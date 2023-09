Wie die FDP ohne Christian Lindner um jede Stimme in Würzburg kämpft

Eine Handvoll junger Menschen waren am Dienstagnachmittag auf dem Weg zur Wahlkampfveranstaltung auf dem Würzburger Marktplatz. In seinem Gepäck befindet sich ein Schild mit der Aufschrift „Drive a Porsche“ – ein Seitenhieb auf FDP-Chef Christian Lindner. Der 44-Jährige verteidigte kürzlich seine Leidenschaft für Porsche: Wer ein Problem damit hat, was er mit seinem „verdienten und versteuerten Geld“ kauft, solle „in Gottes Namen eine andere Partei wählen.“ Die Jugendlichen konnten ihr Schild wieder einpacken. Weil Lindner nicht gekommen ist: Der Bundesfinanzminister hat Corona.

„Es wird ein Kampf um jede Stimme sein.“ FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen

Und so gab der bayerische Spitzenkandidat Martin Hagen am Dienstagnachmittag beim FDP-Wahlkampf in Würzburg den Lindner-Double. Und er neckte auf der Bühne: Wer ein „eingefleischter Schwarzer“ ist und denkt, „Söder ist ein Arsch“, der auch morgen noch zu dem stehen wird, was er heute gesagt hat, „sollte, in Gottes Namen, die CSU wählen.“

Vorwurf der Liberalen: Söder habe Laschet daran gehindert, Kanzler zu werden

Es blieb unklar, ob die Formulierung zufällig oder gewollt nach Lindner klang. Solche Aussagen sind gewagt für eine Partei, die laut Bayerntrend derzeit bei drei Prozent liegt und dringend den Wiedereinzug in den Landtag fürchten muss. Mit welcher Strategie die Liberalen am 8. Oktober die Menschen davon überzeugen wollen, die FDP zu wählen, wurde bei der Veranstaltung deutlich.

Botschaft eins: Die FDP ist der Regulator der Ampel. „Auch ich ärgere mich manchmal über die Ampel“, gestand Hagen. Es war nie die Wunschkonstellation der Liberalen. Die Koalition aus SPD, Grünen und Liberalen kam nur zustande, weil Söder „Laschet erfolgreich daran gehindert hat, Kanzler zu werden“.

Jetzt, da wir bereits in dieser Koalition seien, „freue ich mich jeden Tag“, sagte Hagen und jubelte darüber, dass Christian Lindner „über unsere Staatskasse wacht und nicht über Robert Habeck oder sonst jemanden.“ Der 42-Jährige bezeichnete den Bundesfinanzminister als „Bollwerk gegen höhere Steuern“.

Ein weiterer Vorwurf der Liberalen: Die Grünen unterstützten den „klimapolitischen Wahnsinn“.

Botschaft zwei: Die FDP hat mehr Wirtschaftswissen als andere. Erst die Liberalen hätten erkannt, dass „nur eine boomende Wirtschaft“ einen funktionierenden Sozialstaat möglich mache, sagt Hagen. Die Grünen hätten das nicht verstanden, monierte die Spitzenkandidatin und verwies auf Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die Lindners Wachstumschancengesetz zur Förderung der deutschen Wirtschaft blockiert hatte. Die FDP und andere interpretierten dies als Rache für den Umgang Lindners mit Paus‘ Förderanträgen für die Grundsicherung.

Generell scheiterten die Grünen daran, dass sie den „klimapolitischen Wahnsinn“ unterstützten, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen und „sauberen Atomstrom abzuschaffen“.

Kritik der Freien Wähler: Aiwanger ist als Wirtschaftsminister ungeeignet

Noch schlechter als die Grünen schnitt Hubert Aiwanger in Hagens Rede ab. Als bayerischer Wirtschaftsminister solle er sich für den Bürokratieabbau und den Fachkräftemangel einsetzen. Stattdessen wettert der Freie-Wähler-Chef nur gegen Geschlechtersprache oder vegetarische Ernährung. Im Wahlkampf habe er viele Unternehmen besucht, sagte Hagen, und immer gefragt, wo das Problem sei. „Die Antwort war nie Geschlechtersprache oder Fleischkonsum.“

Zudem liege der Freie-Wähler-Chef in Sachen Energiepolitik schon lange „völlig daneben“ und dürfe keine weiteren fünf Jahre Verantwortung tragen: Aiwanger führte Demonstrationen gegen sogenannte Monsterstrecken, also Stromleitungen aus Norddeutschland, an Bayern, klagt Hagen. Diese Routen seien „Lebensadern, die unsere Branche braucht“.

„Business-as-usual-Partys“ und „Untergangspropheten“

Nachricht drei: „Hallo Zukunft“. Das ist der Wahlkampfslogan der FDP. Und das ist auch die Formel, mit der man sich von den anderen Parteien abgrenzen will. Auf dem Würzburger Marktplatz bezeichnete Hagen die CSU und die Freien Wähler als „Business-as-usual-Parteien“, die glaubten, sie könnten einfach so weitermachen wie bisher, „weil alles super ist.“

Er zählte die Grünen zu den „Untergangspropheten“, die eine düstere Zukunft sehen, wenn nicht alle mit ihrer Weltanschauung einverstanden sind. Die FDP hingegen ist die Partei der Optimisten, die positiv in die Zukunft blicken – wenn nur die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden.

Unterfränkischer FDP-Chef Karsten Klein: „Es gibt kein erfüllenderes Gefühl, als die FDP zu wählen“

Ob die FDP im Landtag noch eine Zukunft hat, ist fraglich. Und auch die Stimmung auf dem Würzburger Marktplatz war am Dienstag nicht gerade euphorisch – auch wenn Hagen für einen kämpferischen und engagierten Lindner-Ersatz sorgte.

„Es wird ein Kampf um jede Stimme sein“, erklärte der Spitzenkandidat am Rande der Veranstaltung und schöpfte Optimismus aus einer Zahl: „43 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen.“ Der unterfränkische FDP-Chef Karsten Klein empfahl: „Es gibt kein erfüllenderes Gefühl, als der FDP alle Stimmen zu geben.“ Sie können ihm glauben, er hat es „ein paar Mal gemacht“.