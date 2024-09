Es war ein ausgelassener Abend, als die AfD am Sonntagabend in einer Gartenwirtschaft in Potsdam ihren zweiten Platz bei der brandenburgischen Landtagswahl feierte. Kurz nach sechs, als die knapp dreißig Prozent gerade verkündet worden waren, erreichte die Freude ihren Höhepunkt. Irgendjemand legte ein Lied auf, ein harmloses Partylied eigentlich, aber mit neuem Text: „Hey, das ist ja irre! Wir schieben sie alle ab!“ Videoaufnahmen zeigen Hüftschwünge unter den Gartenschirmen. Viele tanzten, darunter auch Anna Leisten, die Landesvorsitzende der „Jungen Alternative“. Eine der Tänzerinnen hielt ein Schild hoch: „Schiebt Millionen von ihnen ab.“