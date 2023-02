Wie Bidens Klimaausgaben Nevada verändern könnten

„Es ist ein größeres Ökosystem als nur Elektrofahrzeuge [electric vehicles]es ist größer als ein Lager, es ist größer als ein Transportmittel“, schwärmte Bob Potts, der stellvertretende Direktor des Wirtschaftsentwicklungsbüros des Gouverneurs.

Die Nachricht über das Darlehen kam eine Woche, nachdem General Motors Co. angekündigt hatte, 650 Millionen US-Dollar in die umkämpfte Mine Thacker Pass zu investieren, um den ersten Zugang zu seiner Lithiumversorgung zu erhalten (Grünes Kabel31. Januar).

Der Bundesstaat beheimatet auch eine große Fabrik von Tesla Inc., die gerade eine Erweiterung angekündigt hat, und verfügt über einige der weltweit größten Lithiumvorkommen. Potts sagte, der Staat versuche, eine „Lithiumschleife“ zu bauen.

Der Staat seinerseits gewährte Redwood Materials Steuererleichterungen in Höhe von fast 81 Millionen US-Dollar für den Bau seiner Fabrik, die bei voller Größe 1.600 Mitarbeiter beschäftigen könnte.

„Der Bundesstaat Nevada ist besonders bereit, in diesem Bereich einen Homerun zu erzielen“, sagte Potts.

Schleife zu Schleife

Die Prämisse von Redwood Materials ist die Herstellung im geschlossenen Kreislauf, bei der alte Batterien zu neuen Batterien verarbeitet werden. Aber in Nevada und mit dem Gründer von Redwood schlägt es auch vor, einen Kreis zu schließen und als Lieferant für seinen Vorfahren, Tesla Inc., zu dienen.

JB Straubel, der Redwood Materials gründete, lernte die Branche und fand sein Glück als Chief Technology Officer von Tesla für 15 Jahre. Eine seiner Hauptaufgaben bestand darin, die bahnbrechende Fabrik des Autoherstellers in Nevada zu entwerfen und zu bauen.

Das begann im Jahr 2014, als die fast nicht existierende Stadt Sparks außerhalb von Reno als Standort für das ausgewählt wurde, was Tesla-CEO Elon Musk eine Batterie-Gigafactory nannte – ein Begriff, der damals seltsam erschien.

Diese Fabrik war aus mehreren Gründen bemerkenswert. Ungewöhnlich für Tesla holte sich das Werk den japanischen Mischkonzern Panasonic Holdings Corp. als Partner. Panasonic würde einen Teil der Anlage besetzen und Batteriezellen herstellen, die Tesla in Packs umwandeln würde. Die Anlage wurde auch im titanischen Maßstab betrieben und schlug vor, auf eine Batterieproduktion von 35 Gigawattstunden pro Jahr zu skalieren.

Gigafactories sind heute ein gebräuchlicher Begriff für Dutzende von immer größeren Batteriefabriken, die auf der ganzen Welt gebaut werden, um eine zukünftige globale Flotte von Elektrofahrzeugen zu untermauern.

Straubel gründete Redwood Materials im Jahr 2017, zwei Jahre bevor er von seiner Funktion bei Tesla zurücktrat.

Redwood Materials möchte nicht nur alte Akkupacks zerkleinern.

Seine Gewinnvision besteht darin, die Grundelemente, die es aus diesen Batterien destilliert hat – darunter Kupfer, Lithium und Kobalt – zu nehmen und sie in hochwertige Komponenten umzuwandeln, die für den Einbau in die Batteriezellen anderer Unternehmen bereit sind. Redwood Materials verwendet auch neue Materialien, da es nicht genügend vorhandene Batterien gibt, um die Nachfrage nach zukünftigen Batterien zu decken.

In Nevada erwartet das Werk des Unternehmens in Carson City im nächsten Jahr, mit der Herstellung von Materialien für die Kathode, eine Schlüsselkomponente der Batterie, zu beginnen. Der Kunde wird Panasonic in einer Batteriefabrik sein, die das Unternehmen am Stadtrand von Kansas City, Kansas, baut.

Entscheidender für die Geschichte von Nevada ist jedoch, dass Redwood Materials bereits Kupferfolie in der Anlage herstellt – Folie, die zur Verwendung in der Gigafactory in Nevada, an deren Design Straubel mitgewirkt hat, an Panasonic geliefert wird.

Ein „enges Ökosystem“

Beweise dafür, dass Nevadas Rolle bei den Batterien an Fahrt gewinnt, finden Sie in der Reiseroute von Gouverneur Joe Lombardo (R), der im November gewählt wurde.

In seinen ersten anderthalb Monaten im Amt hat Lombardo zwei große Enthüllungen von Batteriefabriken geleitet: die am Donnerstag bei Redwood Materials und die Ende Januar angekündigte Erweiterung der Tesla-Fabrik.

Damals sagte Tesla, es würde 3,6 Milliarden US-Dollar ausgeben, um die Batterieleistung der Fabrik fast zu verdreifachen und auch das Fertigungszentrum für das neueste Fahrzeug des Autoherstellers zu werden, den Schwerlast-Tesla Semi (Energiedraht25. Januar).

„Es begann mit Tesla und JB [Straubel] begann mit Tesla und schließlich mit Redwood“, sagte Lombardo bei der Enthüllung am Donnerstag. „Redwood hat Früchte getragen, und heute bauen wir darauf auf.“

Tesla und Redwood Materials teilen große Ambitionen. Beide Unternehmen wollen in ihren Fabriken in Nevada jährlich etwa 100 Gigawattstunden Batterien oder Batteriematerialien produzieren, was diese Anlagen zu den größten der Welt machen würde.

Es ist diese Aussicht – dass lokale Fabriken sich gegenseitig ernähren – die Staatsbeamte von den Beschäftigungsmöglichkeiten begeistert.

„Es ist ein sehr enges Ökosystem von Unternehmen“, sagte Potts, der Wirtschaftsentwicklungsbeauftragte des Gouverneurs. „Was aus Redwood herauskommt, rollt bergab zu Panasonic, und was aus Panasonic herauskommt, steckt in dem, was Tesla in die Semis steckt, die es zusammenstellt.“

Bidens westliches Zentrum

Die Biden-Regierung hat kein Geheimnis aus ihrem Wunsch gemacht, Nevada, einen entscheidenden Swing-Staat im Präsidentschaftswahlkampf 2020, in ein Zentrum für grüne Fabriken zu verwandeln.

„Dies wird Nevada als Drehscheibe für die Batterieherstellung festigen“, sagte Energieministerin Jennifer Granholm in einer Bemerkung bei der Ankündigung von Redwood Materials. In Bezug auf die Sparks- und Reno-Achse fügte sie hinzu: „Diese Region ist wegweisend für diese umfassendere Geschichte.“

Das 2-Milliarden-Dollar-Darlehen an Redwood Materials kommt vom Loan Programs Office des Energieministeriums, aber es ist nicht das einzige. Vor etwas weniger als einem Monat gewährte das Kreditbüro Ioneer Rhyolite Ridge LLC ein bedingtes Darlehen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Dieses Unternehmen plant den Bau einer Mine und Verarbeitungsanlage in den kargen Hügeln zwischen Reno und Las Vegas.

Die Gesamtsumme des Darlehens – 2,7 Milliarden US-Dollar – macht Nevada mit Abstand zum größten Nutznießer des Bundesdarlehensprogramms unter Biden. Es hat seit letztem Sommer 5,3 Milliarden US-Dollar für Projekte mit Elektrofahrzeugen und Batterien unter Auflagen genehmigt.

Aber das ist nicht alles.

Ende letzten Jahres vergab das DOE außerdem insgesamt fast 68 Millionen US-Dollar an zwei Startups aus Nevada, die darauf abzielen, erheblich wertvolleres Material aus den großen, aber diffusen Lithiumvorkommen in Nevada zu extrahieren. Nevada gewann mehr solcher Auszeichnungen als jeder Staat.

Zum einen erhielt American Battery Technology Co., ein Batterierecycler mit Sitz in Reno, fast 18 Millionen US-Dollar in zwei separaten Auszeichnungen. Das eine ist für ein Projekt, um mehr Lithium aus Nevada-Gestein zu extrahieren, und das andere, um wertvollere Materialien beim Recycling zu gewinnen.

Weitere 50 Millionen US-Dollar gingen an Lilac Solutions Inc., das laut DOE „das Potenzial hat, die Lithiumproduktion aus einheimischen Ressourcen zu erschließen, die mit den derzeitigen Produktionstechnologien nicht rentabel sind“.

Die Mittel für die Auszeichnungen stammten aus dem überparteilichen Infrastrukturgesetz, das 2021 vom Kongress verabschiedet wurde, und die Finanzierung des Loan Program Office wurde durch das Inflation Reduction Act gestärkt, das Biden letztes Jahr unterzeichnet hatte.

Nachdem das Bundesdarlehen von Redwood Materials enthüllt worden war, hatte Potts, ein Vertreter des republikanischen Gouverneurs von Nevada, nichts als Gutes über die Bundeshilfe zu sagen.

„Man kann nicht gegen Arbeitsplätze in der Fertigung vorgehen“, sagte er. „Ich denke, dies ist ein Unternehmen, das alle Seiten des politischen Spektrums anspricht. Eine solche Investition von Staat und Bund macht auf beiden Seiten der Linie Sinn.“

Eine Version dieses Berichts erschien zuerst in Energywire von E&E News. Erhalten Sie Zugriff auf umfassendere und detailliertere Berichte zu Energiewende, natürlichen Ressourcen, Klimawandel und mehr in E&E News.