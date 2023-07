Obwohl die Berlin Fashion Week jedes Jahr zweimal stattfindet, im Januar und jetzt vom 10. bis 13. Juli, trägt die deutsche Stadt nicht den Titel der Modehauptstadt.

Deshalb sind selbst Berliner überrascht, wenn sie erfahren, dass ihre Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg ein florierendes Modezentrum war. Und das vor allem dank jüdischer Unternehmer, die in Berlin Pioniere der modernen Mode waren.

Wie die jüdische Modeindustrie begann

In den 1830er Jahren erlebte Berlin einen Aufschwung der Bekleidungsindustrie. Die in den 1850er Jahren eingeführten industriellen Nähmaschinen brachten eine Wende: Ein Hemd konnte in einer Stunde statt in acht Stunden hergestellt werden.

Inmitten dieses Industrialisierungsprozesses ermöglichte der soziale und politische Kontext Deutschlands jüdischen Unternehmern, den Ton anzugeben.

Über Jahrhunderte hinweg litten die in Deutschland lebenden jüdischen Menschen unter rechtlichen Einschränkungen, die ihre Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, beeinträchtigten und die meisten von ihnen in die Armut trieben. Viele waren Hausierer, die mit Kurzwaren und Second-Hand-Kleidung handelten, während wohlhabende Juden mit edlen Stoffen handelten, erklärt Uwe Westphal, freier Journalist und Autor von „Modemetropole Berlin 1836 – 1939. Die Geschichte vom Aufstieg und Untergang der jüdischen Modeindustrie“. .“

Westphal, der sich fast 40 Jahre lang der Erforschung, Vorlesung und dem Schreiben über die vergessene jüdische Modeindustrie in Berlin widmet, weist darauf hin, dass auf die Industrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts die Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 folgte, die neue Maßstäbe setzte Die Rechte der Juden wurden in ihrer Verfassung festgeschrieben, sodass die jüdische Bevölkerung in Deutschland gedeihen konnte.

Im Jahr 1871 lebten in Berlin knapp über 800.000 Einwohner. In den 1920er Jahren entwickelte sich die deutsche Hauptstadt zu einer Metropole mit über vier Millionen Einwohnern, davon 4 % Juden.

Juden strömten aus ländlichen Gebieten in die Großstädte, um dort nach Möglichkeiten zu suchen. „Unter ihnen waren Schneider, Näherinnen und Unternehmer wie David Leib Levin, der aus Königsberg stammte. Er eröffnete eine Fabrik für Damenmäntel und war 1840 einer der ersten, der Festpreise für seine Waren anwendete“, sagt Westphal.

Entwurf von Lissy Edler (die später den Namen Alice Newman annahm) für das Modeunternehmen Loeb & Levy, 1920er Jahre Bild: Uwewestphalarchives

Berlin wird zum Zentrum für Prêt-à-porter-Mode

Modetrends aus Paris, insbesondere Haute Couture, waren für die Mittelschicht und die Angestellten zu teuer, die jedoch zunehmend an modischem Aussehen interessiert waren. So seien die jüdischen Unternehmer „auf die Idee gekommen, billige modische Kleidung nach standardisierten Maßen herzustellen“, erklärt Westphal. „Die Nachfrage war da und die Branche wuchs schnell.“

Die Berliner Modebranche erreichte ihren Höhepunkt in den goldenen 20er Jahren mit mehr als 2.700 Modeunternehmen, die überwiegend im Besitz jüdischer Familien waren. Namen wie die Manheimer-Brüder, David Leib Levin, Nathan Israel und Hermann Gerson waren Synonym für den neuen und wachsenden Trend der Konfektionsmode.

Juden passten sich schnell an die neuen Bedürfnisse des Industriezeitalters an: „Sie hatten ein Gespür dafür, was den Menschen gefiel, und sie hatten internationale Verbindungen zu Stoffproduzenten“, sagt Westphal.

Die Kleidungsstücke wurden in edlen Kaufhäusern verkauft, die ebenfalls überwiegend jüdischen Familien gehörten.

Auch international war die Berliner Modebranche erfolgreich und exportierte in die USA, in die Niederlande, nach England, Skandinavien und Argentinien. Berlin bot günstige, stilvolle und hochwertige Alltagskleidung. Die Designideen wurden direkt von den Pariser Couture-Schauen übernommen. Das Geschäft boomte.

Der Untergang jüdischer Mode

Schon früh gab es Antisemitismus und Neid auf den Erfolg der Juden in der Branche. Doch mit der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 erlitten die jüdischen Unternehmen massive Rückschläge, beginnend mit dem Boykott jüdischer Geschäfte, der am 1. April desselben Jahres eingeführt wurde.

Die Unternehmen jüdischer Modehersteller wurden dann systematisch von Mitgliedern der NSDAP übernommen: „Juden war es bald verboten, Bankkredite aufzunehmen. Für die Bekleidungsunternehmen war das eine Katastrophe. Ohne Bankgarantien konnte man keine Modenschauen veranstalten.“ „Erklärt Westphal, weshalb Juden dazu gezwungen wurden, NSDAP-Mitglieder zu Partnern in ihren Unternehmen zu machen, um Zugang zu Geldern zu erhalten, und schließlich das Eigentum zu lächerlich niedrigen Preisen zu übertragen.

Titelseite einer Zeitschrift, die sich mit der „arisierten“ deutschen Bekleidungsindustrie aus dem Jahr 1938 beschäftigt Bild: Uwe Westphal

Bei den Novemberpogromen 1938 stürmten Gruppen von Nazi-Anhängern Hunderte Unternehmen am Hausvogteiplatz im Berliner Bezirk Mitte, dem Zentrum der jüdischen Mode in der Stadt. Sie zerstörten alles, was ihnen in die Hände fiel: „Von den 2.700 jüdischen Modefirmen waren nur noch 24 übrig, und auch sie wurden spätestens 1940 beschlagnahmt“, sagt Westphal.

Laut Westphal galt das Hauptinteresse der Nazis den Immobilien rund um den Hausvogteiplatz, da die Partei auf der Suche nach neuen Büros war.

Später arbeiteten Zwangsarbeiter in Modewerkstätten in der Nähe von Konzentrationslagern.

Näherinnen im Konzentrationslager Auschwitz arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs mit Nähmaschinen Bild: Yad Vashem Archiv

Josef Neckermann und Hugo Boss sind nur zwei prominente Namen unter mehreren Firmeninhabern, die stark von der feindlichen Übernahme jüdischer Unternehmen durch die Nazis profitierten. „Sie überwachten die Produktion von Bekleidung und Militäruniformen“, betont Westphal.

Die Berliner Modedesigner der 1950er und 60er Jahre begnügten sich damit, keine jüdische Konkurrenz zu haben. Doch durch die Teilung der Stadt hatte sich die Modebranche in Westdeutschland inzwischen von Berlin nach Düsseldorf und München verlagert. Der ostdeutsche Staat hatte kein wirkliches Interesse an Mode. In den 70er-Jahren sei Deutschland in der Modewelt zu einer Nebenrolle geworden, erklärt Westphal.

Berlin scheut seine Geschichte

„Alles, was Mode einmal war, insbesondere in den 1920er Jahren – Modeschulen, die übergreifende Kultur zwischen Mode, Architektur, Bauhaus, Musik, Filmindustrie und bildender Kunst im Allgemeinen – all das wurde völlig zerstört“, sagt Westphal.

„Was ich beängstigend finde, ist, dass sich seit 1945 niemand mehr an diese Modekultur erinnern möchte. Es gibt kein Gedenken an die Berliner Mode vieler jüdischer Modedesigner. Dies steht im krassen Gegensatz zu vielen deutschen Unternehmen, die tief in den NS-Staat verwickelt waren und versucht haben, sie herzustellen.“ seitdem gut“, sagt der Experte.

Westphals Frust führte Anfang der 90er Jahre dazu, dass er sich mit Unterstützung der Jüdischen Gemeinde Berlin für eine Gedenkstätte am Hausvogteiplatz einsetzte. Im Jahr 2000 wurde die Gedenkstätte mit Mitteln des Landes Berlin eingeweiht.

Übergroße Ankleidespiegel erinnern an Berlins verlorene Modeindustrie, zusammen mit einer Liste der Unternehmen, die von den Nazis ausgelöscht wurden Bild: Uwe Westphal

Berlins traditionelle jüdische Modeindustrie gibt es schon lange nicht mehr, aber im Rahmen des bevorstehenden Festivals „Tage der jüdischen Kultur“ findet am 7. September eine Modenschau zeitgenössischer jüdischer und israelischer Designer statt . Laut Westphal handelt es sich um die erste jüdische Modenschau in der deutschen Hauptstadt seit 1939.

Herausgegeben von: Elizabeth Grenier