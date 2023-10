Die vorgeschlagenen Bankenregeln führen zu einem Konflikt zwischen den Bemühungen, von fossilen Brennstoffen abzuweichen, und dem Bestreben, sicherzustellen, dass Banken das globale Finanzsystem nicht zerstören. Die Branche der erneuerbaren Energien warnt davor, dass die Änderung die durch das charakteristische Klimagesetz des Präsidenten, den Inflation Reduction Act, erzielten Fortschritte zunichtemachen könnte.

Der Aufschrei zeigt, wie konkurrierende Prioritäten in Washington zu schwierigen Entscheidungen führen können. Es könnte der Wall Street bei umfassenderen Bemühungen helfen, die seit der globalen Finanzkrise 2008 in Arbeit befindlichen Bankenvorschriften abzuschwächen. Gleichzeitig zwingt es die Demokraten dazu, sich zu bemühen, einen Konflikt zwischen ihren Zielen, den Klimawandel zu bekämpfen und den Großbanken zu stützen, zu verhindern.

„Die Folge ist eine massive Reduzierung des Kapitals, das für die Dekarbonisierung unseres Energiesystems und Investitionen in günstigere Energieanlagen zur Verfügung steht“, sagte Rep. Sean Casten (D-Ill.), sagte in einem Interview.

Die Bankbehörden, die die Regeln erlassen – die Federal Reserve, die FDIC und das Office of the Comptroller of the Currency – lehnten eine Stellungnahme ab. Der stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht der Fed, Michael Barr, der von Biden ernannt wurde und die strengeren Regeln anführte, erkannte die Bedenken diesen Monat in einer Rede auf der Jahrestagung der American Bankers Association in Nashville, Tennessee, an.

„Wir begrüßen alle Kommentare, die den Behörden zusätzliche Daten und Perspektiven liefern, um sicherzustellen, dass die Regeln das Risiko genau widerspiegeln“, sagte er.

Bankenaufsichtsbehörden haben verlängerte die Kommentierungsfrist zu den vorgeschlagenen neuen Kapitalregeln, um der Öffentlichkeit mehr Zeit zu geben, sich zu dem Plan zu äußern, der voraussichtlich im nächsten Jahr fertiggestellt wird. Die Regeln würden erst 2028 vollständig in Kraft treten.

Der Konflikt dreht sich um bestimmte Arten von Investitionen, die Banken in saubere Energieprojekte tätigen. Gesetze wie das Inflation Reduction Act schaffen Anreize für saubere Energie, indem sie Entwicklern vor allem Steuererleichterungen bieten. Da Entwickler erneuerbarer Energien jedoch oft nicht über genügend Steuerschulden verfügen, um die Fördermittel, auf die sie Anspruch haben, vollständig zu nutzen, sind sie auf Partnerschaften mit Banken angewiesen, bei denen Investoren die Finanzierung der Projektkosten im Austausch für Steuergutschriften und andere Vorteile bereitstellen.

Die Bankenregeln sind Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Umsetzung eines internationalen Abkommens, das im Zuge der Finanzkrise von 2008 in Basel (Schweiz) ausgehandelt wurde, um das Risiko von Bankenzusammenbrüchen zu minimieren. Sie würden die Menge an Kapital erhöhen, die große Banken halten müssen, um potenzielle Verluste aus Investitionen auszugleichen. Sie würden den Kapitalbedarf für Investitionen im Austausch für die Steuergutschriften für erneuerbare Energien vervierfachen und den finanziellen Nutzen verringern, den die Banken bei Investitionen hätten.

„Das ist ein großes Problem“, sagte David Burton, Partner der auf Steuerbeteiligungstransaktionen spezialisierten Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright. „Der Kongress hat beschlossen, den Klimawandel durch die Steuergesetzgebung anzugehen. Und das würde es wirklich, wirklich untergraben.“

„Auf keiner Seite dieser Angelegenheit hat jemand argumentiert, dass die Vermögenswerte riskant seien“, sagte der Abgeordnete Sean Casten. | Amanda Andrade-Rhoades/AP

Einige Großbanken haben damit begonnen, Projektentwickler zu warnen, dass sie ihre Belastung durch die Steuergutschriften drastisch reduzieren würden, wenn die Kapitalerhöhung wirksam wird. Greg Baer, ​​Präsident des Bank Policy Institute, dessen Handelsgruppe die größten US-Banken vertritt, sagte den Gesetzgebern des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses letzten Monat, dass seine Mitglieder „aus diesem Markt aussteigen würden“, wenn die Regel in Kraft treten würde.

Die Warnungen versetzen die Branche der erneuerbaren Energien in höchste Alarmbereitschaft. Der American Council on Renewable Energy teilte dem Weißen Haus in einem Brief mit, dass die vorgeschlagenen Regeln „die Umstellung auf saubere Energie zu gefährden drohen“. Mehr als 40 Unternehmen und Handelsgruppen für erneuerbare Energien haben den Brief unterzeichnet, darunter die American Clean Power Association und die Solar Energy Industries Association.

Es erregt die Aufmerksamkeit der Demokraten auf dem Capitol Hill, die sich ebenfalls zu Wort melden.

„Wenn Sie mit einem Entwurf aus der Schweiz beginnen und ihn nicht perfekt auf die Vereinigten Staaten zuschneiden, kann das daran liegen, dass Sie mit einem Entwurf in der Schweiz begonnen haben“, sagte Rep. Brad Sherman (D-California) sagte in einem Interview. „Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das ändert.“

Finanzaufsichtsbehörden beobachten genau, ob dies zu einer umfassenderen Rücknahme der Regeln führt.

„Diese Steuerbeteiligungsfinanzierungsabkommen sind kein Grund, niedrigere Kapitalanforderungen für die Großbanken zu fordern“, sagte Alexa Philo, leitende Politikanalystin bei Americans for Financial Reform. „Dieser Bereich wird von Megabanken wie JPMorgan und Bank of America dominiert, und diese Geschäfte sind in der Regel sehr extraktiv.“

„Wieder nutzen die Megabanken andere, um sich für Maßnahmen einzusetzen, die letztendlich ihrem eigenen Geschäftsergebnis zugute kommen“, fügte sie hinzu.

Die Lösung könnte eine Befreiung von den Steuergutschriften für saubere Energie sein, sagen Banken und Befürworter sauberer Energie. Sie argumentieren, dass die Kredite eine Ausgliederung verdienen, weil sie sicherer sind als andere Private-Equity-Investitionen, die den gleichen erhöhten Kapitalanforderungen unterliegen.

„Auf keiner Seite dieser Angelegenheit hat jemand argumentiert, dass die Vermögenswerte riskant sind“, sagte Casten, Co-Vorsitzender des Congressional Sustainable Investment Caucus.