Das Werk von Iwan Baan, bekannt für seine Zusammenarbeit mit den bedeutendsten Architekten unserer Zeit, wird im Vitra Design Museum in Weil am Rhein in der ersten großen Retrospektive präsentiert, die dem niederländischen Fotografen gewidmet ist. „Iwan Baan. Momente in der Architektur.“ „ ist vom 21. Oktober 2023 bis 3. März 2024 zu sehen, danach reist die Ausstellung in Museen auf der ganzen Welt.

Eine einzigartige Perspektive

Francis Kere, Herzog & de Meuron, Jean Nouvel, Sou Fujimoto und Rem Kohlhaas sind nur einige der Architekten, die mit Iwan Baan zusammengearbeitet haben, um ihre Projekte zu dokumentieren.

Der niederländische Fotograf fotografiert die Gebäude nicht isoliert, sondern hebt hervor, wie sie mit ihrer Umgebung und vor allem mit den Menschen, die dort leben oder arbeiten, verbunden sind.

„Man ist präsent, man wartet auf den Moment. Aber man weiß auch nicht genau, was einen erwartet“, beschreibt Baan seine Herangehensweise an die Fotografie. „Es gibt auch eine Art Vorfreude auf das, was passieren kann. Und man ist im richtigen Moment und zur richtigen Zeit da. Und irgendwie passen die Dinge immer zusammen.“

Iwan Baan fotografiert nicht nur neue und zeitgenössische Designs. Ihn faszinieren ungewöhnliche, traditionelle Bauwerke – zum Beispiel die Felsenkirchen in Äthiopien oder die Fujian Tulou, traditionelle Runddörfer in China.

Mit seiner Kamera dokumentiert er zudem das Wachstum boomender Megastädte weltweit und das Zusammenleben der Menschen in provisorischen Wohnstrukturen.

Fotograf Iwan Baan Bild: DW

Erste Highlights

Baan wurde 1975 in den Niederlanden geboren und studierte Fotografie, aber keine Architektur – was ihm zu Beginn vielleicht einen unvoreingenommenen Blick auf Gebäude ermöglichte.

Im Jahr 2004 begann er für den niederländischen Architekten Rem Kohlhaas und sein Architekturbüro OMA zu arbeiten. Dies führte ihn dazu, den Bau des beeindruckenden CCTV-Hauptquartiers in Peking, China, das von OMA entworfen wurde, sowie des Pekinger Olympiastadions durch die Schweizer Architekten zu dokumentieren Herzog & de Meuron.

In diesen ersten Serien konzentrierte er sich manchmal auf die an den Bauprojekten beteiligten Arbeiter. Dieser ungewöhnliche Ansatz begründete seinen Namen in der Welt der Architektur.

Ein Iwan-Baan-Foto des National Taichung Theatre in Taiwan Bild: Iwan Baan

2012 wurde Iwan Baan für seine Ausstellung auf der Architekturbiennale in Venedig mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet, wo er eine Fotoserie zeigte, die das selbstorganisierte Zusammenleben von Menschen dokumentierte, die in den Ruinen des Wolkenkratzers Torre David in Caracas, Venezuela, hockten. Die beeindruckende Studie spiegelt das Interesse des Fotografen an der Interaktion zwischen Mensch und Architektur wider.

„Euromaxx“ der DW porträtiert Iwan Baan bei der Arbeit

Eine der Veröffentlichungen, die Iwan Baans Arbeit dokumentieren, trägt den Titel „Momentum of Light“, die der Fotograf 2021 in Zusammenarbeit mit Pritzker und dem Praemium Imperiale-Preisträger Francis Kere veröffentlichte.

Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Baan die Vielfalt menschlicher Lebensbedingungen erforscht, denn das Fotobuch konzentriert sich auf die grelle Beleuchtung in traditionellen Gebäuden in Burkina Faso, dem Heimatland von Francis Kere.

Parallel zur Ausstellung im Vitra Design Museum präsentiert die DW Iwan Baans Werk im Rahmen ihres Kultur- und Lifestyle-Magazins „Euromaxx“. Der Dokumentarfilm ist eine Zusammenarbeit zwischen der DW und dem Vitra Design Museum und Teil der Ausstellung.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.