Wie DeviantArt durch das Minenfeld der KI-Kunst navigiert

Künstliche Intelligenz lernt, Kunst zu machen, und niemand hat herausgefunden, wie man damit umgeht – einschließlich DeviantArt, einer der bekanntesten Heimaten für Künstler im Internet. Letzte Woche beschloss DeviantArt, in das Minenfeld der KI-Bilderzeugung einzusteigen und ein Tool namens DreamUp auf den Markt zu bringen, mit dem jeder Bilder aus Texteingabeaufforderungen erstellen kann. Es ist Teil eines größeren DeviantArt-Versuchs, menschlichen Künstlern mehr Kontrolle zu geben, aber es hat auch Verwirrung gestiftet – und bei einigen Benutzern Wut.

DreamUp basiert auf Stable Diffusion, dem von Stability AI erstellten Open-Source-Image-Spawning-Programm. Jeder kann sich bei DeviantArt anmelden und fünf Aufforderungen kostenlos erhalten, und die Leute können mit den Core-Abonnementplänen der Website zwischen 50 und 300 pro Monat kaufen, plus mehr gegen eine Gebühr pro Aufforderung. Im Gegensatz zu anderen Generatoren hat DreamUp eine besondere Besonderheit: Es wurde entwickelt, um zu erkennen, wenn Sie versuchen, den Stil eines anderen Künstlers nachzuahmen. Und wenn der Künstler widerspricht, soll er dich aufhalten.

„KI lässt sich nicht vermeiden. Die Technologie wird von Tag zu Tag stärker“, sagt Liat Karpel Gurwicz, CMO von DeviantArt. „Aber trotz allem denken wir, dass wir sicherstellen müssen, dass die Leute transparent sind in dem, was sie tun, dass sie die Schöpfer respektieren, dass sie die Arbeit der Schöpfer und ihre Wünsche respektieren Arbeit.“

„KI lässt sich nicht vermeiden.“

Entgegen mancher Berichterstattung sagen Gurwicz und DeviantArt-CEO Moti Levy Der Rand dass DeviantArt kein DeviantArt-spezifisches Training für DreamUp durchführt (oder plant). Das Tool ist Vanilla Stable Diffusion, das mit den Daten trainiert wurde, die die Stability AI zum Zeitpunkt der Übernahme durch DeviantArt gesammelt hatte. Wenn Ihre Grafik zum Trainieren des von DreamUp verwendeten Modells verwendet wurde, kann DeviantArt sie nicht aus dem Stabilitätsdatensatz entfernen und den Algorithmus neu trainieren. Stattdessen spricht DeviantArt Nachahmer aus einem anderen Blickwinkel an: Es verbietet die Verwendung bestimmter Künstlernamen (sowie der Namen ihrer Decknamen oder individuellen Kreationen) in Aufforderungen. Künstler können ein Formular ausfüllen, um diese Deaktivierung anzufordern, und sie werden manuell genehmigt.

Umstritten ist, dass Stable Diffusion mit einer riesigen Sammlung von Webbildern trainiert wurde, und die überwiegende Mehrheit der Ersteller stimmte einer Aufnahme nicht zu. Ein Ergebnis ist, dass Sie häufig den Stil eines Künstlers reproduzieren können, indem Sie am Ende der Eingabeaufforderung einen Satz wie „im Stil von“ hinzufügen. Es ist zu einem Problem für einige zeitgenössische Künstler und Illustratoren geworden, die nicht wollen, dass automatisierte Tools ihr unverwechselbares Aussehen kopieren – entweder aus persönlichen oder beruflichen Gründen.

Diese Probleme treten auch auf anderen KI-Kunstplattformen auf. Fragen zur Einwilligung haben unter anderem dazu geführt, dass Webplattformen wie ArtStation und Fur Affinity KI-generierte Arbeiten vollständig verbieten. (Die Stock-Bilder-Plattform Getty hat auch KI-Kunst verboten, arbeitet aber gleichzeitig mit der israelischen Firma Bria an KI-gestützten Bearbeitungswerkzeugen, was eine Art Kompromiss in dieser Frage darstellt.)

DeviantArt hat keine derartigen Pläne. „Wir haben schon immer alle Arten von Kreativität und Schöpfern begrüßt. Wir denken nicht, dass wir irgendeine Art von Kunst zensieren sollten“, sagt Gurwicz.

Stattdessen ist DreamUp ein Versuch, die Probleme zu entschärfen – in erster Linie durch die Einschränkung des direkten, absichtlichen Kopierens ohne Erlaubnis. „Ich denke heute, dass es leider keine Modelle oder Datensätze gibt, die nicht ohne Zustimmung der Ersteller trainiert wurden“, sagt Gurwicz. (Das gilt sicherlich für Stable Diffusion und wahrscheinlich auch für andere große Modelle wie DALL-E, obwohl der vollständige Datensatz dieser Modelle manchmal überhaupt nicht bekannt ist.)

„Wir wussten, dass jedes Modell, mit dem wir anfangen würden zu arbeiten, dieses Gepäck mit sich bringen würde“, fuhr er fort. „Das einzige, was wir mit DreamUp tun können, ist zu verhindern, dass die Leute auch die Tatsache ausnutzen, dass es ohne die Zustimmung der Ersteller trainiert wurde.“

Wenn ein Künstler ist Da es gut ist, kopiert zu werden, wird DeviantArt die Benutzer dazu anregen, sie gutzuschreiben. Wenn Sie ein DreamUp-Bild über die Website von DeviantArt posten, fragt die Benutzeroberfläche, ob Sie im Stil eines bestimmten Künstlers arbeiten, und fragt gegebenenfalls nach einem Namen (oder mehreren Namen). Eine Bestätigung ist erforderlich, und wenn jemand ein DreamUp-Werk als falsch gekennzeichnet markiert, kann DeviantArt sehen, welche Eingabeaufforderung der Ersteller verwendet hat, und eine Entscheidung treffen. Werke, die Quellenangaben auslassen oder Werke, die einen Filter absichtlich mit Taktiken wie Rechtschreibfehlern eines Namens umgehen, können entfernt werden.

Dieser Ansatz erscheint in gewisser Weise hilfreich pragmatisch. Obwohl es nicht das abstrakte Problem anspricht, dass die Arbeit von Künstlern zum Trainieren eines Systems verwendet wird, blockiert es das offensichtlichste Problem, das dieses Problem verursacht.

„Welches Modell auch immer wir mit der Arbeit beginnen würden, es würde mit diesem Gepäck kommen.“

Dennoch gibt es einige praktische Mängel. Künstler müssen über DreamUp Bescheid wissen und verstehen, dass sie Anträge auf Sperrung ihres Namens stellen können. Das System zielt in erster Linie darauf ab, Künstlern auf der Plattform die Kontrolle zu gewähren, und nicht Nicht-DeviantArt-Künstlern, die lautstark Einwände gegen KI-Kunst erheben. (Ich war in der Lage, Arbeiten im Stil von Greg Rutkowski zu erstellen, der öffentlich seine Abneigung gegen die Verwendung in Eingabeaufforderungen zum Ausdruck gebracht hat.) Und vielleicht am wichtigsten ist, dass die Blockierung nur mit dem Generator von DeviantArt funktioniert. Sie können einfach zu einer anderen Stable Diffusion-Implementierung wechseln und Ihre Arbeit auf die Plattform hochladen.

Neben DreamUp hat DeviantArt ein separates Tool eingeführt, das die zugrunde liegende Trainingsfrage ansprechen soll. Die Plattform fügte ein optionales Flag hinzu, das Künstler ankreuzen können, um anzugeben, ob sie in KI-Trainingsdatensätze aufgenommen werden möchten. Die „Noai“-Flagge soll Sicherheit in der düsteren, schroffen Landschaft schaffen, in der die Arbeit von Künstlern normalerweise als Freiwild behandelt wird. Da das Design des Tools Open Source ist, steht es anderen Kunstplattformen frei, es zu übernehmen.

Wie bereits erwähnt, führt DeviantArt selbst kein Training durch. Aber andere Unternehmen und Organisationen müssen diese Flagge respektieren, um die Nutzungsbedingungen von DeviantArt einzuhalten – zumindest auf dem Papier. In der Praxis scheint es jedoch meist erstrebenswert. „Der Künstler wird diesen Datensätzen und diesen Plattformen sehr deutlich signalisieren, ob er seine Zustimmung gegeben hat oder nicht“, sagt Levy. „Jetzt liegt es an diesen Unternehmen, ob sie sich bemühen wollen, nach diesen Inhalten zu suchen oder nicht.“ Als ich letzte Woche mit DeviantArt sprach, hatte kein KI-Kunstgenerator zugestimmt, die Flagge in Zukunft zu respektieren, geschweige denn rückwirkend darauf basierende Bilder zu entfernen.

Beim Start tat die Flagge genau das, was DeviantArt zu vermeiden hoffte: Sie gab den Künstlern das Gefühl, dass ihre Zustimmung verletzt wurde. Es begann als Opt-out-System, das standardmäßig die Erlaubnis zum Training erteilte und sie aufforderte, das Flag zu setzen, wenn sie Einwände erhoben. Die Entscheidung hatte wahrscheinlich keine unmittelbaren Auswirkungen, da Unternehmen, die diese Bilder verschrotteten, bereits der Status quo waren. Aber es hat einige Benutzer wütend gemacht. Einer beliebter Tweet vom Künstler Ian Fay nannte den Umzug „extrem schäbig“. Künstlerin Megan Rose Ruiz veröffentlichte eine Reihe von Videos kritisiert die Entscheidung. „Das wird ein riesiges Problem, das alle Künstler betreffen wird“, sagte sie.

Der Aufschrei war besonders groß, weil DeviantArt Tools angeboten hat, die Künstler vor einer anderen Technologie schützen, der viele ambivalent gegenüberstehen, insbesondere nicht fungible Token oder NFTs. Im vergangenen Jahr wurde ein Programm zum Aufspüren und Entfernen von Kunst, die ohne Genehmigung für NFTs verwendet wurde, gestartet und seitdem erweitert.

DeviantArt hat seitdem versuchte anzusprechen Kritik an seinen neuen KI-Tools. Standardmäßig ist das „noai“-Flag aktiviert, sodass Künstler ausdrücklich ihr Einverständnis signalisieren müssen, dass Bilder gelöscht werden. Es hat auch seine Nutzungsbedingungen aktualisiert, um Drittanbieterdienste ausdrücklich anzuweisen, die Flaggen von Künstlern zu respektieren.

Aber das eigentliche Problem ist, dass kleinere Plattformen, insbesondere ohne umfassende KI-Expertise, nur begrenzte Möglichkeiten haben. Es gibt keine klare rechtliche Anleitung zu Urheberrechten (oder Urheberrechten im Allgemeinen) für generative Kunst. Die Agenda wird bisher von schnelllebigen KI-Startups wie OpenAI und Stability sowie Technologiegiganten wie Google bestimmt. Über das einfache Verbot von KI-generierter Arbeit hinaus gibt es keine einfache Möglichkeit, durch das System zu navigieren, ohne das zu berühren, was für viele Künstler zu einer dritten Schiene geworden ist. „Das ist nichts, was DeviantArt alleine reparieren kann“, gibt Gurwicz zu. „Bis es eine angemessene Regulierung gibt, müssen diese KI-Modelle und -Plattformen über das hinausgehen, was gesetzlich vorgeschrieben ist, und ethisch darüber nachdenken, was richtig und was fair ist.“