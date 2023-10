Die Frage könnte wiederum darauf hinauslaufen, ob Biden im nächsten Jahr als eine wichtige Kraft für Frieden und Stabilität angesehen wird – oder ob die Dinge auseinanderfallen und Amerika in einen oder zwei Kriege verwickelt wird. Auch hier spielt der Präsident ein riskantes Spiel: In den letzten anderthalb Jahren hat seine Regierung keine Provokation Russlands mehr vermieden, sondern stattdessen Langstreckenraketen in der Ukraine stationiert und der Ausbildung ukrainischer F-16-Kampfpiloten zugestimmt. Biden ist auch seinem Versprechen, Taiwan vor der chinesischen Aggression zu verteidigen, näher gekommen als jeder andere Präsident seit jeher, und hat Anfang dieser Woche zwei Flugzeugträgergruppen ins Mittelmeer entsandt, die sich, wenn die Dinge schlecht laufen, als verwundbare Ziele für den Iran erweisen könnten.

Es ist noch nicht klar, wie sich Bidens neuer globaler Führungsstil auf die amerikanische Wählerschaft auswirken wird – nur, dass seine Zustimmungswerte bisher ziemlich düster waren und sein Wahlkampf möglicherweise eine Art Wende braucht. Und vielleicht brauchen sie es bald, damit sich die Ansicht, Biden sei zu alt für eine zweite Amtszeit (er wäre am Ende dieser Amtszeit 86), nicht zu einem Narrativ verhärtet, das nicht mehr geändert werden kann. Das Biden-Team könnte sich durchaus als richtig erweisen, dass die Instabilität der Republikaner – und die hetzerischen Kommentare des Spitzenkandidaten der Partei, Trump – genau den Kontrast bieten werden, den sie brauchen. Aber sie müssen auch besser darin sein, Erfolg zu definieren, selbst wenn es Biden gelingt, die globale Lage zu stabilisieren und die Wirtschaft zu verbessern. Wie würde Erfolg aussehen? Kurz gesagt, wenn sich Israels Invasion nicht als katastrophales Blutbad erweist und eine neue Welle des Antiamerikanismus auslöst; Die Hisbollah hat im Norden Israels keine zweite Front eröffnet; und Iran, Russland und China haben keine neuen Provokationen unternommen. Aber auch dies wird eine Herausforderung sein, da es sehr schwierig ist, etwas Negatives zu beweisen – das heißt, sich die Anerkennung für Dinge anzueignen, die nicht passieren.

Wie um diese Herausforderung zu demonstrieren, war Bidens Auftritt in Israel am Mittwoch bestenfalls gemischt. Während der Präsident bei der Verteidigung Israels manchmal äußerst eloquent war und von manchen Mitte-Rechts-Parteien Lob erntete, stolperte er zeitweise auch in klassischer Biden-Manier, indem er eine Anekdote über Außenminister Antony Blinken begann und sie dann verstümmelte. Um seine Glaubwürdigkeit gegenüber den arabischen Staaten aufrechtzuerhalten, äußerte sich Biden auch in der Frage der Verantwortung für den Angriff auf das Krankenhaus zurückhaltend und sagte: „Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als wäre es von der anderen Mannschaft verübt worden.“ , nicht – nicht du. Aber es gibt viele Leute da draußen, die sich nicht sicher sind. Wir haben also eine Menge – wir müssen eine Menge Dinge überwinden.“

Die eigentliche Frage könnte durchaus sein, ob Biden im Nahen Osten eine scheinbar unglaublich enge diplomatische Nadel einfädeln kann – indem er Israels Vergeltung unterstützt und gleichzeitig auf humanitäre Hilfe für die einfachen Palästinenser drängt und Dritte wie den Iran und die Hisbollah davor warnt, den Umfang opportunistisch auszuweiten und Ausmaß des Krieges. Die vielleicht wichtigste Weisheit, die der Präsident während seiner Reise vermittelte, war, Israel davor zu warnen, aufgrund seiner „alles verzehrenden Wut“ überzureagieren, wie es die Vereinigten Staaten nach dem 11. September taten, als sie in den Irak einmarschierten. (Ob Netanyahu diesen Teil von Bidens Botschaft gehört hat, wird sich erst in einiger Zeit zeigen.)

„Man weiß nicht, wie das ausgehen wird“, sagt Kamarck. „Man weiß nicht, ob es bis zum nächsten Sommer ein totales Durcheinander sein wird oder ob es etwas sein wird, das Biden beruhigen wird.“ Aber wenn irgendjemand schwierige Dinge wie diese tun könnte – im Nahen Osten vermitteln, Demokraten und Republikaner zusammenbringen, dann ist es Biden. Dies ist der Moment für diese Art von Mann.“