 Prozent. Und auch bei der letzten Landtagswahl schaffte es die Neonazi-Partei nicht über die 1-Prozent-Hürde. In Mecklenburg-Vorpommern erhielt sie 2021 nur 0,8 Prozent der Stimmen – 2016 waren es drei Prozent. 2011 zog die NPD dort zuletzt mit 6 Prozent in einen Landtag ein.

Die zunehmend schwächeren Wahlergebnisse zeigen einen Niedergang der Partei, der sich auch andernorts zeigt. „Die NPD hat massiv an Bedeutung verloren und ist politisch nahezu nicht mehr handlungsfähig“, sagt der Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf. Als älteste existierende rechtsextreme Partei Deutschlands hat die Partei nur symbolische Bedeutung – und auch diese hat durch die Umbenennung in „Die Heimat“ nun eine Pause erhalten. „Der Verzicht auf den traditionellen Namen ist ein Eingeständnis, dass das bisherige Konzept gescheitert ist“, sagt Häusler.

AfD- und NPD-Wahlplakate an Straßenlaternen in Stralsund im September 2021. © Quelle: picture Alliance / Jens Köhler

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die AfD holt der NPD das Wasser aus

Der Bedeutungsverlust hat mehrere Faktoren, der größte davon ist sicherlich die AfD. „Seit ihrer Gründung hat sich die AfD zunehmend radikalisiert und tendiert zu einem offenen Rechtsextremismus. Dadurch hat sich die AfD zu einem erfolgreichen parteipolitischen Dach der rechtsextremen Szene in Deutschland entwickelt“, erklärt Häusler Die Wählerschaft der NPD rekrutierte sich überwiegend aus Menschen mit geschlossener rechtsextremer Weltanschauung, die meisten von ihnen haben die AfD längst angekreuzt – wenn sie wählen gehen.

Und auch in der klassischen Neonazi-Szene bekam die NPD in den letzten Jahren Konkurrenz. Kleine Parteien wie Die Rechte und Der III. Weg gegründet. In Dortmund, das lange Zeit eine Hochburg der Neonazi-Szene in Westdeutschland war, ist die Rechte erst in jüngster Zeit weitgehend zur NPD konvertiert. Dies sollte jedoch den weiteren Abstieg der Partei in die politische Bedeutungslosigkeit auch auf lokaler Ebene nicht bremsen.

Wagenknechts Pläne: Wie gründet man eigentlich eine Partei? Eine von Sahra Wagenknecht gegründete Partei könnte die politische Konkurrenz anheizen. Die linke Politikerin hatte eine große Aufgabe vor sich. So einfach ist es gar nicht, eine Party zu gründen – drei Menschen, die das gemacht haben, berichten von ihren Erfahrungen.

Finanzielle Probleme und Mitgliederschwund

Dieser Rückgang lässt sich auch an der Mitgliederzahl der NPD ablesen: Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte die Partei im Jahr 2022 nur noch 3.000 Mitglieder. Vor zehn Jahren waren es doppelt so viele. Zudem ist die NPD bekanntermaßen zerstritten und steckt seit Jahren in großen finanziellen Schwierigkeiten.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Diese finanziellen Probleme könnten durch einen Ausschluss aus der Landesparteifinanzierung noch verschärft werden – obwohl die Partei ohnehin keine direkten staatlichen Zuschüsse erhält: Das Bundesverfassungsgericht wies in seiner Ankündigung der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass ein solcher Ausschluss auch die NPD belasten würde wäre dann nicht mehr steuerbegünstigt. Spenden an die Neonazis wären daher nicht mehr steuerlich absetzbar.

Mit einer Entscheidung aus Karlsruhe wird nach den mündlichen Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch erst in einigen Monaten gerechnet.