Das Treibhausgas Kohlendioxid beeinflusst das Klima der Erde seit mindestens einer halben Milliarde Jahren stark. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam aus den USA und Großbritannien anhand einer Rekonstruktion der globalen Oberflächentemperatur über 485 Millionen Jahre. Dabei schwankte die Temperatur überraschend stark.

„Diese Studie zeigt deutlich, dass Kohlendioxid die globalen Temperaturen über geologische Zeiträume hinweg dominiert“, sagte Co-Autorin Jessica Tierney von der University of Arizona in Tucson. „Wenn der CO2-Gehalt niedrig ist, ist die Temperatur niedrig; wenn der CO2-Gehalt hoch ist, ist die Temperatur hoch.“

Es war überwiegend warm, sehr warm

Die im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie weist zudem darauf hin, dass das Klima auf der Erde während der letzten halben Milliarde Jahre größtenteils überraschend warm war. Insgesamt schwankten die globalen Durchschnittswerte zwischen 11 und 36 Grad. Zum Vergleich: Der aktuelle Wert liegt bei rund 15 Grad.

Die Studie bezieht sich auf den größten Teil des Phanerozoikums, das vor 541 Millionen Jahren begann und bis heute andauert. In der Frühphase dieses Zeitalters – dem Kambrium, das vor 485 Millionen Jahren endete – entstanden nahezu alle heute bekannten Tierstämme. Um den Zeitraum danach zu rekonstruieren, kombinierte das Team um Emily Judd vom Smithsonian National Museum of Natural History in Washington Klimasimulationen mit rund 180.000 Messungen geochemischer Marker von Temperatur und CO2-Gehalt in der Atmosphäre – etwa Ablagerungen in Muschelschalen.

Demnach wechselten sich Warm- und Kaltzeiten ab, die meiste Zeit war es aber extrem warm. Über 41 Prozent der untersuchten 485 Millionen Jahre herrschte demnach ein ausgeprägtes Treibhausklima. Ein Kaltklima – wie das heutige – gab es dagegen nur während 31 Prozent des Zeitraums.

Coole letzte Millionen Jahre

Besonders warm war es in zwei Zeiträumen: bis vor rund 360 Millionen Jahren und von rund 150 Millionen Jahren bis vor rund 40 Millionen Jahren. In diesen Zeiträumen betrug die Durchschnittstemperatur in den Tropen – die rund 40 Prozent der Erdoberfläche bedecken – 32 bis 42 Grad. Kalt war es dagegen zwischen 350 und 250 Millionen Jahren sowie in den letzten 34 Millionen Jahren – mit tropischen Temperaturen zwischen 22 und 31 Grad.

Um es in den Kontext zu setzen: Die Dinosaurier starben vor 66 Millionen Jahren aus, und der Homo sapiens existiert erst seit etwa 300.000 Jahren. „Unsere Spezies entwickelte sich in einem ‚Eishaus‘-Klima, das den Großteil der geologischen Geschichte nicht widerspiegelt“, betont Paläoklimatologe Tierney. Das Klima schwankte in der Vergangenheit zwar, aber nicht in dem beispiellosen Ausmaß wie heute.

Der Studie zufolge war die Temperatur normalerweise sehr eng an die CO2-Konzentration in der Atmosphäre gekoppelt. Einzige Ausnahme ist – aus noch ungeklärten Gründen – das warme Mesozoikum, also die Zeit von vor 250 bis 66 Millionen Jahren.

CO2 ist nicht alles

Das Team weist darauf hin, dass neben Kohlendioxid auch andere Faktoren das Erdklima beeinflussen, etwa die Stärke der auf die Erde treffenden Sonnenstrahlung, der Einfluss anderer Treibhausgase wie Methan sowie die Albedo – also die von der Erdoberfläche reflektierte Strahlung, die unter anderem von der Verteilung und Anordnung von Wasser- und Landflächen abhängt. Landflächen machen derzeit etwa 30 Prozent der Erdoberfläche aus, vor rund 450 Millionen Jahren waren es lediglich 15 Prozent.

Die Studie zeige einen Wechsel zwischen kalten und warmen Klimaperioden, der zu den bekannten Eiszyklen an den Polkappen passe, schreibt Benjamin Mills von der britischen Universität Leeds in einem „Science“-Kommentar. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine interne Klimaregulierung das Klima der Erde in einem gewissen Rahmen halte. So fördere die Erderwärmung Verwitterungsprozesse, bei denen freiliegendes Gestein der Atmosphäre CO2 entziehe – und wiederum langfristig für Abkühlung sorge.

Für die Vorhersage des gegenwärtigen rasanten Klimawandels sei die rekonstruierte Vergangenheit allerdings nur bedingt nutzbar, so Mills, „denn diese Warmphasen entwickelten sich schleichend im Laufe von Millionen von Jahren.“

RND/dpa