Wenn die ersten Generationen der Social-Media-Eingeborenen alt und grau sind, werden sie ihre Enkelkinder auf den Knien hüpfen lassen und ihnen von den alten Zeiten erzählen, als Facebook nur für Studenten und Twitter kein Ort für weltverändernde politische Diskurse war. Während ihre tränenreichen Blicke in die ferne Vergangenheit blicken, werden sie sich an einen anderen Titanen dieses gesetzlosen Zeitalters erinnern.

„Dann war da noch Tumblr“, werden sie keuchen. „Mann, dieser Ort war seltsam.“

Obwohl die Blogging-Plattform immer noch aktiv ist, endete die unbestreitbare Blütezeit von Tumblr Mitte der 2010er Jahre. Es wurde – und wird immer noch – als Schmelztiegel des Nerdtums gefeiert, in dem sich junge Menschen treffen, um Memes, Beobachtungen der Popkultur, Gedichte, Grübeleien, Fanfiction, Kunst und absurde Witze auszutauschen, um selbst die anspruchsvollsten Nischengruppen zufrieden zu stellen. Der jahrelange Tumblr-Diskurs hat dazu beigetragen, die aktuellen Strukturen von Unterhaltungsfandoms, der Sprache der sozialen Gerechtigkeit, queeren Subkulturen und allen möglichen Sonderinteressen zu formen, die man auf einer Comic-Convention oder einer Marvel-Filmpremiere sehen könnte.

Doch im Jahr 2014 lernten seine Bewohner eine harte Lektion, als einige zukunftsorientierte Benutzer beschlossen, diese amorphe Masse an Kreativität zu sammeln und sie im wirklichen Leben nachzubilden.

Das Ergebnis war die DashCon, ein Versuch, Tumblr-Benutzer mit unterschiedlichen Interessen und Fandoms für eine einzige Veranstaltung zusammenzubringen. Die Idee ähnelte der bereits beliebten VidCon, die sich auf YouTube-Prominente konzentriert, oder einer Reihe von Fan-Conventions auf der ganzen Welt, die seit Jahrzehnten erfolgreich sind.

DashCon würde nicht so große Höhen erreichen. Es war ein legendärer Misserfolg, geplagt von geringer Teilnehmerzahl und Missmanagement, zusammengefasst in einem ikonischen Bild eines einzelnen, traurigen Kinderballbades auf der Etage eines Hotel-Konferenzraums.

Trotz aller (etwas urkomischen) Misserfolge wurde die DashCon sofort zu einer zentralen Parabel unserer Social-Media-Geschichte. Es hat uns gezeigt, wie schwierig es ist, das Social-Media-Erlebnis in die reale Welt zu übertragen, und dass das, was online geschieht, manchmal, selbst bei den besten Absichten, einfach dort bleiben sollte.

Zu sagen, dass DashCon ein Misserfolg war, ist eine einfache Tatsache. Wessen Versagen es genau war, ist eine heiklere Frage. Die Idee geht auf Lochlan O’Neil zurück, der zum Zeitpunkt der DashCon erst 17 Jahre alt war.

Wie so viele andere Tumblr-Nutzer war O’Neil nur ein nerdiger Teenager mit coolen Interessen, der nach anderen Leuten wie ihr suchte. Sie begann 2012, Tumblr zu nutzen, und es dauerte eine Weile, bis sie wirklich herausfand, wofür die Plattform gedacht war.

„Ich habe einen Account meiner Nachbarin gesehen, in dem sie einfach Bilder von Hipster-Frisuren und One Direction-Mitgliedern gepostet hat, und ich dachte: ‚Wozu soll das überhaupt dienen?‘“ Aber mein Freund versicherte mir, dass es cool sei, dass man über alles bloggen könne, was man wollte“, sagte O’Neil gegenüber CNN.

O’Neil, der heute Kostümbildner ist und auch in einem exotischen Tierheim arbeitet, hatte schon immer ein Interesse an der Kleintierhaltung.

„Ich habe auf Tumblr angefangen, traditionelle Blogs über Mausgenetik zu schreiben“, sagte sie. „Mein Blog hieß ‚Mäuse sind nett‘.“

O’Neils Tumblr-Erlebnis wurde deutlich besser, als sie herausfand, welche Interessen auf der Plattform groß waren. Sie war schon immer ein Fan von Harry Potter und begann sich für Cosplay, Anime und die Avengers zu interessieren – allesamt äußerst beliebte Themen bei Tumblr-Nutzern.

Im Laufe der Zeit lernte sie auf der Plattform sogar eine ihrer besten Freundinnen kennen, nachdem sie nach Inhalten über ihre Heimatstadt gesucht hatte.

„Ich war immer eine Art Außenseiter. Ich hatte nicht wirklich die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, und ich wusste nicht, warum“, sagte sie. „Aber als ich meinen besten Freund traf, dachte ich, es muss doch mehr Leute wie mich auf Tumblr geben. Es muss mehr Leute wie sie auf Tumblr geben.“

Dieses Muster ist ihr oft aufgefallen: Menschen bauen online starke Bindungen zu praktisch Fremden auf, wenn es um Dinge geht, die ihnen wirklich wichtig sind, Dinge, für die sie in ihrem Alltag kein Netzwerk haben.

„Ich habe diese Beiträge gesehen und dachte: ‚Was wäre, wenn es eine Tumblr-Convention gäbe?‘ Was wäre, wenn ich eine Tumblr-Convention veranstalten würde? Und dann könntet ihr alle auch Freunde haben?‘“

O’Neil startete einen Tumblr-Blog namens Tumbl-Con, eine Startrampe für die spätere DashCon, benannt nach der Hauptseite eines Tumblr-Benutzers, die als Dashboard bezeichnet wird.

O’Neil war zunächst begeistert von all der Unterstützung und Aufmerksamkeit. Sie wusste, wie sie die Botschaft an andere Tumblr-Nutzer weitergeben konnte, und es dauerte nicht lange, bis Leute anboten, in Komitees für verschiedene Fangemeinden mitzuarbeiten, etwa für die britische Dramaserie „Sherlock“ und die CW-Serie „Supernatural“.

„Es ist wichtig anzumerken, dass ich zuvor nur auf zwei Kongressen gewesen war“, sagte sie. „Eine davon war eine kleine Anime-Convention. Das andere war ein Kongress der Kaninchenzüchter in Indiana.“

„Das habe ich mir also vorgestellt, als ich mir dieses Ereignis vorstellte. Viele Stände für unterschiedliche Interessen, lustige Aktivitäten und all das. Ich war ein Teenager. Vielleicht war ich dumm, aber als die Leute sagten, sie würden helfen oder teilnehmen, habe ich ihnen vertraut.“

Mitten im Planungsprozess musste sich O’Neil für ein paar Wochen von Tumblr zurückziehen, während ihre Familie einen Umzug ins Ausland unternahm. Als sie zurückkam, war die Idee ohne sie in die Höhe geschnellt – es war eine engagierte LLC beteiligt; Es waren Pläne für ein Datum und einen Ort gemacht worden. Was als ihre Idee begonnen hatte, war schnell über die Kräfte eines einzelnen Teenagers hinausgewachsen.

Die DashCon 2014 fand vom 11. bis 13. Juli im Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel in Schaumburg, Illinois, statt. Auch wenn die Finanzen und die Logistik der Veranstaltung von anderen verwaltet wurden, leitete O’Neil weiterhin die Marketingbemühungen und war vor Ort, als die Tagung begann.

Die Art und Weise, wie die DashCon auseinanderfiel, ist von Internethistorikern gut dokumentiert und diente noch Wochen danach als Futter für Popkultur-Blogs. Die gemeldete Besucherzahl betrug nur Hunderte, ein Bruchteil der geschätzten Menge. Besondere Gäste und Verkäufer sagten entweder ab oder waren von vornherein nicht ordnungsgemäß gesichert. Irgendwann sagte O’Neil, dass sie und andere zusammen mit anderen DashCon-Gästen aus ihrem Hotelzimmer ausgesperrt wurden, weil die Hotelrechnungen von den Organisatoren der Veranstaltung nicht bezahlt worden seien.

„Es war erschreckend. Ich hatte Hunger und Angst“, erinnerte sich O’Neil. Irgendwann am zweiten Tag der Veranstaltung gaben die Organisatoren O’Neil eine Papiertüte und baten sie, sich an die übrigen Gäste der Con zu wenden und sie um Spenden zu bitten, um die rund 17.000 US-Dollar zu decken, die sie ihrer Meinung nach brauchten, um die Con am Laufen zu halten.

Und dann war da noch das Problem mit dem Bällebad.

Als die Hoffnung groß und das Leben lebenswert war, war eine von O’Neils ursprünglichen Ideen, bei der Veranstaltung ein riesiges Bällebad aufzustellen. Jeder liebt ein Bällebad und es fühlte sich richtig für die Atmosphäre der DashCon an. („Bällegruben sind auch für Frettchen eine große Bereicherung“, fügte sie hinzu.) Die Organisatoren der Con versicherten ihr, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen würde.

Als die unreife Frucht ihrer Tumblr-Fantasie um sie herum verdorrte und von Menschen, die über ihr Alter und ihre Erfahrung hinausgingen, unsachgemäß gepflegt wurde, suchte die verwirrte 17-Jährige nach diesem letzten Trost. Es war eine traurige Angelegenheit: Ein einzelnes, flaches blaues Kinderbecken, über dessen holprige Ränder bunte Bälle rollten.

„Ich dachte: ‚Wenigstens habe ich mein Bällebad.“ Also ging ich zu Taco Bell und holte mir Pommes und Nachokäse. Ich kam zurück und fand das Bällebad, und es fühlte sich nicht echt an“, sagte O’Neil.

„Weißt du, wie du dich manchmal wie in einem Traum fühlst? Es war das, aber es war schrecklich. Ein Albtraum. Und ich saß einfach da und aß meinen Käse.“

Mehr als die größeren Probleme des Missmanagements, mehr als die enttäuschten paar hundert Tumblr-Nutzer, die zur Con erschienen, und die Tausenden anderen, die das Scheitern der Veranstaltung in Echtzeit online miterlebten, wurde das Bällebad der Distanzierung zum dauerhaften Wahrzeichen der DashCon: etwas Lustiges und Vielversprechendes, jetzt entleert und allein auf dem Boden eines Tagungsraums in Schaumberg, Illinois.

Es war jedoch nicht alles schlecht. Wenn Sie ein Nerd sind, sich wirklich für Tierhaltung interessieren oder in Ihrer Freizeit romantische Epen mit 100.000 Wörtern über Harry Potter schreiben, werden Sie sich manchmal ein wenig entmutigt und allein fühlen. Sie lernen, sich die Freude an Ihren Aktivitäten dadurch nicht verderben zu lassen. O’Neil sagte, alle Menschen, die sie auf dem Kongress traf, seien nett und freundlich gewesen und hätten die Stimmung gehabt, die sie überhaupt dazu inspiriert habe, die DashCon ins Leben zu rufen.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass Tumblr ein Ort ist, an dem ich wirklich ich selbst sein kann“, sagte O’Neil. „Es gibt Leute, die immer seltsame Dinge posten. Aber dann hat man das Gefühl, dass man vielleicht auch ein bisschen komisch sein kann.“

Das Scheitern von Dashcon beruhte nicht nur auf Memes und Witzen über Bällebäder. Im Anschluss gab es ernsthafte Fragen zu finanziellen Problemen, und O’Neil sagte, sie sei Ziel scharfer Kritik von Tumblr-Nutzern geworden. Sie sagte, sie habe wegen ihrer angeblichen Rolle bei dem Vorfall sogar Morddrohungen erhalten.

„Ich denke zunächst einmal, dass dies die erste Art einer Tagung dieser Art war. Soweit ich weiß, war es eines der ersten Mal, dass Menschen in den sozialen Medien beschlossen, eine Convention nur für sich selbst zu veranstalten. Als wir anfingen, war niemand professionell. Niemand wusste, was sie taten. Sie waren einfach begeistert und aufgeregt.“

„Ich war im wahrsten Sinne des Wortes minderjährig“, fügte sie hinzu.

O’Neil nutzt Tumblr nicht mehr annähernd so oft. Der Einfluss von Tumblr erreichte etwa im Jahr 2014 seinen Höhepunkt. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einer Reihe von Besitzerwechseln, und die Plattform erreichte nie wieder ihre ursprüngliche soziale Relevanz.

Dennoch wird die Beteiligung von DashCon und O’Neil im Guten wie im Schlechten für immer in den Annalen der Internetkultur verankert sein. Es gibt natürlich noch das Schlimmste: O’Neil, jetzt 26, ist immer noch vorsichtig, wenn sie ihre Identität und ihren Aufenthaltsort preisgibt, wenn sie Cosplay-Conventions besucht oder auf Podiumsdiskussionen spricht. Sie erfuhr in kurzer und traumatisierender Reihenfolge, wie groß die Kluft zwischen einem Traum und einer funktionierenden Realität ist.

Je besser, desto besser. O’Neil ist immer noch mit Leuten befreundet, die sie bei der Veranstaltung kennengelernt hat. Sie sagte, die Leute schickten ihr auch fast zehn Jahre später immer noch Cosplays des berüchtigten Bällebades. Es ist nur ein weiteres Zeichen dafür, wie tief sich das Ereignis in die Erinnerungen der Menschen eingebrannt hat. nicht an einem Ort des Spottes, sondern an einem Ort absurder, fast ungläubiger Zuneigung.

„Es war eine schreckliche Tagung“, sagte sie. „Aber es war nicht der erste schreckliche Kongress und es wird auch nicht der letzte sein. Auf unserem Weg in die Zukunft werden die Menschen immer große, kreative Ideen haben. Sie werden aufgeregt sein und wissen möglicherweise nicht, was sie selbst können. Und wenn das passiert, werden andere sagen: ‚Erinnerst du dich nicht an die DashCon?‘“