Wie das Museum of Chinese in America von einem erschütternden Feuer erholt wurde

Anmerkung des Herausgebers: Dieses Feature ist Teil der neuen Serie Hyphenated von CNN Style, die sich mit dem komplexen Thema der Identität von Minderheiten befasst.

Die Werkstatträume des Museum of Chinese in America in Lower Manhattan sind randvoll mit Artefakten, die der Geschichte beinahe verloren gegangen wären.

Ein Foto des Fotografen Emile Bocian aus dem Jahr 1986 eines taiwanesischen Teams der Little League hat Flecken an den Rändern. Ein Schild für das ehemalige Chinatown-Restaurant Joy Luck Restaurant hat Risse in einem seiner Acrylbuchstaben. Einer Papierskulptur eines Weißkopfseeadlers, die in den 90er Jahren von einem chinesischen Asylbewerber in Haft gefertigt wurde, fehlen ein Fuß und ein halber Flügel.

Als vor drei Jahren das Gebäude, in dem sich die Archive des Museums befanden, in Brand geriet, blieb der Boden mit seinen 85.000 Objekten und Eintagsfliegen auf wundersame Weise von den Flammen verschont. Etwa 70 % der Sammlung erlitten jedoch Wasserschäden – was einen kostspieligen Restaurierungsprozess erforderte, der die ohnehin angeschlagene Institution weiter belasten würde.

Dieses Schild für ein ehemaliges Geschäft in Chinatown wurde beschädigt, als das Gebäude, in dem die Sammlungen des MOCA untergebracht sind, im Jahr 2020 in Brand geriet. Kredit: Sheng Wang/Museum des Chinesischen in Amerika

Dieser Prozess dauert noch an. Aber aus Sicht von MOCA-Präsidentin Nancy Yao war das Feuer eine Art Segen. Die Nachricht von der Tragödie erregte überall in den USA Aufmerksamkeit und erinnerte die Menschen an die reiche Geschichte, die auf dem Spiel stand. Es brachte auch Millionen von Dollar an Ressourcen ein. Nach der Katastrophe wurde MOCA von der Ford Foundation zu einem der „kulturellen Schätze Amerikas“ ernannt und erhielt eine weitere Förderung von MacKenzie Scott. Der Zufluss an Finanzmitteln hat dem Museum auch geholfen, seinem langjährigen Ziel näher zu kommen, sich ein dauerhaftes Zuhause zu sichern – eine neue Einrichtung, die von der Architektin Maya Lin entworfen wurde, soll 2025 eröffnet werden.

Yao vergleicht die jüngsten Siege von MOCA mit einem Phönix, der aus der Asche aufsteigt.

„Diese unglaubliche Tragödie mit einem Feuer mit fünf Alarmen hat uns tatsächlich auf die Landkarte gebracht“, sagte sie gegenüber CNN. „Damit konnten wir unsere aktuelle Kollektion nicht nur retten, sondern erweitern.“

Da die MOCA-Sammlung weiter wächst, hofft Yao, die Nuancen rund um die chinesische Erfahrung in den USA zu beleuchten – und eine reichhaltigere, komplexere Geschichte über die Nation zu erzählen.

Die Restaurierungsarbeiten sind in vollem Gange

Nach der Bergung aus dem Brand im Januar 2020 wurden die Sammlungen des Museums gefriergetrocknet und schließlich in die MOCA-Werkstatt gebracht.

Das zweistöckige, 4.000 Quadratmeter große Gebäude einen Block vom Museum entfernt dient heute als Forschungs- und Sammlungszentrum. Hier findet die entscheidende Arbeit der Restaurierung und Unterbringung von Artefakten statt.

Als das Gebäude, das einst die Sammlungen des MOCA beherbergte, im Jahr 2020 in Brand geriet, blieben die Archive des Museums von den Flammen verschont, erlitten jedoch Wasserschäden. Kredit: Sergi Reboredo/VWPics/Getty Images

MOCA hat mit professionellen Restauratoren zusammengearbeitet, um Bücher, Gemälde und andere durch Wasser beschädigte Objekte zu reinigen und zu reparieren, und dabei einige seiner Erkenntnisse geteilt. Das Museum arbeitete auch mit dem Fashion Institute of Technology zusammen, um die betroffenen Textilien zu organisieren und umzusiedeln, darunter Sammlungen kantonesischer Opernkostüme und Qipaos.

Viele der Artefakte wurden bereits sorgfältig katalogisiert und gelagert. Archivkisten mit Ausgaben von „The China Daily News“ und „The China Press“ – chinesischsprachige Zeitungen, die in den USA herausgegeben werden – sind säuberlich in den Regalen im Obergeschoss gestapelt. Im Erdgeschoss hängt unter anderem ein grünes Samtkleid mit Schmetterlingen an Kragen und Manschetten auf gepolsterten Kleiderbügeln.

Andere Objekte benötigen weitere Aufmerksamkeit und Pflege, und das MOCA lädt die Öffentlichkeit ein, sich daran zu beteiligen. Das Museum veröffentlicht regelmäßig geborgene Gegenstände auf seiner Website mit Angabe ihrer Bedeutung, des Ausmaßes des Schadens und der Reparaturkosten. Gönner können dann durch eine Spende „ein Objekt sponsern“.

Bisher hat das Museum laut seiner Website genug Geld gesammelt, um Schimmel und Schmutz von einem Gemälde des chinesisch-amerikanischen Aquarellmalers Dong Kingman zu entfernen und das Schild des Joy Luck Restaurants zu reparieren. Andere Gegenstände, wie eine chinesische Schreibmaschine und der Personalausweis der chinesisch-amerikanischen Pilotin Maggie Gee, benötigen noch Sponsoren.

Seine Sammlungen und Ambitionen sind gewachsen

Als das MOCA gerade damit beschäftigt war, herauszufinden, wie es die Zehntausende von Artefakten retten könnte, die es über Jahrzehnte angehäuft hatte, begannen chinesische Amerikaner, sich mit eigenen Fragen zu melden.

Einige hatten geliebte Menschen durch die Covid-19-Pandemie oder andere Ursachen verloren und blieben mit einer Fülle von Familienerbstücken zurück, für die sie keine bestimmte Verwendung hatten, sagte Yao. Viele kamen aus Spätere Generationen chinesischer Amerikaner, die das Material nicht entziffern konnten, wurden nun beauftragt, es zu sortieren. Wäre MOCA daran interessiert, Spenden anzunehmen?

„Du sprichst nicht die Muttersprache deiner Eltern. Du weißt nicht, was in deinem Schrank wertvoll ist. Du weißt nicht, was du behalten und was du wegwerfen sollst“, sagte Yao. „Wir sind fast zu einer 24/7-Referenzstelle für solche Fragen geworden.“

Um diese Art von Anfragen zu beantworten, hat sich MOCA auf den Weg gemacht. Im Jahr 2021 begannen Museumsmitarbeiter, Städte im ganzen Land zu besuchen, um sich mit Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu hören und ihnen bei der Bewertung von Objekten zu helfen. Diese Verbindungen haben die Sammlungen des Museums erweitert – Yao sagte, ein Bruder und eine Schwester hätten die traditionellen chinesischen Kleider ihrer Mutter gespendet, die in einer Ausstellung landeten, die MOCA für die Wintershow 2023 in Manhattans Park Avenue Armory kuratierte.

Ein anderer Mann sah, dass MOCA die Titelseite von „The Chinese American“ hatte, einer Zeitung von 1883, die von dem eingewanderten Journalisten Wong Chin Foo herausgegeben wurde. Er war in einem Antiquitätengeschäft auf ein vollständiges Exemplar derselben Ausgabe gestoßen und hatte es mehr als ein Jahrzehnt lang in seinem Haus aufbewahrt, bevor er sich entschied, die Zeitung dem Museum zu schenken.

Die etwa 85.000 Artefakte des Museums, die das chinesische Leben in den USA dokumentieren, sind jetzt im MOCA Workshop untergebracht. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung des Museum of Chinese in America

Mit der Erweiterung der Sammlungen des Museums haben sich auch seine Ambitionen erweitert.

Yue Ma, Direktor für Sammlungen und Forschung des Museums, sagte, das Ziel sei, dass der MOCA-Workshop als ein Ort dient, an dem Forscher und Gelehrte auf Primärquellen und Referenzmaterialien zugreifen können. Die Werkstatt ist derzeit an den meisten Tagen nach Vereinbarung geöffnet, aber das Museum arbeitet auch daran, seine Artefakte für andere zugänglich zu machen, die nicht so leicht reisen können. Etwa 30 % der Sammlungen des MOCA wurden laut seiner Website digitalisiert.

„Wir hoffen, dass dieser Raum nicht nur von uns selbst genutzt wird“, sagte Ma. „Wir hoffen, dass wir mit Schulen oder einfach nur mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten können. Wenn sie lernen möchten, wie sie ihre Familienkleidung, Fotos, Briefe bewahren können … können sie in unserem Workshop lernen.“

Eine neue Aufnahmekabine für Oral History in der MOCA-Werkstatt spiegelt auch wider, wie sich die Arbeit des Museums entwickelt hat. Das Erfassen und Bewahren mündlicher Überlieferungen chinesischer Amerikaner war schon vor dem Brand ein wesentlicher Bestandteil der Mission von MOCA, aber die resultierende Audioqualität war oft schlecht, sagte Ma. Jetzt gibt es einen eigenen Raum mit gemütlichen Stühlen, einer warmen Kulisse und einem Mikrofon und einer Videokamera. Das Studio wurde erst kürzlich eingerichtet, und das Museum hofft, hier bald mit Interviews beginnen zu können.

„Wir haben ein großes Gefühl der Dringlichkeit, so viele mündliche Überlieferungen wie möglich aufzuzeichnen“, fügte Yao hinzu. „(Es gibt eine) Generation in den 80ern und 90ern, die in den letzten 80 bis 90 Jahren der US-chinesischen Geschichte viele Episoden durchlebt haben, die verloren gehen werden, wenn wir ihre Geschichte nicht aufzeichnen.“

MOCA baut um, aber nicht ohne Kontroversen

Da das MOCA von relativer Verborgenheit zu einer national anerkannten Institution geworden ist, wird es auch genauer unter die Lupe genommen einige in Chinatown – ein Viertel, das hat im Laufe der Jahre viele Krisen erlebt und wurde von der Pandemie besonders hart getroffen.

Eine der größten neuen Finanzierungsquellen des MOCA war ein Zuschuss in Höhe von 35 Millionen US-Dollar von der Stadt New York, der die Bemühungen um den Erwerb des Gebäudes unterstützen wird.

Als der frühere New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio einen Plan ankündigte, Rikers Island zu schließen und neue Gefängnisse in den Bezirken zu bauen, darunter eines in Chinatown, stieß der Plan auf breiten Widerstand in der Nachbarschaft, einschließlich des MOCA. Aber die Stadt trieb den Plan zum Bau des Gefängnisses voran und versprach, mehrere Gemeinschaftsinvestitionen zu tätigen, darunter 35 Millionen Dollar für das Museum.

Das MOCA behauptet, es sei an keinerlei Verhandlungen mit dem Bürgermeister beteiligt gewesen und habe unabhängig vom Gefängnisplan Kulturförderung von der Stadt beantragt und erhalten. Dennoch haben einige Einheimische das MOCA beschuldigt, Chinatown verraten zu haben, und in den letzten Jahren mehrere Proteste gegen das Museum veranstaltet.

Eine Ausstellung aus der Ausstellung „With a Single Step: Stories in the Making of America“ des MOCA. Kredit: Michael M. Santiago/Getty Images

Karlin Chan, ein Gemeindeaktivist und Fürsprecher, der seit mehr als 60 Jahren in Chinatown lebt, sagte, er fühle, dass das Museum zum Sündenbock für Entscheidungen von Stadtbeamten und lokalen Politikern gemacht worden sei.

„Letztendlich versucht das Museum, am Leben zu bleiben“, sagte er gegenüber CNN. „Die Erzählungen, dass sie Chinatown für 35 Millionen Dollar ausverkauft haben, sind weit hergeholt. Sie hatten keine wirkliche Stimme.“

Das Museum stellt auf seiner Website fest, dass es weiterhin gegen Gefängnisse ist Bau in Chinatown, aber diese Stadtfinanzierung ist notwendig, um ihre Mission fortzusetzen, die chinesisch-amerikanische Geschichte zu bewahren.

„Wenn das MOCA oder irgendeine andere Kulturinstitution den Standpunkt der Kritiker übernehmen und die öffentliche Finanzierung ablehnen würde, wenn es nicht mit jedem Dollar des 90-Milliarden-Dollar-Jahresbudgets der Stadt einverstanden wäre, gäbe es keine Kulturinstitutionen in der ganzen Stadt“, sagte das Museum.

Auch wenn das Museum unter Beschuss gerät, sieht Yao seine Arbeit angesichts des aktuellen politischen Klimas als kritisch an. Asiatische Amerikaner haben in den letzten Jahren einen Ansturm fremdenfeindlicher Angriffe erlebt, der noch nicht abgeklungen ist. Als landesweit größtes Archiv der chinesisch-amerikanischen Geschichte nimmt MOCA eine einzigartige Position ein, die zeigen kann, dass solche Angriffe nicht neu sind – als in seiner hervorgehoben aktuelle Ausstellung „Responses: Asian American Voices Resisting the Tides of Racism.“ Zu verstehen, wie frühe chinesische Einwanderer Gewalt und diskriminierende Politik ertragen mussten, kann uns helfen, den anhaltenden antiasiatischen Rassismus und die Rhetorik zu verstehen, sagte Yao.

„Bevor wir diese Erzählung wirklich in US-Lehrbüchern und in der Umgangssprache der Geschichte definieren können, ist es für Museen wie das MOCA und andere, die die Geschichte erzählen, wirklich wichtig, diese Lücke zu schließen“, fügte sie hinzu.

Die von chinesischen Amerikanern zurückgelassenen Objekte können den Menschen ein tieferes Verständnis einer ungleichmäßig aufgezeichneten Geschichte vermitteln – deshalb ist es Yao und anderen im MOCA so wichtig, dass das Museum weiterlebt.

Bild oben: Eine Ausstellung aus der Ausstellung „Chinese Medicine in America: Converging Ideas, People and Practices“ des Museum of Chinese in America aus dem Jahr 2018. (Foto von Wang Ying/Xinhua)