New York

CNN

—



„Wir möchten zu diesem Zeitpunkt mit dem Einsteigen in unseren Flug beginnen.“

Sie kennen die freundliche Boarding-Ansage des Gate-Agenten. Leider bedeutet es, dass die nächsten 45 Minuten Ihres Lebens chaotisch sein werden. Und die Fluggesellschaften haben es von Natur aus chaotisch gemacht – sodass die Leute für einen einfacheren Boarding-Prozess bezahlen.

Erstens drängen sich die Passagiere in der Warteschlange am Gate, was zu einem Engpass führt. Obwohl Sie sich gesagt haben, dass Sie ruhig im Wartebereich des Flughafens sitzen würden, bis Ihre Zone gerufen wird, können Sie nicht widerstehen. Sie gehen zum Gedränge.

Als nächstes kommt Verwirrung darüber, welcher Zone Passagiere zugewiesen werden.

Zone 1 oder Gruppe A bedeuten nicht unbedingt, dass wir zuerst an Bord kommen. Die Leute stellen sich außerhalb der Reihe auf und warten darauf, dass ihre Gruppe aufgerufen wird. Einige Passagiere durchtrennen die Leine, um im Gepäckfach Platz für ihr Handgepäck zu schaffen. Schließlich wird Ihre Zone aufgerufen und Sie können Ihr Ticket scannen und in das Flugzeug einsteigen.

Aber seien Sie nicht zu aufgeregt – die Leitung auf der Jet-Brücke ist verstopft. Noch mehr Warten.

Sobald Sie die Kriechstrecke auf der Jet-Brücke überstanden haben und das Flugzeug betreten, wird auch dieses zurückgefahren.

Ihr Sitzplatz befindet sich im letzten Abschnitt des Flugzeugs. Sie bewegen sich stoßweise und drängeln sich durch den schmalen Gang, bis Sie die Reihe erreicht haben.

Wenn Sie das Glück haben, im Gepäckraum Platz für Ihr Handgepäck zu finden, werfen Sie es unbeholfen hinein und hoffen, dabei keinen anderen Passagier zu treffen. Es ist immer noch nicht vorbei.

Du setzt dich auf unseren Fensterplatz, aber jemand ist in der Mitte. Sie müssen aussteigen und in den Gang gehen und dabei die Schlange hinter Ihnen hochhalten.

„Ein Flugzeug zu besteigen ist die Version des Herrn der Fliegen des 21. Jahrhunderts“, sagte Henry Harteveldt, der für die Atmosphere Research Group über die Reisebranche berichtet. „Die Fluggesellschaften haben diese Komplexität und diesen Wahnsinn geschaffen.“

Hier erfahren Sie, wie es so unordentlich wurde und warum es nicht effizienter ist.

Diese Panik wegen des schnelleren Boardings und der Garantie eines Gepäckabteils ist für die Fluggesellschaften kein Problem. Es ist eine Funktion.

Klar, Fluggesellschaften könnten das Boarding für alle verbessern. Aber was für die Fluggesellschaften besser ist, ist, das Boarding nur für einige Leute zu erleichtern. Die Leute, die ihnen noch mehr Geld geben wollen.

Die Fluggesellschaften haben erkannt, dass sie mit Menschen, die bereit sind, eine Gebühr für das Priority Boarding zu zahlen, sogar noch mehr Geld verdienen können.

Es gebe interne Spannungen zwischen den Marketingteams der Fluggesellschaften, die sich auf die Maximierung der Einnahmen aus dem Boarding konzentrieren, und den Betriebsteams, die einen effizienteren Ablauf des Prozesses wünschen, sagte Robert Mann, Berater einer Fluggesellschaft und ehemalige Führungskraft.

„Weil auf der Kreditkarten- und Vielfliegerseite so viel Geld steckt, gewinnen die Marketingleute und die Betriebsleute müssen sich darum kümmern“, sagte er.

Darüber hinaus sind Flugzeuge dank verbesserter Airline-Analysen größer geworden und häufiger ausgebucht. Und einige Fluggesellschaften haben die Zahl der Agenten am Gate reduziert, weil mehr Agenten bedeuten, dass die Fluggesellschaften mehr Leute bezahlen müssen.

Trotz verschiedener Boarding-Strategien und -Techniken der Fluggesellschaften im Laufe der Jahre ist der Prozess immer noch ein Albtraum.

Gepäckgebühren und Treueprogramme



In ein Flugzeug zu steigen war nicht immer so kompliziert.

Vor Jahrzehnten stiegen Fluggesellschaften in der ersten Klasse ein und nutzten einen offenen Boarding-Prozess für die Hauptkabine. Passagiere konnten ihr Gepäck kostenlos aufgeben.

Doch im Jahr 2008, als die Treibstoffpreise in die Höhe schossen, begannen die Fluggesellschaften, von Passagieren Gebühren für aufgegebenes Gepäck zu erheben.

„Da begannen die Dinge aus dem Ruder zu laufen“, sagte Harteveldt.

Passagiere begannen, mehr Gepäck mitzunehmen, um die Zahlung einer Gebühr zu vermeiden oder darauf zu warten, ihr Gepäck bei ihrer Ankunft abzuholen.

„Die Fluggesellschaften haben herausgefunden, dass sie mit Taschen Geld verdienen können. Das hat jegliche Effizienz für ein schnelleres Boarding zunichte gemacht“, sagte Massoud Bazargan, Professor an der Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach, Florida, der sich mit Flugplanung und -betrieb beschäftigt.

Nach Angaben des Transportministeriums haben die Fluggesellschaften im vergangenen Jahr fast 7 Milliarden US-Dollar an Gepäckgebühren eingenommen.

Als Reaktion darauf begannen die Fluggesellschaften damit, wertvollen Platz in den Gepäckfächern an Reisende zu verkaufen, die bereit waren, für ein früheres Boarding zu zahlen. Die Fluggesellschaften begannen auch damit, Kreditkarten, Vielfliegerprogramme und Treueprogramme anzubieten, die sie alle an Leute verkaufen konnten, die beim Boarding Vorrang hatten – etwas, das früher bei einem System, das größtenteils funktionierte, bevor die Branche es kaputt machte, nicht wirklich notwendig war.

Im Jahr 2012 begannen die Fluggesellschaften mit der Einführung einfacher Economy-Tarife und boten gegen eine Gebühr Priority Boarding an.

Aufgrund all dieser neu geschaffenen Passagiersegmente mussten die Fluggesellschaften sie beim Einsteigen trennen. Die Unternehmen führten einen neuen Jargon für unterschiedliche Einstiegszonen und -gruppen ein, was den Prozess verlangsamte.

„Je mehr Zonen und Gruppen es gibt, desto länger dauert es“, sagte Bazargan.

Veränderungen in der Luftfahrtbranche zur Verbesserung der Rentabilität der Fluggesellschaften haben sich auch auf das Boarding ausgewirkt.

Flugzeuge sind größer und mit dichteren, beengten Sitzen ausgestattet, um mehr Passagiere unterzubringen. Außerdem sind die Flüge häufiger überfüllt, was das Boarding verstopft.

Im vergangenen April lag der Passagierladefaktor – das Verhältnis von Passagieren zu verfügbaren Sitzplätzen – nach Angaben des Verkehrsministeriums bei 84 %, ein Anstieg gegenüber 74 % im Jahr 2000.

Fluggesellschaften experimentieren mit verschiedenen Boarding-Systemen, um den Prozess zu beschleunigen. Aber keiner hat eine optimale Einstiegsmethode gefunden.

Einige Fluggesellschaften haben versucht, Passagiere zuerst auf Fensterplätzen zu befördern, dann auf Mittelsitzen und dann in den Gängen – bekannt als Wilma. Doch die Unternehmen gaben diese Methode auf, weil sie die Familien trennte und es für Leute, die zu spät an Bord kamen, chaotisch war.

Auch das Einsteigen von hinten nach vorne verlief nicht reibungslos.

Diese Methode führt zu Staus im Gang, da die Leute nach ihren Sitzplätzen suchen und ihr Gepäck oben verstauen.

Jason Steffen, Physikprofessor an der University of Nevada, Las Vegas, hat eine Einstiegsmethode entwickelt, bei der Passagiere in Zweierreihen einsteigen.

Die Steffen-Methode ermöglicht es mehreren Passagierreihen, ihr Gepäck gleichzeitig zu verstauen, und minimiert die Zeit, die zum Beladen des Gepäcks benötigt wird. Diese Methode kann die Boardingzeit um fast die Hälfte verkürzen.

Aber die Fluggesellschaften haben es nicht umgesetzt. Diese Methode erfordert strenge Qualitätskontrollen darüber, wo Menschen in der Schlange stehen, und beeinträchtigt die Boarding-Strategien, die auf dem Status der Reisenden basieren.

Wenn Fluggesellschaften den Boarding-Prozess beschleunigen wollten, könnten sie die Gepäckaufgabe kostenlos machen, die Anzahl der Zonen reduzieren und auf offene Sitzplätze umstellen.

Southwest Airlines verfügt über den schnellsten Boarding-Prozess aller großen Fluggesellschaften, da Passagiere einfach den ersten verfügbaren Sitzplatz beanspruchen können. Das funktioniert, weil die Passagiere weniger Zeit mit Warten im Gang verbringen und mehr Freiheit haben, dort zu sitzen, wo es am wenigsten überfüllt ist.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Fluggesellschaften auf das Modell von Southwest umsteigen.

„Sie wollen keine willkürlichen Sitzplätze haben“, sagte Bazargan. „Sie würden sich Geld für Sitzplatzvergaben entziehen.“