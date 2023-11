Wie die Cubs Craig Counsell engagierten und die Baseballwelt schockierten

SCOTTSDALE, Arizona – Der Präsident des Cubs-Teams, Jed Hoyer, hat Craig Counsell schon immer aus der Ferne bewundert. Aus seiner Sicht hatte der Manager keine Schwächen. Hoyer sah zu, wie Counsell den Kader der Milwaukee Brewers, der auf dem Papier nie der Beste in der Division zu sein schien, kontinuierlich maximierte, aber dennoch immer wieder gewann.

Hoyer sah in Counsell jemanden, der mit Spielzügen brillierte, sein Clubhaus konsequent zusammenhielt und souverän mit den Medien umging. Nach Ansicht der Cubs war dies der beste Manager im Spiel.

Aber Hoyer verstand auch, dass Counsell sehr gefragt war und nicht darauf erpicht war, in seinem Team einen Führungswechsel vorzunehmen. David Ross war der Mann, den er und Theo Epstein als Nachfolger des zukünftigen Hall of Famer Joe Maddon ausgewählt hatten, des Managers, der mit der World Series 2016 dazu beitrug, mehr als ein Jahrhundert des Elends auf der North Side zu beenden. Die Erwartung war, dass Counsell bereits am 1. November eingesperrt sein würde, wenn Counsell offiziell ein Free Agent werden würde. Hoyer hatte vor diesem Datum nicht die Absicht, ihn zu verfolgen. Er ahnte, dass New York nicht das ultimative Reiseziel für Counsell sein würde, da er aus familiären Gründen in den Mittleren Westen verwurzelt war, aber er ging davon aus, dass Counsell einfach nach Milwaukee zurückkehren würde.

Zu dieser Änderung kam es aufgrund schwelender Spannungen zwischen Ross und Hoyer nicht. Doch als der November näher rückte und Counsell auf dem Markt blieb, wurde Hoyers Interesse geweckt. Es bot sich die Gelegenheit, sich in einem wichtigen Bereich deutlich zu verbessern, und Hoyer ergriff sie. Am 1. November meldete er sich und Counsell kam in die Gegend von Chicagoland, um sich mit Hoyer zu treffen. Das Letzte, was Hoyer wollte, war, dass irgendetwas davon an die Öffentlichkeit kam, dass Counsell woanders landete und dass Ross es herausfand. Das würde zu Spannungen zwischen einem Manager und dem Leiter des Baseballbetriebs führen, die wahrscheinlich unhaltbar wären.

Um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Gespräch kam, war Hoyer die einzige Person, die sich mit Counsell traf. Nur sehr wenige Leute im Hauptbüro wussten von dem Treffen und Counsell kam laut einer Quelle der Liga nie zu den Cubs-Büros neben dem Wrigley Field. Die beiden hatten vor dem Treffen am 1. November kaum miteinander Kontakt, schienen sich aber schnell zu verstehen und unterhielten sich bis tief in die Nacht.

In den kommenden Tagen würde Counsell die New York Mets und Cleveland Guardians treffen und gleichzeitig mit den Brewers in Kontakt bleiben. Am späten Samstagabend zeigte sich Hoyer optimistisch, dass die Finanzen knapp seien und eine Einigung erzielt werden würde. Am Sonntagmorgen war der Deal abgeschlossen. Hoyer hatte einem Divisionsrivalen den besten Manager der Branche abgeworben, und durch die Zustimmung zu einem Fünfjahresvertrag im Wert von mehr als 40 Millionen US-Dollar hatte Counsell ein neues Niveau für die Managervergütung gesetzt und gleichzeitig der Familie nahe gestanden.



Jed Hoyer wollte David Ross nicht hinter sich lassen, aber dann wurde Craig Counsell zu einer echten Möglichkeit. (Armando L. Sanchez / Chicago Tribune / Tribune News Service über Getty Images)

Hoyer buchte sofort einen Flug nach Florida, um Ross in Tallahassee zu treffen. Die beiden führten ein langes und teilweise angespanntes Gespräch, bei dem General Manager Carter Hawkins einige Mitarbeiter und Spieler anrief, um die Neuigkeiten zu überbringen, und die Nachricht verbreitete sich schnell im gesamten Team.

Einer der Gründe, warum die Cubs Ross vor vier Jahren engagierten, war, dass sie der Meinung waren, dass Maddon den Kader nicht maximierte und dass es Möglichkeiten gab, wie Ross das Team am Rande besser beeinflussen konnte. Unterdessen schien Counsell in Milwaukee immer das Beste aus einem scheinbar schlechteren Kader herauszuholen als dem, den er und Theo Epstein mit den Cubs zusammengestellt hatten.

Jetzt hat Hoyer diesen Unterschiedsmacher an der Spitze seines Teams. Es bleiben jedoch noch Fragen offen. Der Kader der Cubs war letztes Jahr nur gut genug, um 83 Spiele zu gewinnen, und da Marcus Stroman und Cody Bellinger auf dem Weg zur Free Agency sind, sieht das Team derzeit viel schwächer aus.

Während die Cubs diesen Winter aktiv sein werden, sollten große Ausgaben für Counsell nicht als Garantie dafür angesehen werden, dass sie die Konkurrenz in der Free Agency aus dem Weg räumen. Es sind Verbesserungen erforderlich und es werden Maßnahmen ergriffen. Aber Counsell war von einem Team überzeugt, das sich schnell verbessert und dies im Laufe seines Vertrags auch weiterhin tun wird, und nicht von der Idee, dass die Cubs in einem Winter einen Giganten aufbauen werden.

Die Cubs verfügen über einen starken MLB-Kader, jede Menge junge Talente in ihrem Farmsystem, die kurz davor stehen, Einfluss auf das Team der großen Liga zu nehmen, und über erhebliche finanzielle Flexibilität. Während sie in den kommenden Jahren ihre finanziellen Muskeln spielen lassen werden, ist nicht zu erwarten, dass sie in diesem Winter mehrere Bietergefechte in einer Gruppe gewinnen werden, die weitgehend als schwächere Free-Agent-Klasse angesehen wird, insbesondere auf der Positionsspielerseite

Es soll auch festgelegt werden, wie Counsell den Trainerstab formen wird. Viele der Trainer sind für das nächste Jahr und darüber hinaus unter Vertrag. Die Hoffnung ist, dass die Mehrheit bei Counsell verbleibt. Pitching-Trainer Tommy Hottovy gilt als einer der Besten in der Branche, und die Cubs schienen als Schlagtrainer endlich eine gewisse Stabilität zu finden, nachdem Dustin Kelly in seinem ersten Amtsjahr erfolgreich Kontakte zu Spielern knüpfte.

Aber es könnte zu Abwanderungen derjenigen kommen, die Ross treu ergeben sind. Counsell hat eine lange Geschichte mit seinem Ersatztrainer in Milwaukee, Pat Murphy. Murphy leitete Counsell bei Notre Dame und hat auch eine Vergangenheit mit Hoyer, der Murphy zu Beginn seiner zweijährigen Tätigkeit als GM der San Diego Padres als Sonderassistenten engagierte. Murphy ist ein Kandidat, Counsell als Manager in Milwaukee zu ersetzen, könnte sich aber auch in Chicago wiederfinden, wenn er diesen Job nicht bekommen würde.

All das – wie sich der Kader zusammensetzen wird und wer zum endgültigen Trainerstab gehören wird – ist noch unbekannt. Klar ist, dass Hoyer und die Cubs eine Botschaft über die Entwicklung ihres Teams gesendet haben. Sie haben einen ihrer Hauptkonkurrenten abgeworben und den wohl besten Manager im Baseball gewonnen, um eine Gruppe zu leiten, die auf dem Vormarsch ist und in den kommenden Jahren mithalten dürfte.

(Oberes Foto: John Fisher / Getty Images)