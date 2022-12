Wie der Abschlussbericht des Sonderausschusses vom 6. Januar aussehen wird

Der Abschlussbericht wird nach Angaben der darüber informierten Personen acht Kapitel umfassen, die eng mit den Beweisen übereinstimmen, die das Gremium während seiner öffentlichen Anhörungen im Juni und Juli enthüllt hat:

Trumps Versuch, Misstrauen in die Wahlergebnisse zu säen Trumps Druck auf die Regierungen oder Gesetzgeber der Bundesstaaten, Siege von Joe Biden rückgängig zu machen Bemühungen der Trump-Kampagne, Pro-Trump-Wähler aus den von Biden gewonnenen Staaten nach Washington zu schicken Trumps Vorstoß, das Justizministerium in den Dienst seines Wahlprogramms zu stellen Die Druckkampagne von Trump und seinen Anwälten gegen den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence Trumps Versuch, Unterstützer nach Washington zu rufen, die später den Mob vom 6. Januar anheizten Die 187 Minuten, in denen Trump sich weigerte, den Randalierern zu sagen, sie sollten das Kapitol verlassen Eine Analyse des Angriffs auf das Kapitol

Eine mit der Erstellung des Berichts vertraute Person betonte, dass der Bericht selbst möglicherweise nicht auf eine Zusammenfassung und die acht Kapitel beschränkt sei und voraussichtlich auch Anhänge enthalten werde, die weitere Aspekte der Untersuchung des Ausschusses erfassen. Der vollständige Bericht wird voraussichtlich Untersuchungsergebnisse aller fünf Untersuchungsteams des Sonderausschusses enthalten, die Trumps Handlungen, den Mob, die Rolle des Extremismus bei dem Angriff, die Geldspur hinter Trumps Kundgebung am 6 6.

Ein Ausschusssprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Details des Zusammenbruchs des Berichts spiegeln wider, was das Komitee seit langem als Trumps „siebenteiligen Plan“ bezeichnet, die Wahlen 2020 zu untergraben, um eine zweite Amtszeit zu erreichen, die er nicht gewonnen hat. Die Angriffsanalyse ist eine detaillierte Aufschlüsselung des tatsächlichen Mob-Angriffs auf das Kapitol – einschließlich Details zu Personen, die den Einbruch angestiftet und dazu beigetragen haben, den Widerstand der Polizei in wichtigen Momenten zu überwinden.

Es wird erwartet, dass der Bericht selbst einem außergewöhnlichen Fall, der bereits vom Ausschuss dargelegt wurde, Struktur verleiht, in Bezug auf die Bemühungen eines besiegten Präsidenten, die friedliche Machtübergabe zu vereiteln. Und die Beweise des Gremiums zeigen, dass Trump, als alles andere fehlschlug – einschließlich des Versuchs, seinen Vizepräsidenten unter Druck zu setzen, den Prozess im Alleingang zu untergraben – einen Mob aufpeitschte und ihn auf das Kapitol richtete. Beweise deuten darauf hin, dass Trump gewarnt wurde, dass einige in der Menge Waffen hatten.

Das Gremium sammelte seine Erkenntnisse aus mehr als 1.000 Zeugenbefragungen, umfangreichen Anrufaufzeichnungen, die durch Vorladungen an Telefongesellschaften erlangt wurden, sowie Textnachrichten und E-Mails, die freiwillig zur Verfügung gestellt wurden. Das Komitee erhielt auch umfangreiche Aufzeichnungen des Weißen Hauses von Trump aus den Nationalarchiven, die zeitgleiche Einzelheiten zu Trumps Bemühungen im Westflügel enthielten.

Der Großteil der Zeugen des Komitees stammte aus Trumps Umkreis – von Mitgliedern seines inneren Kreises und seiner Familie, dem Büro des Vizepräsidenten, dem Justizministerium und Republikanern in staatlichen und lokalen Regierungen. Das Komitee sammelte auch umfangreiche Beweise aus den E-Mails von Anwalt John Eastman – einem Architekten von Trumps letztem Versuch, an der Macht zu bleiben – die während lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erlangt wurden.

Der Abschlussbericht soll auch seine Bände mit Gesetzesempfehlungen enthalten, um einen weiteren Angriff und andere Subversionen der Demokratie zu verhindern. Es ist unwahrscheinlich, dass der Kongress die meisten Vorschläge in den letzten Wochen dieser Sitzung aufgreifen wird, obwohl das Repräsentantenhaus und der Senat derzeit eine Gesetzgebung zur Reform des Electoral Count Act erwägen, dem 135 Jahre alten Wahlgesetz, das Trump und seine Verbündeten auszunutzen versuchten. Sein Weg zur endgültigen Passage bleibt inmitten der Jahresendkrise des Kongresses trübe.

Noch ungewiss ist die Entscheidung des Ausschusses bezüglich möglicher strafrechtlicher Überweisungen an das Justizministerium für Trump selbst oder für einen seiner Mitarbeiter, die seine Bemühungen um eine zweite Amtszeit unterstützt haben, die er nicht gewonnen hat. Es ist auch unklar, ob das Gremium während seiner Sonntagssitzung Entscheidungen über mögliche Überweisungen getroffen hat, obwohl die Mitglieder sagten, dass die Diskussion auf der Tagesordnung stehen würde.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Gremium vor seiner Sitzung am 21. Dezember offiziell über kriminelle Verweise abstimmen wird. Angesichts der Gerichtsakten des Gremiums im Fall Eastman wird jedoch eine Überweisung an Trump wegen des Versuchs, die Machtübertragung zu stören, als wahrscheinlich angesehen.

Der Richter, der diese Angelegenheit leitete, stimmte dem Gremium zu, dass Trump und Eastman sich wahrscheinlich verschworen hatten, um die Wahl zu kippen, und nannte sie „einen Staatsstreich auf der Suche nach einer Rechtstheorie“. Später stellte er fest, dass Trump Behauptungen über Wahlbetrug in Gerichtsakten bestätigte, von denen er wusste, dass sie falsch waren.

Das Komitee hat bereits vier Top-Trump-Verbündete an das Justizministerium verwiesen, weil sie sich seinen Vorladungen widersetzt haben – darunter zwei, die inzwischen strafrechtlich angeklagt wurden: Steve Bannon und Peter Navarro. Bannon legt Berufung gegen seine Verurteilung im Juli durch eine Jury wegen der Anklage ein. Das Justizministerium lehnte es ab, zwei weitere Personen anzuklagen: den ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und Dan Scavino, einen ehemaligen stellvertretenden Stabschef.

Es ist unklar, welche Beweise das Komitee für potenzielle strafrechtliche Verweise als relevant erachten könnte. Das Gremium nutzte seine Anhörungen jedoch, um vor einer möglichen Manipulation von Zeugen durch Trump selbst sowie durch Verbündete zu warnen, die mit Zeugen des Komitees kommunizierten. Das Justizministerium hat seit April lautstark darum gebeten, die Zeugenprotokolle des Komitees zu erhalten.

Gremiumsmitglied Rep. Adam Schiff (D-Calif.) sagte am Sonntag in der CBS-Sendung „Face the Nation“, dass die Gesetzgeber jetzt über der „Menge an Beweisen, die wir gegen Einzelpersonen haben“, grübeln, während sie ihren weiteren Weg in Bezug auf die Überweisungen abwägen.

„Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es hier Beweise für Kriminalität gab, und wir wollen sicherstellen, dass das Justizministerium sich dessen bewusst ist“, sagte er.

Aber Schiff unterstrich auch die konkurrierenden Impulse innerhalb des Ausschusses über die Notwendigkeit, strafrechtliche Verweise auszustellen, die kein rechtliches Gewicht haben, zumal die parallele Untersuchung des Justizministeriums zu Trumps Bemühungen vom 6. Januar anscheinend außergewöhnliche Beweise aus Trumps innerem Kreis gesammelt hat.

„Welche Auswirkungen hat eine Überweisung?“ er fragte sich. „Werden wir einen Vorschlag machen, indem wir einige verweisen, das [for] anderen gab es keine ausreichenden Beweise, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, welche Beweise im Besitz des Justizministeriums sind?“

Einer der beiden Republikaner des Gremiums, Rep. Adam Kinzinger (R-Ill.), bemerkte in ABCs „This Week“, dass Verweise an das Justizministerium „nicht unbedingt etwas sind, das das DOJ auf etwas aufmerksam machen wird, das sie getan haben“. Ich weiß es vorher nicht“, aber er nannte sie dennoch eine „wichtige, symbolische Sache, die das Komitee tun kann“.