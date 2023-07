Während der langen Sommernächte in Finnland, wenn die Sonne nie ganz untergeht, reisen rund 100.000 Menschen zum Tangomarkkinat in Seinäjoki.

Das fünftägige Festival im Juli verwandelt die Straßen der Stadt im Südwesten Finnlands in eine riesige Tanzhalle im Freien. Paare jeden Alters und Könnens wiegen sich zum seufzenden Klagegesang des Bandoneons in einem Paradies für Tango-Enthusiasten.

Tango ist in Finnland eine nationale Leidenschaft und das schon seit mehr als einem Jahrhundert.

Glaubt man dem preisgekrönten finnischen Filmemacher Aki Kaurismäki, waren es nicht die Argentinier, die den Tango erfunden haben, sondern finnische Bauern, die hofften, er würde Wölfe verscheuchen. Ihm zufolge brachten finnische Seeleute erst Jahrzehnte später die traurige Musik nach Südamerika.

Das Tangofestival Seinäjoki (hier auf einem Foto von 1997 zu sehen) zieht Finnen aus dem ganzen Land an Bild: Soile_Kallio/dpa/picture-alliance

„Ein trauriger Gedanke, der getanzt wird“

Finnische Tango-Fans vertreten diese Theorie gerne, doch in Wirklichkeit wurde das Genre in Buenos Aires, im Hafenviertel La Boca, erfunden. Im späten 19. Jahrhundert wurde das Viertel zu einem Zufluchtsort für zahlreiche Einwanderer, die am Rio de la Plata ihr Glück suchten. Sie kombinierten die Instrumente und Volksmusiktraditionen ihrer früheren Heimat und schufen so einen neuen Klang, den sie ihrer neuen Heimat schenkten.

Carlos Gardel und seine Mutter wanderten von Frankreich nach Argentinien aus, wo er zur Stimme des Tangos wurde Bild: United Archives/Picture Alliance

Einer der Hauptdarsteller des Genres, der Komponist Enrique Santos Discepolo, sagte einmal: „Tango ist ein trauriger Gedanke, der getanzt wird.“

Doch Tango ist weit mehr als nur ein Tanz: Er besingt die ewige Niederlage der Menschheit gegenüber dem Leben, den Verrat des Herzens, die Einsamkeit und die Sehnsucht nach dem Tod. „Corazon, amor y sangre“ oder auf Deutsch „Herz, Liebe und Blut“ – das war der Dreiklang der Einwandererseele, die in einer fremden neuen Welt Halt suchte.

Der Tango hatte einen schlechten Ruf

In den Anfängen des Tangos schämte sich die argentinische Elite für den ach so obszönen Tanzstil aus der Gosse. Wo Einwanderer um ihre Träume vom Wohlstand betrogen wurden, flüchteten viele in die kriminelle Welt und frönten der Trunkenheit, dem Glücksspiel und der Prostitution.

1904 warnte die Polizei vor dem Tanz, der „mit seinen unanständigen Gesten einen Wettstreit der Elemente fördert, die am Ende immer zum Messer greifen.“

Es dauerte lange, bis der Tango in der Oberschicht salonfähig wurde.

Kaiser Wilhelm II. verbot seinen Offizieren den Tanz, der Papst verbot ihn und 1913 verkündete der argentinische Botschafter in Paris: „Der Tango in Buenos Aires ist ein Tanz, der ausschließlich Häusern mit schlechtem Ruf und Bars der schlechtesten Art vorbehalten ist.“ . In den Salons der guten Gesellschaft wird er nie getanzt. Für argentinische Ohren ist der Tango mit unangenehmen Vorstellungen verbunden.“

Geburt des finnischen Tangos

Doch diese Warnung kam zu spät. Die Tangomanie erreichte zunächst die Pariser Gesellschaft und eroberte von dort aus die Welt. Der Legende nach wurde der Tango zum ersten Mal vor angesehener Gesellschaft in Finnland von einem dänischen Paar im Hotel Börs in Helsinki getanzt.

Einst als Unterschichtstanz verspottet, gehört der Tango heute zu den obligatorischen Fertigkeiten für den Gesellschaftstanz Bild: Ralf Hirschberger/dpa/picture Alliance

Der Tango verbreitete sich in den 1920er und 1930er Jahren über den gesamten nördlichen Polarkreis, doch im Repertoire der Tanzorchester standen vor allem Tangos aus Deutschland mit „hämmerndem“ Rhythmus im Mittelpunkt.

Damals war der Tango noch die Musik der städtischen Gesellschaft, während die Menschen auf dem Land Walzern, finnischen Jenkkas und Polkas treu blieben.

Die eigentliche Geburtsstunde des finnischen Tangos fiel während des Zweiten Weltkriegs. Während seines Einsatzes an der Front schrieb der Komponist Toivo Kärki in den Kampfpausen Tangos wie „Siks‘ oon mä suruinen“ (Deshalb bin ich traurig), wobei er russische Romanzen und deutsche Marschmusik als musikalische Grundlage verwendete.

„Der finnische Tango ist nur in Moll authentisch“

Der Tango blieb auch nach dem Krieg beliebt, da die melancholischen Klänge die unter den Finnen weit verbreitete Depression widerspiegelten – nicht zuletzt aufgrund der monatelangen Dunkelheit im Land. „Wir sind nur dann glücklich, wenn wir unglücklich sind“, sagte der Komponist Mauri Antero Numminen einmal Spiegel Nachrichtenmagazin. Deshalb sei es kein Wunder, sagte er, dass die finnische Fassung viel häufiger in einer Moll-Tonart als in einer Dur-Tonart vorkomme. „Der finnische Tango ist nur in Moll echt.“

Anders als beim Tango Argentino finden die Vertonungen der Liedtexte des finnischen Tangos nicht in verrufenen Bars statt, sondern auf dem Land und in der Natur. Der 1955 erschienene Tango „Satumaa“ (Fairyland) von Unto Mononen handelt von unerreichbarer Liebe.

Dieses herzliche Lied wurde zur heimlichen Nationalhymne Finnlands.

Olavi Virta (1915-1972) gilt noch immer als ungekrönter Tangokönig des Landes; Er ist das Äquivalent des argentinischen Favoriten Carlos Gardel – die Verkörperung des Märchens vom armen Jungen, der zum gefeierten Weltstar wurde.

Die Beatles und der Tango konkurrieren in den Pop-Charts

In den 1950er Jahren wurden im ganzen Land Tanzflächen errichtet und in jedem Dorf betrieb der örtliche Sportverein eine eigene Bühne, auf der beliebte Tango- und Popstars auftraten.

Und obwohl in den 1960er Jahren zunehmend englischsprachige Lieder die Charts eroberten, konnte der Tango nicht verdrängt werden. 1963 waren beispielsweise „All My Loving“ von den Beatles und der von Reijo Taipale aufgenommene Tango „Tähdet meren yllä“ (Sterne über dem Meer) die meistverkauften Lieder in Finnland.

Auch nach den 1960er Jahren verschwand der finnische Tango nie ganz. Der Boom ließ nach und es gab weniger neue Kompositionen, doch in den Tanzlokalen lebte er weiter.

Das Tango-Festival in Seinäjoki fand erstmals 1985 statt und ist seit langem eines der größten Festivals Finnlands. Es gibt Kompositions- und Gesangswettbewerbe und unzählige Kandidaten hoffen darauf, zum Tango-König oder zur Tango-Königin gekrönt zu werden. Das Großereignis wird landesweit im Fernsehen übertragen und die Gewinner werden praktisch über Nacht berühmt – zumindest in Finnland.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.