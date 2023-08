Vor Beginn der Wirtschaftskrise im Libanon im Jahr 2019 hatte der Gouverneur der Zentralbank des Landes, Riad Salameh, den Ruf, einer der besten der Welt zu sein.

Doch am Ende seines Mandats bei der Banque de Liban (BDL) am 31. Juli galt er als einer der schlechtesten Zentralbankchefs der Welt. Er ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität in sechs europäischen Ländern und im Libanon und wird von Interpol gesucht. Die USA, Großbritannien und Kanada haben Sanktionen gegen ihn verhängt.

Salamehs Geldpolitik soll zusammen mit Korruption und Missmanagement der Regierung zu einer Krise geführt haben, die durch sinkendes Wachstum, Währungsabwertung, Zusammenbruch des Bankensektors und weit verbreitete Armut gekennzeichnet war.

Im Jahr 2016 startete Salameh ein Finanzmanipulationsprogramm, das den Bankensektor schwächte, die hohe Staatsverschuldung anheizte und sich negativ auf die Bevölkerung auswirkte.

Salamehs Privatvermögen wird untersucht

Aber Salameh stellte der Regierung nicht nur Mittel für ihre rücksichtslosen Ausgaben in einem importabhängigen Land mit geringer Produktivität zur Verfügung. Er habe angeblich auch selbst davon profitiert, wie Ermittlungen im Libanon und im Ausland ergaben.

Obwohl Salameh konsequent jegliches Fehlverhalten bestreitet, sollen er und vier Mitarbeiter zwischen 2002 und 2015 rund 330 Millionen US-Dollar (303 Millionen Euro) von der libanesischen Zentralbank nach Europa überwiesen haben Vermögenswerte in Europa.

Die Ermittlungen führten dazu, dass Frankreich und Deutschland sein Vermögen beschlagnahmten und einen Interpol-Haftbefehl forderten. Nachdem der Libanon die Auslieferung unter Berufung auf innerstaatliches Recht abgelehnt hatte, verhängten die USA, Großbritannien und Kanada Sanktionen, was die Regierung in Beirut dazu veranlasste, Salamehs Vermögenswerte im Land einzufrieren.

Riad Salameh war 30 Jahre lang Chef der Banque du Liban Bild: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Ein korruptes System

Salameh stellt nur die Spitze des Eisbergs eines äußerst komplizierten Netzwerks dar, das das Land seit Jahrzehnten regiert.

„Ich vergleiche Salameh mit Meyer Lansky“, sagte Roy Badaro, ein libanesischer Ökonom, der DW und bezog sich dabei auf die amerikanische Mafia-Figur, die als „Mob’s Accountant“ bekannt ist.

„Salameh war Teil des Korruptionsrings in der libanesischen Politik und nutzte ihn zum persönlichen Vorteil durch die Veruntreuung öffentlicher Gelder“, sagte er.

Der libanesischen Zentralbank mangelte es an Transparenz, wie in dem lang erwarteten Bericht von Alvarez & Marsal (A&M), einem globalen professionellen Dienstleistungsunternehmen im Auftrag des Finanzministeriums, hervorgehoben wird. Der Bericht betonte auch eine ungewöhnliche Machtkonzentration in den Händen des BDL-Gouverneurs und das Fehlen angemessener Kontrollen darüber, unkonventionelle Buchhaltungsmethoden zur Verschleierung negativer Ergebnisse sowie die Inflation von Vermögenswerten und Gewinnen bei gleichzeitiger Reduzierung von Verlusten.

Sami Nader, Direktor des Levant Institute for Strategic Affairs, sagte der DW, dass es innerhalb der Zentralbank keine gegenseitige Kontrolle und kein Governance-System gebe.

„Innerhalb der BDL sind die institutionellen Organe mit von der Regierung ernannten Personen besetzt und operieren innerhalb eines sektiererischen Systems, das von Führern geführt wird, die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen sind und diese Struktur geerbt haben“, sagte er.

Mehrere Berichte haben die Verbindung zwischen der herrschenden Klasse und dem Bankensystem bestätigt.

Wassim Mansouri, einer der vier Vizegouverneure der BDL, hat die vorübergehende Führung übernommen Bild: Hassan Ammar/AP/picture Alliance

Den höchsten Preis zahlten die Libanesen

Dadurch kamen Fehlverhalten und Korruption im BDL nur wenigen zugute und belasteten die Bevölkerung.

„Tausende Berufstätige und Arbeitnehmer im Privatsektor vertrauten ihre Ersparnisse und manchmal sogar ihre gesamten Rentenfonds den örtlichen Banken an. Doch die Mittelschicht ist inzwischen in die Armut abgestürzt, und die Rentner können sich keine Medikamente leisten oder ihre Altersvorsorge absichern und werden aus dem Ruhestand gedrängt.“ um Grundbedürfnisse zu sichern“, sagt Farhat Farhat, Ökonom und Mitbegründer der Libanon Depositors Union, gegenüber der DW.

Auf die Frage, was Interims-BDL-Gouverneur Wassim Mansouri nun tun könne, um die Korruption innerhalb der Zentralbank zu bekämpfen, sagte Nader: „Korruption kann aufgrund des vorherrschenden Systems nicht gestoppt werden. Der Interimsgouverneur erklärte, er werde kein Geld verleihen, solange es kein Gesetz gebe.“

„Mansouri scheint jetzt darauf zu warten, dass das System Gesetze erlässt und fehlerhafte Richtlinien aufrechterhält. Das unterstreicht den Mangel an Veränderungen“, sagte er.

Der Ökonom Badaro argumentierte, dass die Aufhebung des Bankgeheimnisgesetzes ein wertvoller Ansatz zur Korruptionsbekämpfung sei, da es intransparentes Verhalten gefördert habe.

„Wir brauchen kein Bankgeheimnis mehr. Um Korruption zu bekämpfen, müssen wir die Straflosigkeit beseitigen. Für den Wiederaufbau des Libanon ist Rechenschaftspflicht unerlässlich“, sagte er.

Der BDL spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Anforderungen des Libanon an die Sicherung eines 3-Milliarden-Dollar-Hilfspakets vom Internationalen Währungsfonds, einer Vereinbarung auf Personalebene, die 2022 getroffen wurde.

Allerdings glaubt Farhat, dass der Libanon nicht unbedingt die Hilfe des IWF braucht, sondern vielmehr unabhängige, seriöse Entscheidungsträger, die wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen treffen.

Unterdessen plant die BDL verschiedene Reformen wie Kapitalkontrolle und Finanzrestrukturierung. Ihre Zustimmung hängt jedoch von einem Parlament ab, das mit der Wahl des nächsten libanesischen Präsidenten beschäftigt ist.

Herausgegeben von: Uwe Hessler