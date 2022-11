Wie Brandy über die aufstrebende Musikkarriere von Tochter Sy’Rai denkt

Drei Vermutungen, was Brandy Norwood betrachtet ihren charakteristischen Geist. Ja, der Grammy-Gewinner ist Markenbotschafter für – was sonst? – Stella Rosa Premium Imported Brandy.

„Es schmeckt großartig und ist leicht“, schwärmte die Markenbotschafterin gegenüber E! Die Nachricht von dem Schluck, den sie am 10. November mit einer Party im The Warwick in West Hollywood auf den Markt brachte. Und obwohl sie ihren eigenen „B-Rocka“-Cocktail für die Veranstaltung kuratierte (mit dem glatten schwarzen Geschmack mit Zitronensaft, einfachem Sirup und durcheinandergebrachten Brombeeren). ), ist sie generell eher puristisch und gibt zu: „Ich mag es gerade!“

Bald könnte sie auf die boomende Musikkarriere ihrer Tochter anstoßen. Auf die Frage, welche Künstler sie derzeit hört, während sie an einem bevorstehenden achten Album arbeitet, verriet die „Rather Be“-Künstlerin, dass sie einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Tochter bekommt Sy’Rai Smiths Spuren. „Ihre Musik ist Feuer“, schwärmte Brandy von der 20-Jährigen (Vater ist Produzent Großer Bert), „und ich habe mir das gerade angehört und versucht, ihr bei der Entscheidung zu helfen, welche Songs sie herausbringen sollte.“