Wie das zweite Änderungsurteil des Obersten Gerichtshofs das rechtliche Spielfeld rund um Waffen bereits neu gestaltet hat.

Es dauerte nicht lange, bis führende Aktivisten für Waffenrechte erkannten, dass das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Juni zur zweiten Änderung den Rechtsstreit um den Zugang zu Schusswaffen verändern würde.

Dudley Brown, der Präsident der National Association for Gun Rights, sagte, die Erkenntnis habe begonnen, als er Minuten nach Bekanntgabe der Entscheidung einen Anruf von einer anderen Führungskraft seiner Organisation erhielt.

„Er hatte es gerade durchgesehen. Er sagte: „Sie werden nicht glauben, was diese Entscheidung sagt. Es ist viel besser als das, was wir uns jemals erhofft hatten’“, sagte Brown gegenüber CNN. Brown ging zu der Zeit zufällig am Obersten Gerichtshof vorbei und wanderte zwischen den Büros des Senats und des Repräsentantenhauses als Teil einer Lobbyarbeit gegen neue Waffengesetze, die nach einer Massenerschießung an einer Grundschule in Uvalde, Texas, in Betracht gezogen wurden.

„Wir wussten schnell, dass dies etwas sein würde, das die Landschaft verändern würde“, sagte Brown.

In den drei Monaten seit dem 6:3-Urteil im Fall New York State Rifle & Pistol Association, Inc. gegen Bruen wurden zahlreiche neue Klagen gegen Waffenbeschränkungen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene eingereicht.

Obwohl der Fall des Obersten Gerichtshofs eine Art Waffengenehmigungssystem betraf, das nur von einer Handvoll Staaten angenommen wurde, nutzte die konservative Mehrheit die Bruen-Entscheidung, um neue Anweisungen zu geben, wie Gerichte die Verfassungsmäßigkeit von Waffengesetzen im ganzen Land beurteilen sollen.

Die Entscheidung war die erste große Waffenentscheidung des Obersten Gerichtshofs seit mehr als einem Jahrzehnt, und sie kam, nachdem Richter Clarence Thomas – der die Mehrheitsmeinung verfasst hatte – sich zuvor darüber beschwert hatte, dass der Oberste Gerichtshof zugelassen hatte, dass die zweite Änderung als „unbefürwortet“ behandelt wurde Rechts.“

Seit dem Urteil vom Juni haben Bundesrichter in mindestens einem halben Dutzend verschiedener Fälle bereits die Entscheidung von Bruen zitiert, gegen Waffenbeschränkungen zu entscheiden, die lokale Angriffswaffenverbote, Verbote der Herstellung von selbstgemachten Schusswaffen und Verbote für ältere Teenager beinhalten, öffentlich Handfeuerwaffen zu tragen .

Mehrere andere Gesetze stehen nun unter dem Präzedenzfall vor neuen rechtlichen Herausforderungen, darunter Zoneneinteilungsbeschränkungen zum Sperren von Schießständen, Lizenzierungs- und Ausbildungsgesetze und das Bundesverbot für bestimmte Ordnungswidrigkeiten, Schusswaffen zu besitzen.

„Das viel Konsequentere an Bruen ist, dass das Gericht tatsächlich weiter gegangen ist und ein bisschen mehr getan hat, als es tun musste, und einen völlig neuen Rahmen für die Entscheidung über Anfechtungen des zweiten Zusatzartikels formuliert hat“, sagte Andrew Willinger, der Geschäftsführer von Duke Zentrum für Waffenrecht.

Der Fall, den der Oberste Gerichtshof in der letzten Amtszeit entschied, war eine Herausforderung für das System des Staates New York, Lizenzen für Waffenbesitzer zu genehmigen, um ihre Waffen öffentlich zu tragen. Mit 6 zu 3 Stimmen sagten die Richter, dass die Regeln – in denen Regierungsbeamte einen gewissen Ermessensspielraum bei der Entscheidung hatten, ob einem Antragsteller eine Lizenz erteilt würde – gegen die zweite Änderung verstießen.

Aber was die Reichweite des Urteils über das ungefähr halbe Dutzend Staaten mit ähnlichen Lizenzverfahren hinaus ausdehnte, war, was Thomas darüber sagte, wie Gerichte entscheiden sollten, ob Waffenbeschränkungen mit dem zweiten Zusatzartikel übereinstimmen.

Thomas sagte, dass die einzigen Vorschriften, die als verfassungsmäßig angesehen werden können, diejenigen sind, die nicht in Verhaltensweisen eingreifen, die eindeutig durch den Text der zweiten Änderung abgedeckt sind, und die „mit der historischen Tradition dieser Nation übereinstimmen“ – was bedeutet, dass sie eine Parallele in der Art der geltenden Vorschriften haben zum Zeitpunkt der Verfassungsgebung.

Richter Stephen Breyer, der für die drei liberalen Dissidenten schrieb, schrieb, dass dieser Ansatz „zutiefst unpraktisch“ sei und dass er „den unteren Gerichten eine Aufgabe auferlege, die Richter nicht leicht erfüllen können“.

Vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs schlossen sich die unteren Gerichte um einen Ansatz zusammen, der die Belastung durch eine Beschränkung der Waffenrechte gegen die Begründung der Regierung für die Umsetzung des Gesetzes abwog. Die durch den neuen Präzedenzfall ausgelöste Flut von Rechtsstreitigkeiten hat begonnen zu zeigen, wie sehr der Bruen-Test das legale Spielfeld rund um Schusswaffen neu gestalten wird.

Ein Bundesbezirksrichter zitierte das Urteil letzten Monat, als er die Beschränkungen in Delaware für den Besitz und die Herstellung nicht rückverfolgbarer Schusswaffen aufhob, und sagte, dass die Verteidiger des Gesetzes es versäumt hätten, überzeugende Beweise dafür vorzulegen, dass ähnliche Beschränkungen in der historischen Aufzeichnung existierten. Auf den Präzedenzfall wurde auch verwiesen, als in diesem Sommer in zwei Gerichtsbarkeiten in Colorado lokale Angriffswaffenverbote ausgesetzt wurden; die Richter in beiden Fällen wurden jeweils von demokratischen Präsidenten ernannt.

Am Donnerstag lehnte sich ein Bundesrichter in Syracuse an Bruen, um mehrere New Yorker Beschränkungen auszusetzen, darunter Beschränkungen für das Tragen von Schusswaffen an sensible Orte wie Sommercamps, Unterkünfte für häusliche Gewalt und Zoos.

Gesetze, die in der Vergangenheit rechtlichen Anfechtungen standgehalten haben, sind nun in Gefahr.

Das texanische Verbot des öffentlichen Tragens von Handfeuerwaffen für 18- bis 20-Jährige – ein Verbot, das 2012 vom konservativen 5. US-Berufungsgericht bestätigt wurde – wurde letzten Monat von einem Bezirksgericht aufgehoben. Der US-Bezirksrichter Mark Pittman schrieb in seinem Gutachten, dass er nicht auf Gesetze aus der Gründerzeit hingewiesen worden sei, die ein „ausreichendes historisches Analogon seien, um das gesetzliche Verbot von Texas zu stützen“.

Befürworter der Waffensicherheit sagen, dass es Fälle gibt, in denen die historischen Aufzeichnungen auf ihrer Seite sind, und zumindest in der frühen Flut von Rechtsstreitigkeiten nach Bruen wurden einige Gesetze erfolgreich vor Gericht verteidigt.

Ein Richter, der es ablehnte, ein Gesetz in San Jose, Kalifornien, zu blockieren, das eine Haftpflichtversicherung für Waffenbesitzer vorschreibt, sagte, dass das Mandat angemessene Parallelen zu den Bürgschaftsgesetzen des 19. Jahrhunderts habe, die von einigen Personen verlangten, eine Kaution zu hinterlegen, um Waffen zu tragen. Eine Woche nachdem ein Bundesrichter in Texas gegen ein Bundesgesetz entschieden hatte, das Personen, die wegen einer Straftat angeklagt sind, den Kauf untersagt, entschied derselbe Richter zugunsten des Verbots für verurteilte Verbrecher, Schusswaffen zu besitzen. Der US-Bezirksrichter David Counts argumentierte im letzteren Fall, dass es eine historische Tradition gebe, die den Ausschluss von Personen aus dem zweiten Verfassungszusatz unterstützt, die „ihre Rechte für Verbrechen und Gewalt vergeuden“.

„Wenn sich jetzt die Frage stellt, ob es eine Tradition gibt, Schusswaffen in unterschiedlicher Hinsicht zu regulieren, glauben wir, dass die historischen Beweise die Antwort ja zeigen werden“, sagte Eric Tirschwell, der Geschäftsführer von Everytown Law, dem Rechtsabteilung von die Interessenvertretung Everytown for Gun Safety.

Das Bruen-Urteil, als es den historischen Pfeil des Tests darlegte, sagte, es sei Sache der Regierung, die ein Waffengesetz verteidige, um zu beweisen, dass die Beschränkung eine Parallele in der Vergangenheit habe.

Diese Lastenverschiebung verschafft Waffenrechtsgruppen einen größeren Vorteil vor Gericht. Es hat auch die Art der Arbeit verändert, die Verteidiger der Regierung – und die externen Waffensicherheitsgruppen, die sie oft in Rechtsstreitigkeiten unterstützen – leisten müssen, um für ihre Gesetze einzutreten.

„Stellen Sie sich vor, Sie sind Bezirksstaatsanwalt, irgendwo in einem zufälligen Bundesstaat, Sie bekommen plötzlich eine Klage wegen eines Waffengesetzes, das Sie haben, und dann haben Sie vielleicht 30 Tage Zeit, um auf die Klage zu antworten. Was wirst du machen?“ sagte Carlton Larson, Professor an der UC-Davis School of Law, der sich auf die historische Grundlage der Rechte der zweiten Änderung spezialisiert hat.

„Ich bin ausgebildeter Rechtshistoriker“, sagte Larson. „Ich würde es sehr, sehr schwer finden, das schnell umzudrehen und mir etwas Nachdenkliches einfallen zu lassen.“

Aber Befürworter von Waffenrechten sagen, dass diese Arbeit der historischen Analyse für Gerichte besser geeignet ist als der Mittel-Zweck-Abwägungstest, den viele untergeordnete Gerichte vor Bruen anwendeten. Der alte Ansatz verlangte von Gerichten, sich wie Gesetzgeber zu verhalten, sagte Peter Patterson – ein Anwalt der Kanzlei Cooper and Kirk, die Waffenrechtsgruppen in hochkarätigen Fällen vertreten hat – während die historische Analyse, so sagte er, „viel mehr eine gerichtliche Aufgabe ist. ”

Die Bruen-Entscheidung hat auch den ersten Punkt der rechtlichen Prüfung stärker in den Fokus gerückt – ob das Verhalten als Belastung überhaupt von der zweiten Änderung erfasst wird – eine Frage, die in Rechtsstreitigkeiten über Waffengesetze „unterschätzt“ wurde Vergangenheit, so Tirschwell.

Wenn niedrigere Gerichte beginnen, den neuen Präzedenzfall anzuwenden, werden Fragen, die durch das Bruen-Urteil offen gelassen wurden, geklärt und diskutiert.

Während das Auffinden von Gesetzen in historischen Aufzeichnungen „eindeutig“ sein kann, so David Koppel, ein außerordentlicher Wissenschaftler am libertären Cato-Institut, „gibt es immer noch Raum für richterlichen Ermessensspielraum“, um zu entschlüsseln, wie genau ein zeitgenössisches Gesetz sein historisches Gegenstück nachahmen muss bestätigt.

„Bruen sagt: Man kann ein modernes Waffengesetz haben, das muss kein Zwilling irgendeines historischen Gesetzes sein. Sie können analog argumentieren“, sagte Koppel.

Der US-Bezirksrichter Glenn Suddaby, der am Donnerstag Teile eines New Yorker Waffengesetzes blockierte, sagte, die historischen Parallelen seien stark genug, um das staatliche Verbot des Tragens von Schusswaffen in Schulen aufrechtzuerhalten.

„Allerdings kann das Gericht diese historischen Gesetze nicht mit einem Verbot von ‚Sommercamps‘ vergleichen“, schrieb er, weshalb er das Verbot des Tragens von Schusswaffen dort stoppte.

Eine Frage, die Rechtsexperten im Auge behalten werden, ist, was Bruen für die Arten von Waffengesetzen bedeutet, die der Oberste Gerichtshof zuvor im wegweisenden Heller-Fall von 2008 als „vermutlich rechtmäßig“ identifiziert hatte, in dem festgestellt wurde, dass Einzelpersonen das Recht haben, Waffen zu tragen. In der Mehrheitsmeinung schrieb Richter Antonin Scalia, dass das Urteil nicht dazu gedacht sei, Beschränkungen des Tragens von Waffen an sensiblen Orten, Besitzverbote für Geisteskranke oder Schwerverbrecher oder andere bestimmte Bedingungen für den Kauf von Schusswaffen in Frage zu stellen.

„Es scheint, dass diese Heller-Ausnahmen möglicherweise zu gewinnen sind“, sagte Larson und bezog sich auf den Namen des Falls von 2008.

Eine weitere Frage, die durch die Bruen-Entscheidung aufgeworfen wird, ist, was der historische Berührungspunkt für die Beurteilung sein sollte, ob eine Beschränkung verfassungsgemäß ist: die Verankerung der Bill of Rights von 1791 oder die Ratifizierung des 14. Zusatzartikels von 1868, unter der das Gericht den Schutz gegen Bundesverstöße erweitert hat über Waffenrechte an staatliche und lokale Regierungen.

Waffenbefürworter stecken ihre Argumente dafür ab, die frühere Zeitperiode als relevant anzusehen, wenn es darum geht, ob ein zeitgenössisches Waffengesetz ein historisches Analogon hat.

„Es fällt mir wirklich schwer, Wegweiser in dem zu sehen, was das Gericht in Brün gesagt hat“, sagte Willinger. „Es überlässt dem Richter wirklich einiges, wenn es darum geht, zu bestimmen, mit welcher Allgemeinheit ich die Geschichte betrachte.“