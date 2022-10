Wie die Krimbrücke zur Schlüsselroute für Russland und zum Hauptziel für die Ukraine wird – RT Russia & Former Soviet Union

Die russische Anti-Terror-Behörde teilte am Samstag mit, dass ein Bombenanschlag auf einen Lastwagen die strategische Krimbrücke beschädigt habe, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet.

Der Verkehr auf der Brücke wurde gesperrt, nachdem die Explosion einen teilweisen Einsturz des Straßenabschnitts und einen Brand auf dem Gleis verursacht hatte.

Die Explosion ereignete sich während der russischen Militäroperation in der Ukraine und nach Drohungen aus Kiew.

Was ist die Krimbrücke?

Der Straßenabschnitt wurde im Mai 2018 in Betrieb genommen, während der Schienenverkehr 2020 vollständig in Betrieb genommen wurde. Präsident Wladimir Putin beschrieb ihn damals als „ein Symbol der Wiedervereinigung der Krim mit Russland“ sowie ein Motor der Wirtschaft der Halbinsel.

Vor 2018 gab es keine Brücken zwischen der Krim und Russland. Moskau enthüllte Pläne für eine Brücke, kurz nachdem die Krim nach dem Putsch von 2014 in Kiew dafür gestimmt hatte, die Ukraine zu verlassen und sich Russland anzuschließen. Der Bau dauerte vier Jahre und kostete 228 Milliarden Rubel (3,7 Milliarden US-Dollar).

Auch für das Militär ist die Brücke wichtig, denn sie ermöglicht den schnellen Transport von Panzerstaffeln, Artilleriegeschützen und anderem schweren Gerät per Bahn. Das Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass die Truppenversorgung sowohl zu Land als auch zu Wasser ununterbrochen fortgesetzt werde.

Auch normale Leute haben die Brücke gut genutzt. Die Regionalregierung sagte Anfang letzten Monats, dass allein in diesem Jahr 3,3 Millionen Touristen die Krim, einen beliebten Sommerurlaubsort, besucht hätten und eine Rekordzahl von 1,2 Millionen Fahrzeugen die Brücke überquert habe.

Warum ist die Brücke so wichtig?

Was macht Russland nach der Explosion?

Der einzige große zivile Flughafen der Krim in Simferopol wurde geschlossen, nachdem Russland im Februar seine Militäroperation im Nachbarland gestartet hatte. Anwohner müssen sich nun wieder auf Fähren verlassen, die am Samstag dringend wieder in Betrieb genommen wurden.

Eine weitere Reiseoption ist die längere Reise auf dem Landweg, die verfügbar wurde, nachdem Anfang dieses Monats vier ehemalige ukrainische Gebiete Russland beigetreten waren. Beamte sagten, sie würden einige Versorgungsleitungen durch diese neu erworbene „Landbrücke“ umleiten.