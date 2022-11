Wie das Klima zur neuen Kulturkriegsfront wurde – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Die Delegierten, die diese Woche zu UN-Klimaverhandlungen im ägyptischen Ferienort Sharm El-Sheikh am Roten Meer landen, sind eine globale Elite, die darauf aus ist, nationale Grenzen niederzureißen, individuelle Freiheiten zu streichen und arbeitende Menschen zu einem Leben in Armut zu verurteilen.

Diese düstere Ansicht wird von einer Reihe rechtsextremer oder populistischer Parteien vertreten – darunter die Republikaner von Donald Trump, die versuchen, bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag die Kontrolle zurückzugewinnen. Einige dieser Radikalen toben durch Wahlen in Europa, während andere, wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro letzte Woche, nur knapp geschlagen wurden.

Die Republikanerin und Trump-Akolythin Lauren Boebert verhöhnt die Agenda der Umweltschützer als „Amerika zuletzt“; Großbritanniens Brexit-unterstützende Innenministerin Suella Braverman sagt, das Land sei im Bann einer „Tofu-essenden Wokerati“. und in Spanien lehnen hochrangige Persönlichkeiten der rechtsextremen Vox-Partei die UN-Klimaagenda als „kulturellen Marxismus“ ab.

Rechtsextreme verschiedener Richtungen auf der ganzen Welt haben den Klimawandel in ihren Kulturkrieg vereinnahmt. Die Tatsache, dass dies in Ländern geschieht, die einen großen Teil der globalen Treibhausgasemissionen verursachen, hat einige grüne Befürworter alarmiert.

„Reaktionärer Populismus ist jetzt das größte Hindernis bei der Bekämpfung des Klimawandels“, schrieben drei führende Klimapolitiker, darunter Brasiliens ehemalige Umweltministerin Izabella Teixeira, kürzlich in einem Kommentar.

In den USA streben die Republikaner bei den Zwischenwahlen am Dienstag eine Rückkehr an die Macht in einem oder beiden Häusern des Kongresses an. Viele der COP27-Gespräche werden die erste Woche der UN-Klimakonferenz in Marokko vor sechs Jahren noch einmal erleben, als Trumps Wahl die Klimabewegung wie ein Orkan traf.

Ein Aufschwung der Republikaner würde an dem zerbrechlichen Vertrauen nagen, das sich seit der Wahl von Präsident Joe Biden um die globalen Klimabemühungen herum aufgebaut hat, und das Gespenst einer zweiten Amtszeit Trumps und vielleicht des – erneuten – Rückzugs der USA aus dem wegweisenden Pariser Klimaabkommen von 2015 heraufbeschwören.

„Darüber möchte ich nicht nachdenken“, sagte Teixeiras Co-Autorin Laurence Tubiana, eine ehemalige französische Diplomatin, die die Gestaltung des Pariser Abkommens leitete und jetzt die European Climate Foundation leitet.

Einige der amerikanischen Rechten verbreiten eine versöhnlichere Botschaft als andere. „Die Republikaner haben Lösungen, um die weltweiten Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig unseren Verbündeten auf der ganzen Welt erschwingliche, zuverlässige und saubere Energie bereitzustellen“, sagte der Kongressabgeordnete von Utah, John Curtis, der eine Delegation seiner Partei zur COP27 leiten wird.

Tubiana und andere in der Umweltbewegung versuchen, ein mutiges Gesicht aufzusetzen. Sie argumentieren, dass die Republikaner nicht zu sehr an Bidens gigantischem Inflationsminderungsgesetz herumhantieren wollen, das Maßnahmen zur Förderung sauberer Energie enthält.

„Man könnte sehen, dass dagegen gewettert wird, und ich bin sicher, dass es viel politisches Gerede und Rhetorik geben wird, aber ich erwarte nicht, dass dies ein Fokus für die Republikaner sein würde“, sagte Nat Keohane, Präsident des Center for Climate und Energy Solutions, eine grüne NGO mit Sitz in Arlington, Virginia. Wenn die Republikaner jedoch beide Häuser übernehmen, „werden wir sicherlich keine Fortschritte machen“, sagte Keohane.

Trumps erste Amtszeit und die Präsidentschaft des Brasilianers Bolsonaro – die bei den Wahlen im vergangenen Monat mit einer knappen Niederlage endete – sehen jetzt wie die Eröffnungsgefechte in einem Kampf aus, in dem die Stabilität des Planeten auf dem Spiel steht.

In Teilen Europas präsentiert die Rechte ihre Politik als sympathisch für die Risiken des Klimawandels, während sie international sanktioniertes Handeln als finsteren Elitismus abtut, der den Wohlstand ihrer Wähler bedroht.

„Die Schwedendemokraten sind keine Klimaleugner, was auch immer das bedeutet“, sagte der rechtsextreme schwedische Führer Jimmie Åkesson Tage vor einer Wahl im September, bei der seine Partei groß gewann. Aber Schwedens aktuelle Klimapläne, sagte Åkesson, seien „zu 100 Prozent symbolisch“ und nicht bedeutungsvoll. „Das führt nur dazu, dass wir ärmer werden, dass unser Leben schlechter wird.“

Das ist der Galgen, an dem die extreme Rechte den Umweltschutz aufhängt: Sie werden als die wissende oder unwissende Kavallerie der globalen Eliten dargestellt.

„Wir betrachten es als eine globalistische Bewegung, die beabsichtigt, alle Grenzen zu beenden, beabsichtigt, unsere Freiheit zu beenden, beabsichtigt, unsere Freiheit für unsere Identitäten zu beenden“, sagte Javier Cortés, Vorsitzender der Sektion Sevilla der rechtsextremen Partei Vox in Spanien ein Interview mit POLITICO. „Wir sind nicht für CO2-Emissionen. Im Gegenteil, wir wollen die Umwelt respektieren. Wir sagen nur, dass die Europäische Union klarstellen muss, dass sie uns eine Klimareligion verkaufen will, in der wir kein CO2 emittieren können, während wir unsere Industrien aus Europa verschwinden lassen und bei China einkaufen müssen.“

Dies als Klimaleugnung zu bezeichnen – eine gängige, aber oft unzutreffende Anschuldigung – würde bedeuten, dass dies jetzt nur eine weitere Front in den Kulturkriegen ist.

Online-Desinformationen über die letzten UN-Klimagespräche konzentrierten sich laut einer Studie des Institute for Strategic Dialogue (ISD) weitgehend auf die Heuchelei und den Elitismus der Teilnehmer. Die Hauptverbreiter waren nicht Websites und Persönlichkeiten, die traditionell mit Klimaleugnung in Verbindung gebracht werden, sondern Kulturkriegs-Prominente wie der Psychologe Jordan Peterson, Ezra Levant von Rebel Media und der Dilbert-Karikaturist Scott Adams.

Populistische Angriffe auf den Globalismus „stützen sich auf ein gut finanziertes transnationales Netzwerk“, sagte Tubiana. „Es rechtfertigt eine ernsthafte Prüfung.“

Aber während wirtschaftliche Interessen Teile der Bewegung antreiben mögen, ist auch ein Gefühl von politischem Opportunismus am Werk. Um die Emissionen mit der Geschwindigkeit zu senken, die von den von den Vereinten Nationen vermittelten globalen Klimazielen vorgegeben wird, sind enorme Veränderungen in der Wirtschaft erforderlich. Es wird Gewinner und Verlierer geben – und die Verlierer könnten sich zu Populisten hingezogen fühlen, die versprechen, sich ihrer Sache anzunehmen.

„Rechtsextreme Organisationen erkennen dies als ein potenziell lukratives Thema an, bei dem sie Stimmen gewinnen oder Unterstützung gewinnen können“, sagte Balsa Lubarda, Leiter der Ideologie-Forschungseinheit am Center for Analysis of the Radical Right.

Die Verlierer lieben

Die Fokussierung der extremen Rechten auf die Verlierer sei durch die Energiekrise „turbogeladen“ worden, sagte Jennie King, Leiterin Bürgerinitiative und Bildung bei ISD, die von Populisten fälschlicherweise als Schuld der grünen Politik bezeichnet wurde. Die Koalition rechtsextremer Parteien im Europäischen Parlament ist gewachsen und hat aus der Energiekrise Kapital geschlagen, indem sie sich mit Mitte-Rechts-Parteien zusammengetan hat, um Umweltgesetze abzulehnen.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson – mit Åkessons Unterstützung neu gewählt – will die Ambitionen des Landes, einige Treibhausgasemissionen zu reduzieren, verwässern, ein Schritt, den die liberale Umweltministerin Romina Pourmokhtari mit bekannten Worten rechtfertigte: „Das ist eine Reaktion auf die Realität der Menschen gegenüber.“ Und in Großbritannien hat der Brexit-Führer Nigel Farage seine Kampagne umgerüstet, um ein Anti-Netto-Null-Sprachrohr zu werden.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni sagt, sie wolle den Umweltschutz für das Recht zurückfordern | Vincenzo Pinto/AFP über Getty Images

Stämme der rechten Ökologie könnten auch bedeuten, dass nicht alle Gruppen der Klimaagenda aktiv feindlich gegenüberstehen, sagte Lubarda. Italiens neue Premierministerin Giorgia Meloni ist ein großer Fan der Bücher von JRR Tolkien, in denen es um das Auenland geht, eine idealisierte ländliche Heimat. Meloni sagt, sie wolle dem Umweltschutz Recht zurückgeben, aber der Schutz der nationalen Wirtschaftsinteressen stehe immer noch an erster Stelle.

„Es gibt keinen überzeugteren Ökologen als einen Konservativen, aber was uns von einem gewissen ideologischen Ökologismus unterscheidet, ist, dass wir die Natur mit dem Menschen im Inneren verteidigen wollen“, sagte sie letzten Monat in ihrer Antrittsrede vor dem Parlament.

Während Meloni angekündigt hat, dass sie an der COP27 teilnehmen wird, hat sie auch das Ministerium für den ökologischen Übergang in Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit umbenannt. Das Regierungsprogramm ihrer Partei „Brüder Italiens“ enthält einen Abschnitt zum Klimawandel, betont jedoch nachdrücklich die Notwendigkeit, die Industrie zu schützen.

Es ist dieses weit verbreitete Gefühl der Herabstufung und Verzögerung, das diejenigen beunruhigt, die beobachten, wie diese Ideen unter den Populisten auf der rechten Seite an Bedeutung gewinnen. Sie sagen, dass es zwar nicht nach Klimaleugnung klingen mag, das Ergebnis jedoch dasselbe ist.

„Man kann sagen, dass man Klimafreunde ist“, sagte die belgische sozialdemokratische Europaabgeordnete Marie Arena. „Aber auf frischer Tat bist du überhaupt nicht. Sie sind zuerst Geschäftsfreunde.“

Jacopo Barragazzi, Charlie Duxbury und Zack Colman haben zu diesem Bericht beigetragen.