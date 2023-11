Wie das Timing des Frühstücks Ihr Risiko beeinflusst

Eine Studie, die sieben Jahre lang mehr als 100.000 Teilnehmer begleitete, legt nahe, dass das Frühstück nach 9 Uhr das Risiko für Typ-2-Diabetes um 59 % erhöht, was die Bedeutung des Zeitpunkts der Mahlzeiten für die Krankheitsprävention unterstreicht.

Das Frühstück nach 9 Uhr morgens erhöht das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, um 59 % im Vergleich zu Menschen, die vor 8 Uhr morgens frühstücken. Dies ist die wichtigste Schlussfolgerung einer Studie, an der ISGlobal, eine von der Stiftung „la Caixa“ unterstützte Einrichtung, teilgenommen hat an dem mehr als 100.000 Teilnehmer einer französischen Kohorte teilnahmen. Die Ergebnisse zeigen, dass wir das Diabetesrisiko nicht nur durch eine Umstellung unserer Ernährung senken können, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir es essen.

Der Einfluss des Essens-Timings

Typ-2-Diabetes ist mit veränderbaren Risikofaktoren wie ungesunder Ernährung, körperlicher Inaktivität und Rauchen verbunden. Aber ein weiterer Faktor kann wichtig sein: die Zeit, zu der wir essen. „Wir wissen, dass der Zeitpunkt der Mahlzeiten eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus und der Glukose- und Lipidkontrolle spielt, aber nur wenige Studien haben den Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Mahlzeiten oder dem Fasten und Typ-2-Diabetes untersucht“, sagt Anna Palomar-Cros, ISGlobal-Forscherin und Erstautorin von die Studie.

In dieser Studie untersuchte ein Team von ISGlobal zusammen mit einem Team von INSERM in Frankreich den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und dem Zeitpunkt der Mahlzeiten und der Inzidenz von Typ-2-Diabetes bei 103.312 Erwachsenen (79 % Frauen) aus der französischen NutriNet-Santé-Kohorte. Die Teilnehmer füllten online Ernährungsaufzeichnungen darüber aus, was sie über einen Zeitraum von 24 Stunden an drei nicht aufeinanderfolgenden Tagen gegessen und getrunken hatten, sowie den Zeitpunkt ihrer Mahlzeiten. Das Forschungsteam ermittelte den Durchschnitt der Ernährungsaufzeichnungen für die ersten zwei Jahre der Nachbeobachtung und beurteilte den Gesundheitszustand der Teilnehmer in den folgenden Jahren (durchschnittlich sieben Jahre).

Frühstück, Abendessen und Diabetes-Inzidenz

Während der Studie gab es 963 neue Fälle von Typ-2-Diabetes. Das Risiko, an der Krankheit zu erkranken, war in der Gruppe der Menschen, die regelmäßig nach 9 Uhr morgens frühstückten, deutlich höher als bei denen, die vor 8 Uhr morgens frühstückten. „Biologisch gesehen ist dies sinnvoll, da das Auslassen des Frühstücks bekanntermaßen die Glukose- und Lipidkontrolle beeinflusst. sowie Insulin Ebenen“, erklärt Palomar-Cros. „Dies steht im Einklang mit zwei Metaanalysen, die zu dem Schluss kommen, dass das Auslassen des Frühstücks das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht“, fügt sie hinzu.

Das Forschungsteam stellte außerdem fest, dass ein spätes Abendessen (nach 22 Uhr) das Risiko zu erhöhen schien, während häufigeres Essen (etwa fünfmal am Tag) mit einer geringeren Erkrankungshäufigkeit verbunden war. Im Gegensatz dazu ist längeres Fasten nur dann von Vorteil, wenn es mit einem frühen Frühstück (vor 8 Uhr) und einem frühen Abendessen erfolgt.

Schlussfolgerungen und Implikationen für Chrononutrition

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine erste Mahlzeit vor 8 Uhr und eine letzte Mahlzeit vor 19 Uhr dazu beitragen können, die Inzidenz von Typ-2-Diabetes zu reduzieren“, schließt Manolis Kogevinas, ISGlobal-Forscher und Co-Autor der Studie. Tatsächlich hatte dasselbe ISGlobal-Team bereits Beweise für den Zusammenhang zwischen einem frühen Abendessen und einem geringeren Risiko für Brust- oder Prostatakrebs vorgelegt.

Zusammengenommen untermauern diese Ergebnisse den Einsatz von Chronoernährung (d. h. dem Zusammenhang zwischen Ernährung, zirkadianen Rhythmen und Gesundheit) zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes und anderen chronischen Krankheiten.

Referenz: „Zusammenhänge zwischen Essenszeitpunkt, Anzahl der Essensanlässe und nächtlicher Fastendauer mit der Inzidenz von Typ-2-Diabetes in der NutriNet-Santé-Kohorte“ von Anna Palomar-Cros, Bernard Srour, Valentina A. Andreeva, Léopold K. Fezeu, Alice Bellicha , Emmanuelle Kesse-Guyot, Serge Hercberg, Dora Romaguera, Manolis Kogevinas und Mathilde Touvier, 16. Juni 2023, Internationale Zeitschrift für Epidemiologie.

DOI: 10.1093/ije/dyad081

Finanzierung: PRE2019-089038/Wirtschaftsministerium in Spanien