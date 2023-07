Laut Future Market Insights wird der Umsatz aus dem Verkauf autonomer Fahrzeuge bis 2033 voraussichtlich 70 Milliarden US-Dollar übersteigen. Aber selbstfahrende Autos mit KI sind nicht die einzige Veränderung – KI-Technologie wird bereits in die Fahrzeugproduktion integriert.

Im BMW-Werk Spartanburg in South Carolina.

In den letzten Jahren hat BMW hat sein Werk in Spartanburg, South Carolina, um neue KI-Funktionen erweitert. Die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 8 Millionen Quadratmetern und produziert etwa 60 % aller in den USA verkauften BMWs. Das entspricht einer Produktion von mehr als 1.500 Fahrzeugen pro Tag.

Im Karosseriebau schweißen Roboter zwischen 300 und 400 Metallbolzen an den Rahmen jedes SUV. Das sind etwa eine halbe Million Stollen pro Tag, die von Maschinen aufgebracht und jetzt von KI verwaltet werden.