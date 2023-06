Matratzen zu testen ist eine schwierige Aufgabe, aber jemand muss es tun. Spaß beiseite: Wir überprüfen Matratzen gründlich, um Verbrauchern eine ehrliche Meinung über die Betten zu vermitteln, bevor sie sich zum Kauf entschließen. Für jede Matratzenbewertung und Zusammenfassung unterziehen wir sie einer Reihe von Tests, um die Besonderheiten jedes Bettes kennenzulernen. Auf diese Weise können wir Ihnen sagen, welche Betten ihr Geld wert sind und welche absolut schnarchend sind.

Wir haben ein kleines, engagiertes Team von Matratzentestern, die viel mehr über Betten wissen als der durchschnittliche Joe. Sie haben viele getestet Matratzen (über 100, Tendenz steigend) und haben Hunderte von Stunden für die Arbeit aufgewendet. Nachfolgend finden Sie die Kriterien, nach denen wir beim Testen suchen, und einen Einblick in den Prozess. Und um die Frage zu beantworten, die Sie sich bestimmt stellen: Ja – wir schlafen beruflich auf Matratzen!

Alle Rezensionen und „Bestenliste“-Produktrankings teilen das gleiche Bekenntnis zur Exzellenz:

Unabhängigkeit: Die in unseren Bewertungen, Zusammenfassungen und anderen Geschichten empfohlenen Produkte werden unabhängig voneinander zur Bewertung und Empfehlung ausgewählt. Wir akzeptieren keine Vergütung für die Platzierung auf CNET.

Sachverstand: Unser Team aus fünf Matratzenexperten und sieben Sleep Science Coaches verfügt über jahrelange Erfahrung im Schlaf- und Bettwarenbereich.

Praxisnahes Testen: Wann immer möglich, packen wir die Produkte, über die wir schreiben, persönlich aus und testen sie von Hand.

Forschung: Wenn wir ein Produkt nicht selbst testen können, geben wir Empfehlungen auf der Grundlage umfangreicher Recherchen, Kundenbewertungen, Markenreputation und Expertenmeinungen.

Wert: Bei Produktempfehlungen berücksichtigen wir den Preis und sind bestrebt, die besten Produkte zu den günstigsten Preisen zu finden.

Wie CNET an die von uns rezensierten Produkte gelangt

Matratzen- und Bettwarenhersteller führen ständig neue Dinge ein, sei es ein neues Matratzenmodell, ein aktualisiertes Kühlkissen oder eine komplette Markenüberarbeitung. Marken halten uns über neue Produkteinführungen auf dem Laufenden und senden uns häufig redaktionelle Muster zum Testen vor der Veröffentlichung. Wir bewahren einen Großteil der Matratzen, die wir erhalten, auf und lagern sie in unserer Einrichtung, damit sie für Videos, Bestenlisten, Vergleiche usw. herangezogen werden können.

Unsere Redaktion fordert auch redaktionelle Musterprodukte von Marken an. Wenn wir ein Produkt, das wir testen möchten, nicht in die Finger bekommen, kaufen wir es oft.

Unser Team aus Schlafwissenschaftstrainern

Wir haben eine kleine, aber feine Gruppe zertifizierter Schlafwissenschaftstrainer, die viele Stunden der Erforschung von Schlaf und Matratzen gewidmet haben. Eine Schlafwissenschaftszertifizierung vom Spencer Institute bedeutet, dass unsere Experten über 20 Stunden lang die intensive Wissenschaft hinter dem Schlaf erlernt und studiert und die Abschlussprüfung bestanden haben. Diese Zertifizierung qualifiziert unsere Experten dazu, fachkundig über alles rund um den Schlaf und die Beziehung zwischen Gehirn, Körper und Schlaf zu sprechen und hilfreiche Ratschläge für diejenigen zu geben, die eine bessere Schlafqualität benötigen.

Wir verfügen außerdem über ansässige Matratzenexperten, die mehr Betten getestet und verlegt haben, als bei Ihrem örtlichen Matratzenhersteller vorrätig sind. Im Ernst, sie hatten ihre Hände, Rücken, Seiten und Bäuche physisch auf über 150 Matratzen. Mit diesem umfassenden Wissen über Betten sind sie in der Lage, Einblicke in Highlights, Vor- und Nachteile zu geben und eine Auswahl zu treffen beste Matratze Tipps, die ihr Geld tatsächlich wert sind.

So testen wir Matratzen

Die von uns empfohlenen Matratzen werden in unserem hauseigenen Matratzenwerk getestet. Wir haben zwei Schlafzimmer eingerichtet, jedes mit einem Bettgestell, zwei Nachttischen und Dekor ausgestattet, und wir packen die Matratzen, die wir erhalten, so aus, wie es ein Kunde tun würde.

Unser Team verbringt durchschnittlich sieben Stunden pro Matratze, während wir unseren Testprozess durchlaufen und Kennzahlen wie Festigkeit, Haptik und Leistung analysieren. Wenn eine Matratze über besondere Fähigkeiten und Funktionen verfügt, wie z. B. Schlafverfolgung, testet ein Teammitglied diese nach Abschluss der ersten Prozesse bei sich zu Hause.

Festigkeit

Ein Gefühl für die Saatva Classic-Matratze bekommen. Jonathan Gomez/CNET

Der Grad der Unterstützung bzw. Druckentlastung einer Matratze ist einer der wichtigsten Faktoren, die es beim Kauf zu berücksichtigen gilt: Er macht den Unterschied zwischen einer guten Nachtruhe und dem Gefühl aus, als hätte man beim Aufwachen auf einer Betonplatte oder etwas zu Weichem geschlafen, das nicht funktioniert hat unterstütze dich. Wir bekommen ein Gefühl für ein Bett und bestimmen anhand aller Matratzen, die wir in der Vergangenheit getestet haben, wo es auf dem Spektrum von weich bis fest liegt.

Wir bewerten numerisch auf einer Skala von 1 bis 10sowie Branchenbegriffe wie „mittel“ und „mittelweich“. Wir sammeln auch unterschiedliche Meinungen zur Festigkeit von Menschen mit unterschiedlichen Körpertypen ein, da es wertvoll ist, unterschiedliche Perspektiven dazu einzuholen: Je schwerer Sie sind, desto mehr Unterstützung wünschen Sie sich von Ihrer Matratze. Wenn Sie einen Rücken- oder Bauchschläfer haben, möchten Sie vor allem mehr feste Matratze. Aber leichtere Personen finden möglicherweise, dass eine feste Matratze zu hart ist und dass a weichere Matratze ist bequemer, insbesondere für zierliche Seitenschläfer.

Alle Festigkeitsbewertungen werden aus der Perspektive eines Gewichts zwischen 150 und 230 Pfund angezeigt.

Unterstützung vs. Druckentlastung

Feste Betten geben Halt und verhindern, dass Ihr Rücken in die Matratze eindringt. Stattdessen schläft man mehr auf dem Bett, als dass man im Schaum versinkt. Weiche Betten hingegen bieten mehr Nachgiebigkeit und Konturierung Ihrer Kurven. Sie bieten mehr Druckentlastung als Unterstützung. Mittelgroße Betten bieten das Beste aus beiden Welten; Genug Druckentlastung für Seitenschläfer und ausreichend Unterstützung für Rücken- oder Bauchschläfer.

Fühlen

Fühlt sich die Matratze an? Gedächtnisschaum, das sich an unsere Form erinnert, wenn wir uns in die Matratze schmiegen? Ist der Positionswechsel nachts schwierig? Oder ist es wie Neutralschaum, der schneller auf Druck reagiert und ein angenehmes, weiches Gefühl bietet? Fühlt sich das Bett an? Latexschaum, das sehr federnd und unterstützend ist? Wie wäre es mit den Federkernen? Spüren wir, wie sie durch die untere Schicht ragen? Wir versuchen, Ihnen auf anschauliche und ehrliche Weise mitzuteilen, wie sich jedes Bett anfühlt. Wir wissen, dass Sie die Matratze nicht selbst auf dem Computerbildschirm spüren können, deshalb geben wir unser Bestes, um Ihnen Einzelheiten zum Gefühl zu geben.

Konstruktion

So sieht die Casper Original-Matratze unter dem Bezug aus. Beachten Sie, dass es sich um eine Vollschaumkonstruktion handelt. Jonathan Gomez/CNET

Wenn es sich nicht um ein Luxusbett handelt und wir nicht vorhaben, es zu spenden, schneiden wir bekanntermaßen Matratzen auf, um zu sehen, was sich darin befindet. Auf diese Weise erhalten wir einen Einblick in die Schichten und wie der Schaum unter der Abdeckung aussieht. Andernfalls studieren wir die Beschreibung der Konstruktion der Marke, um ein gutes Verständnis für die verschiedenen verwendeten Schäume und Materialien zu erhalten.

Auch der Aufbau einer Matratze hilft zu bestimmen, wie unterstützend es sein wird. Schaumstoffbetten bieten weniger Halt als Hybridbetten mit einer Spulenstützschicht.

Körpertyp

Anhand der Konstruktion als Indikator versuchen wir zu bestimmen, wie stützend und langlebig ein Bett für verschiedene Körpertypen ist. Typischerweise benötigen Menschen über 230 Pfund Hybridmatratzen, sowohl mit Schaumstoff als auch mit Federn, da diese Matratzen langlebiger sind. Sie neigen auch dazu, zu finden, dass sich die Betten weicher anfühlen als angegeben. Auf der anderen Seite neigen kleinere Menschen mit einem Gewicht unter 150 Pfund dazu, dass sich Betten fester anfühlen. Wir versuchen immer, diese Faktoren zu berücksichtigen, wenn wir Matratzen testen.

Schlafpositionen

Dillon Payne von CNET probiert die Casper Wave-Matratze aus und testet, wie anpassungsfähig sie für Rückenschläfer ist Jonathan Gomez/CNET

Wir testen die Matratze, indem wir in allen verschiedenen Positionen schlafen: auf der Seite, auf dem Rücken, auf dem Bauch und indem wir zwischen den Positionen wechseln. Wenn es sich zu fest für unsere Seite oder zu weich für unseren Rücken oder Bauch anfühlt, vermerken wir es in unserem Testbericht.

Leistung

Bei der Auswahl einer Matratze sind noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, und diese Leistungsindikatoren sind objektiver als Merkmale wie Festigkeit und Haptik. Unabhängig von Ihrer Größe oder Schlafposition schneiden Matratzen in diesen Kategorien typischerweise entweder gut, durchschnittlich oder schlecht ab.

Bewegungsisolation

Es gibt einige Methoden, die wir gerne zum Testen der Bewegungsisolation verwenden. Das erste ist einfach das regelmäßige gemeinsame Schlafen. Unser Tester wird seinen Partner bitten, „aggressiv zu schlafen“ und sich eine Weile hin und her zu wälzen, als ob er nicht schlafen könnte, um zu sehen, wie viel Bewegung das Bett aufnimmt.

Die zweite besteht darin, ein Glas voll Wasser am Ende des Bettes aufzustellen. Wir rollen herum und kommen so nah wie möglich an das Glas heran, um zu sehen, ob es umkippt. Dies ist eine Anspielung auf den Original-Werbespot, in dem die Frau auf die Memoryschaum-Matratze springt und das Weinglas darauf steht.

Kantenunterstützung

Videoproduzent Wes testet die Nectar-Matratze Wesley Ott/CNET

Wir sitzen und liegen auf der Kante der Matratze, um zu sehen, welches Gefühl sie vermittelt. Ist es unterstützend oder haben wir das Gefühl, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten? Wir lassen es dich wissen! Hybridmatratzen sind tendenziell stützender, da sie sowohl Schaumstoff als auch Stahlfedern und nicht nur Schaumstoff enthalten. Wie Sie sich vorstellen können, ist Stahl stärker als Schaumstoff und bietet etwas mehr Halt. Abgesehen davon haben viele Schaumstoffbetten heutzutage ihre Kantenstützleistung deutlich verbessert und stützen den Rand besser als früher.

Temperatur

Haftungsausschluss: Die Diskussion über Matratzentemperaturen kann schwierig sein, da Menschen in unterschiedlichen Klimazonen schlafen, Pyjamas tragen und unterschiedliche Temperaturen zu Hause haben. Wir legen großen Wert auf Materialien und persönliche Erfahrung, um festzustellen, wie warm ein Bett schläft, es kann aber auch davon abhängen, wo Sie wohnen und wie warm Sie Ihr Zuhause halten. Wenn Sie im Winter in Arizona mit defekter Klimaanlage oder in North Dakota leben, spielen für Sie mehr externe Faktoren eine Rolle, als wir bei den Tests feststellen können.

Im selben Raum, bei der gleichen Temperatur und mit der gleichen Bettwäsche (Baumwollbettwäsche oder ohne Bettlaken) testen wir die Temperatur der Matratzen, indem wir messen, wie warm wir uns fühlen. Manchmal greifen wir zur Temperaturradarpistole, aber wir haben festgestellt, dass wir das Wesentliche besser zum Ausdruck bringen, wenn wir detailliert beschreiben, wie heiß wir uns im Schlaf gefühlt haben.

Seien Sie vorsichtig bei Behauptungen von Matratzenmarken, dass ihre Betten kühl seien. Wir haben festgestellt, dass Betten in den meisten Fällen eher neutral als kalt schlafen. Es gibt nur eine Handvoll Betten, die diesem Anspruch tatsächlich gerecht werden Kühlmatratze.

Unternehmensrichtlinien

Online- und „Bed-in-a-Box“-Matratzenmarken wissen, dass ihre Kunden möglicherweise zögern, eine Matratze im Internet zu bestellen, bevor sie sie testen, und bieten daher eine Reihe von Unternehmensrichtlinien an. Einige Richtlinien sind viel großzügiger als andere, und dies sollten Sie in Betracht ziehen, wenn Sie durch eine lange, risikofreie Testversion und Garantie ein besseres Sicherheitsgefühl erhalten.

Das durchschnittliche Angebot ist eine 90- bis 100-tägige Testversion mit einer 10-Jahres-Garantie

Ein besseres Angebot ist eine 120-Nächte-Testversion und eine Garantie von 20 bis 25 Jahren

Die besten Firmenpolicen bieten eine 365-Nächte-Testversion und eine lebenslange Garantie

Geruch

Viel Bett-im-Box-Matratzen Sobald sie ausgepackt werden, verströmen sie einen interessanten Geruch, ähnlich wie bei einem Neuwagen. Die Schaumstoffe wurden hergestellt, komprimiert und in Kunststoff verpackt, sodass Sie beim Ausrollen aus der Verpackung einen Geruch bemerken. Es besteht kein Grund zur Sorge und es sollte innerhalb weniger Stunden bis zu einigen Tagen verschwinden. Wir werden in unserem Test jedoch darauf achten, offensichtliche Gerüche zu erwähnen, insbesondere wenn der Geruch überwältigend ist.

Die einzige Möglichkeit, den Abgasgeruch zu vermeiden, ist der Kauf eines Bio- und Naturmatratze Hergestellt aus Latexschaum und zertifizierten Bio-Materialien wie Baumwolle und Wolle.

Lärm

Niemand mag eine quietschende, laute Matratze, die Sie jedes Mal weckt, wenn Sie die Position wechseln. Deshalb halten wir auch Ausschau, oder besser gesagt, ein offenes Ohr, während wir um das Bett, das wir testen, herumflattern.

Warum Sie CNET-Bewertungen vertrauen können

CNET-Redakteure, Autoren und Mitarbeiter legen Wert auf Integrität und unvoreingenommene Berichterstattung. Wir lehnen eine Vermittlungsvergütung oder Positivberichterstattung ab. Wir garantieren auch nicht allen Marken, die redaktionelle Muster senden, einen Platz auf der besten Liste. Alle Empfehlungen basieren auf unseren persönlichen Erfahrungen von erfahrenen Matratzentestern mit unterschiedlichen Schlafpositionen und Körpertypperspektiven.