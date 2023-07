Wie das Silicon Valley die Welt heeft veranderd

Kredietkaart, Waschmaschine, Smartphone: Kaum ein Gerät, in dem heute kein Computerchip-steckt. Um diese Schlüsseltechnologie duelleert tussen de VS en China. Angefangen die Geschichte im Silicon Valley, damals een Tal van Obstplantagen, bang gemaakt door één Gruppe ehrgeiziger Manner.

Mit Computerchips verbindt man das Silicon Valley niet, schliesslich stamen heute zwei Drittel aller Chips uit Taiwan; es volgen Zuid-Korea en China. Maar zij waren die VS, die de kleine Siliziumschaltkreise eens begonnen, die heute das Herz unserer digitalisierten Welt bilden. Um genau zu sein, waren een handvol man in het westen van Amerika. Of het nu gaat om de basis van een technologische revolutie, of het kale Amerika van Amerika naar Azië schwappte – en um die sich heute Grossmächte duelliers. Wer den Handelskrieg in China en het Westen zullen computerchips verstehen, der moes siebzig Jahre zurückblicken – zu den Ursprüngen der Chiptechnologie in Kalifornië.