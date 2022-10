Wie Camryn Manheim die Gehörlosenvertretung zu L&O bringt

Es ist uns sehr wichtig sicherzustellen, dass die Kunst das Leben imitiert Recht & Ordnung Stern Camryn Mannheiminsbesondere wenn es um die Vertretung von Gehörlosen in der Unterhaltung geht.

Aus diesem Grund war sie so aufgeregt, dass ihre TV-Figur Lieutenant Kate Dixon in der Folge des NBC-Krimidramas vom 6. Oktober die amerikanische Gebärdensprache (ASL) verwendete, in der sie damit mit einem jungen Mädchen kommunizierte, das in einen gefährlichen Fall verwickelt war Fall.

„Es war wirklich bedeutsam für mich“, sagte sie exklusiv zu E! Neuigkeiten bei den 52. jährlichen Matrix Awards von New York Women in Communications am 26. Oktober, bei denen sie ihre Freundin und Mitschauspielerin vorstellte Marlee Matlin mit dem Matrix-Award. „Ich hatte sie gebeten, einige gehörlose Charaktere aufzunehmen, und das weiß ich SVU macht auch eine Geschichte mit einigen gehörlosen Charakteren.“

Dabei hofft Manheim, dass mehr Shows und Filme weiterhin die Vielfalt des wirklichen Lebens widerspiegeln, und fügt hinzu: „Nicht nur vielfältig in der Farbe, sondern auch vielfältig in den Körpern.“

„Wir brauchen überall Menschen mit Behinderungen“, fuhr sie fort, „Menschen im Rollstuhl und Blinde und Menschen mit Zerebralparese und Gehörlose.“