Die Berliner sind wütend. Einige kamen am Montag nicht wie gewohnt zur Arbeit. Der Grund: „Last Generation“-Aktivisten blockierten bis zum Abend mehr als 40 Kreuzungen und Straßen.

Sie saßen auf dem Boden, einige von ihnen klammerten sich aneinander. „Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu Gerechtigkeit“, war auf Plakaten zu lesen, die die Demonstranten bei sich trugen. Einige Fahrer stiegen aus und beschwerten sich. Einer von ihnen soll sogar Reizgas eingesetzt haben.

Die „Letzte Generation“ möchte mit ihren Straßensperren das Bewusstsein schärfen. Für den Klimawandel, der immer weiter voranschreitet. Im Gegenzug nehmen die „Klimakleber“ auch rechtliche Konsequenzen in Kauf.

Mehr als 2.800 Verfahren gegen Klimaprotestierende

Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der „Tagesschau“ sagte, wurden allein in der Bundeshauptstadt mehr als 2.800 Verfahren gegen Klimademonstranten eröffnet – die meisten davon gegen Aktivisten der „letzten Generation“.

Der Staatsanwaltschaft liegen insgesamt 74 rechtskräftige Urteile gegen Mitglieder der Bewegung vor. Die meisten Klimaaktivisten seien wegen Nötigung und Widerstand gegen Polizeibeamte zu Geldstrafen verurteilt worden, hieß es.

Ein Sprecher sagte der „Zeit“, dass sich derzeit rund 50 Ressortleiter um Verfahren gegen Angehörige der „Letzten Generation“ kümmern. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine „erhebliche Mehrbelastung“. Immerhin gibt es fast 2.500 Verfahren.

Damit die „letzte Generation“ nicht für einen Stau vor den deutschen Gerichten sorgt, fordern einige Politiker „beschleunigte Verfahren für den Klimakleber“ – zum Beispiel Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Beschleunigte Verfahren funktionieren nicht so einfach

Die Methode geht davon aus, dass die Beweise eindeutig sind und der Angeklagte gestanden hat. Auf den ersten Blick scheint dies sinnvoll zu sein. Schließlich laufen die Proteste der „letzten Generation“ immer auf die gleiche Weise ab.

Die Aktivisten sitzen auf Straßen oder Rollfeldern von Flughäfen, einige von ihnen halten sich aneinander. Sie sprühen Farbe auf Gebäude und werfen Kartoffelpüree auf Gemälde. Bis die Polizei sie wegnimmt.

Doch oft sind Details entscheidend. Steckte ein Demonstrant fest und wenn ja, wie lange? Musste der Aktivist von der Polizei abgeführt werden? Ist er vorbestraft? Schon jetzt ist klar, dass viele Fälle der „letzten Generation“ für ein beschleunigtes Verfahren nicht geeignet sind.

Dies wird in der Praxis deutlich. Wie die „Zeit“ berichtet, hat die Berliner Staatsanwaltschaft lediglich in 49 der knapp 2.500 Verfahren gegen Angehörige der „letzten Generation“ ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

19 Mal lehnte das Gericht ein solches Vorgehen ab, in 29 Fällen steht die Entscheidung noch aus. Ein Prozess endete mit einem Freispruch.

Strafrechtsanwälte kritisieren beschleunigte Verfahren

Ein beschleunigtes Verfahren ist für viele Strafverteidiger grundsätzlich umstritten. Anwalt Kai Kempgens sagte der „Legal Tribune online“, dass sie mit einer „erheblichen Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten“ verbunden seien. Die gesetzlich vorgeschriebene Wahrheitsfindung würde eingeschränkt.

Der Deutsche Richterbund kritisierte jedoch, dass ein beschleunigtes Verfahren das Personalproblem in der Justiz verschärfen würde, weil die Verfahrensform so arbeitsintensiv sei. Letztlich müssen die Gerichte kurzfristig reagieren können.

Dennoch ist eines klar: Die Klagen gegen „Klimakleber“ sind zahlreich – allein in Berlin. Und sie halten bereits Personal.

Aktivisten vor Gericht: mutig und kalkuliert

So wird es wohl auch weitergehen. Angehörige der „letzten Generation“ laufen immer wieder Gefahr, vor Gericht gestellt zu werden. Das erscheint auf den ersten Blick mutig. Zweitens steckt dahinter Kalkül.

„Die Aktivisten spielen ein bisschen mit den verfassungsrechtlichen Reaktionen auf ihre Aktionen. Sie wissen, dass vieles mit Polizeigewahrsam oder Gerichtsverfahren enden kann“, sagt Daniel Saldivia Gonzatti im Interview mit FOCUS online.

„Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, gehen die Proteste der Bewegung weiter.“ Saldivia Gonzatti arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), sein Schwerpunkt liegt auf Protestdynamik und Radikalisierung.

Die „letzte Generation“, sagt er, nutze die vielen Verfahren, um „auf eine vermeintliche Absurdität aufmerksam zu machen“. „Die Gruppe will zeigen, dass Öffentlichkeit und Politik angesichts der Klimakatastrophe nur noch an freiem Verkehr und teuren Gemälden interessiert sind.“

Das geht so weit, dass der Gerichtssaal zur Bühne der eigenen Überzeugungen wird. Zumindest in einigen Fällen. Dies war bei Henning Jeschke der Fall, dem Mitbegründer der „Letzten Generation“.

„Ich sitze hier am Tisch fest“

Der „Spiegel“ berichtete im März dieses Jahres über ein Verfahren gegen den Aktivisten. Er musste sich vor dem Bezirksgericht Tiergarten in Berlin unter anderem wegen mehrerer Straßenblockaden verantworten.

Er verwandelte die Verhandlung schnell in eine Show. „Ich fühlte mich hier wie an den Tisch gefesselt. „Ich übertrage das Ganze live online, weil ich glaube, dass wir in diesem Moment über den Klimanotstand reden müssen“, zitierte ihn das Magazin.

Jeschke glaubte, der Gerichtssaal sei dafür der richtige Ort. Am zweiten Verhandlungstag wurde er wegen wiederholter Störung von seinem eigenen Prozess ausgeschlossen.

Die Klagen gegen „Klimakleber“ sind ungewöhnlich. Viele leugnen nicht einmal, was ihnen vorgeworfen wird. Stattdessen fordern sie von den Richtern moralische Debatten über den Klimawandel – wie Jeschke.

Würde die „letzte Generation“ von Gefängnisstrafen profitieren?

Aber auch andere Aktionen wecken Verdacht. Der „Spiegel“ berichtet von einer Aktivistin der „letzten Generation“, die besonders hart bestraft werden wollte, wenn ihr Tun so verwerflich sei. „Oder es ist legitim. Dann sprechen Sie mich bitte frei“, soll sie vor Gericht gesagt haben.

Solche Aussagen machen deutlich, wie die Aktivisten mit der Justiz spielen, sie unter Druck setzen und gezielt provozieren.

Die Forderungen der Demonstranten sind offenbar ebenso extrem, wie die Demonstrationen der „letzten Generation“ viele Menschen erleben. Freispruch oder Freiheitsstrafe. Es gibt kein „Dazwischen“.

Geht es um Aufmerksamkeit? Oder um Überzeugung? Oder ist es am Ende eine Mischung aus beidem? Eines ist sicher: Eine Gefängnisstrafe würde viel mehr Aufmerksamkeit erregen als normale Geldstrafen.

Davon könnte natürlich auch die „letzte Generation“ profitieren. Allerdings „hängt dies davon ab, ob es der Bewegung gelingt, mit Gefängnisstrafen ein Narrativ über absurde, verfassungsmäßige Reaktionen auf Klimaaktivismus zu formen“, sagt Saldivia Gonzatti.

„An einer längeren Haftstrafe führt kein Weg vorbei.“

Die Richter versuchen, sich nicht auf Diskussionen mit Klimaaktivisten einzulassen. Sie reagieren mit bürokratischer Routine, wie zahlreiche Berichte über einschlägige Verhandlungen zeigen.

Einige Demonstranten dramatisieren immer noch. „Mir wird immer klarer, dass es für mich wohl keinen Weg gibt, einer längeren Haftstrafe aus dem Weg zu gehen“, sagte Carla Hinrichs dem „Spiegel“. Sie fungiert als Pressesprecherin der „Last Generation“.

Die Politikwissenschaftlerin Saldivia Gonzatti geht nicht davon aus, dass die Bewegung zu allem bereit ist – auch wenn es so klingt. „Schon die Bereitschaft oder Akzeptanz von Aktivisten, im Gefängnis zu landen, erweckt den Eindruck, dass die ‚letzte Generation‘ keine Grenzen kennt“, sagt er.

„Allerdings hat die Protestgruppe seit ihrer Gründung bis heute nie Gewalt gegen Menschen angewendet. Selbst als die Fahrer heftig reagierten, reagierten die Aktivisten nicht mit Aggression.“

Ist Konfrontation effektiv?

„Last Generation“-Aktivisten blockierten am Montag mehr als 40 Kreuzungen und Straßen in Berlin. Auch in der Bundeshauptstadt sind am Donnerstag Proteste geplant, wie die Klimabewegung in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Diesmal handelt es sich um sogenannte „Laufblockaden“. Die Aktivisten wollen nicht auf der Straße sitzen oder sich zusammenhalten, sondern als eine Art Demonstration durch die Stadt laufen. Ziel sei es, „an möglichst vielen Orten sichtbar zu sein“, heißt es in der Mitteilung.

Wie so oft, wenn Angehörige der „Last Generation“ wichtige Verkehrsadern blockieren, ist eines sicher: öffentliche Aufmerksamkeit.

Ob die konfrontative, provokante Art und Weise, mit der die Bewegung auf die Klimakatastrophe hinweisen will, wirklich zu mehr Umweltbewusstsein führt, ist eine andere Frage.

Kernforderungen werden in den Hintergrund gedrängt

Laut Saldivia Gonzatti wirkt sich der Auftritt der Gruppe negativ auf ihr Image aus. Er sagt aber auch: „Unsere aktuelle Studie zeigt, dass die Menschen auch dann noch vom Klimaschutz überzeugt sind, wenn sie sich über Proteste der ‚letzten Generation‘ ärgern.“

Bei all dem Trubel geraten die Kernforderungen der Gruppe schnell in den Hintergrund: ein Neun-Euro-Ticket, ein sogenannter Sozialrat und ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen.