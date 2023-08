Gary Oliva wurde benannt von 48 Stunden Ermittlungen im August 2002 als jemand, den die Polizei beobachtete, nachdem sie erfahren hatte, dass er sich in der Nacht des Mordes möglicherweise in der Nähe des Hauses von Ramsey aufgehalten hatte und bei einer Mahnwache bei Kerzenlicht für JonBenét am ersten Jahrestag des Verbrechens gesehen wurde. Die Sendung berichtete, er habe irgendwann nach ihrem Tod eine enge Freundin angerufen und geweint, dass er „etwas Schreckliches getan“ habe.

In einem in der Serie enthaltenen Gefängnisinterview bestritt Oliva, beteiligt zu sein, und sagte: „Ich glaube, sie kam zu mir, nachdem sie getötet wurde, und zeigte sich mir. Ich würde gerne sehen, dass ein Denkmal für sie errichtet wird. Das habe ich nicht.“ habe das irgendwo gesehen.

Oliva wurde im Juni 2016 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet. Sprecherin der Stadt Boulder Sarah Huntley erzählte dem Tägliche Kamera„Die Polizei kennt ihn auf jeden Fall sehr gut, sowohl aufgrund der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Ramsey-Fall als auch aufgrund seiner kriminellen Vorgeschichte und der Tatsache, dass er ein registrierter Sexualstraftäter ist.“

Sie fuhr fort: „Die Polizei hat diese aktuellen Anschuldigungen sorgfältig untersucht und glaubt, dass es wahrscheinliche Gründe gibt, die die Festnahme stützen. Aber wir fühlen uns derzeit nicht wohl dabei, jemanden als Verdächtigen auszuschließen oder jemanden als Verdächtigen im Ramsey-Fall einzustufen.“ „

Oliva wurde im Fall Kinderpornografie zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. (Im September findet für ihn eine Anhörung zur Bewährung statt.) Als Reaktion auf einen Bericht, wonach Oliva in einem Brief gestanden hatte, JonBenét versehentlich getötet zu haben, erklärte die Polizei von Boulder in einer Erklärung, dass er „möglicherweise an diesem Fall beteiligt gewesen sei, einschließlich mehrerer früherer Geständnisse“. bereits gründlich untersucht – und es gab keine neuen Updates. „Die Abteilung erhält routinemäßig Informationen zu dieser Untersuchung“, sagte die Polizei. „Die der Polizei zur Verfügung gestellten Informationen werden zusammen mit den vielen Tipps und Theorien, die wir erhalten, überprüft.“

Ollie Grayein von den Ramseys beauftragter Ermittler, der den Fall weiterhin auf eigene Faust untersuchte, war davon überzeugt Michael Helgoth war der Mörder. Helgoths Familie besaß damals einen Schrottplatz am Stadtrand von Boulder. John Kenadyder mit Helgoth zusammengearbeitet hatte, hatte es erzählt Wöchentlich in Kontakt Im April 2016 hatte er gehört, dass es ein Tonband von Helgoth gab, auf dem er sagte, er habe JonBenét getötet. Kenady sagte, er habe sich in den Monaten nach dem Mord etwa 20 Mal an die Polizei gewandt, um ihnen von Helgoth zu erzählen, aber nie eine substanzielle Antwort erhalten.

„Man muss etwas suchen, um etwas zu finden, und unglücklicherweise hatten Sie in diesem speziellen Fall eine völlig unerfahrene Polizeibehörde“, sagte Gray auf der Website Heute Show im Mai 2016. „Es gibt wahrscheinlich drei oder vier Personen, gegen die früher ermittelt werden sollte und die noch ermittelt werden müssen. Die neueste Entwicklung in diesem speziellen Fall ist für mich Michael Helgoth. Er war im Grunde ein Höllenräuber.“