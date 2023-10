Anmerkung der Redaktion: Dies ist eine aktualisierte Version einer Geschichte, die 2022 veröffentlicht wurde.





In einigen Städten und Bundesstaaten können Kinder und Familien an Halloween Süßes oder Saures machen, wohlwissend, dass die Behörden zusätzliche Maßnahmen ergriffen haben, um Sexualstraftäter fernzuhalten.

In mehreren Bundesstaaten, darunter Georgia und Kalifornien, ist es einigen beaufsichtigten Sexualstraftätern nicht gestattet, Kontakt zu Kindern unter 18 Jahren zu haben. Vor diesem Hintergrund ergreifen die Strafverfolgungsbehörden in vielen Gerichtsbarkeiten an Halloween Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Sexualstraftäter nicht in die Nähe von Tricks geraten. oder-Treaters.

„Aus vielen Gründen lasse ich meine Kinder an Halloween nicht alleine durch die Nachbarschaft laufen“, sagte Abony Wilkins aus Indianapolis. „Ich fühle mich etwas besser, wenn ich weiß, dass Sexualstraftäter an diesem Tag unter Beobachtung stehen. Sobald Sie ein Kind seiner Unschuld beraubt haben, mache ich mir keine Sorgen um Ihre Gefühle als Einzelperson.“

Folgendes tun einige Staaten und Gerichtsbarkeiten:

Kalifornien entsendet Bewährungshelfer, um Hauskontrollen bei Sexualstraftätern durchzuführen, denen der Kontakt zu Kindern verboten ist. Während der Kontrollen dürfen Straftäter ihre Türen nur den Polizeikräften öffnen, die in ihrer Nachbarschaft patrouillieren, um sicherzustellen, dass sie nicht an Halloween-Aktivitäten teilnehmen, sagte Tessa Outhyse, eine Sprecherin des Ministeriums für Strafvollzug und Rehabilitation des Bundesstaates.

In Georgia unterliegen beaufsichtigte Sexualstraftäter den Bedingungen des Department of Community Supervision, die es den Behörden erlauben, ihre Häuser an Halloween zu besuchen. Die Beamten stellen sicher, dass Straftäter ihre Häuser nicht schmücken, das Licht nicht anlassen oder die Tür für Süßes oder Saures öffnen, sagte Brian Tukes, der Leiter für auswärtige Angelegenheiten der Agentur.

Auch andere Bundesstaaten, darunter Tennessee und Missouri, führen zu Halloween unangekündigte Hauskontrollen bei Sexualstraftätern durch.

Kritiker bezeichnen einige dieser Maßnahmen als invasiv und als Panikmache. Daten belegen, dass die überwiegende Mehrheit der Sexualverbrechen gegen Kinder von Familienmitgliedern oder Bekannten begangen werden – und nicht von Fremden. Laut Statistiken des kalifornischen Justizministeriums kennen mehr als 90 % der Opfer im Kindesalter ihren Täter.

Und es gibt keine Belege dafür, dass Straftäter an Halloween mehr Kinder ins Visier nehmen als an anderen Tagen.

Doch die Strafverfolgungsbehörden gehen auf Nummer sicher.

Laut Outhyse verlangt Kalifornien, dass beaufsichtigte Sexualstraftäter in der Halloween-Nacht zwischen 17:00 und 5:00 Uhr zu Hause bleiben.

Während dieser Stunden sei es ihnen nicht gestattet, die Tür für Süßes oder Saures zu öffnen, keine Dekorationen zur Schau zu stellen, die Kinder anlocken würden, oder das Licht anzuschalten, sagte sie.

In Missouri müssen einige registrierte Sexualstraftäter in der Halloween-Nacht drinnen bleiben – es sei denn, sie müssen wegen der Arbeit oder wegen medizinischer Notfälle das Haus verlassen.

Im Newton County in Georgia hat das Büro des Sheriffs jedes Jahr in der Halloween-Nacht geschlossen. Die Behörden versammeln Sexualstraftäter in einer kontrollierten Umgebung, etwa im Büro des Sheriffs, in den Abendstunden, während die Kinder Süßes oder Saures ausprobieren.

Während der Sperren hören Sexualstraftäter einen Richter, Bewährungshelfer und andere Gastredner.

Caitlin Jett, eine Sprecherin des Newton County Sheriff’s Office, lehnte es ab, zu sagen, ob letztes Jahr eine weitere Schließung geplant war.

„Die genauen Einzelheiten unserer Operation werden der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt“, sagte Jett gegenüber CNN.

In der Vergangenheit haben die Behörden in einigen Städten in South Carolina und Virginia auch Sexualstraftäter während der „Süßes oder Saures“-Zeit im Büro des Sheriffs versammelt, eine Maßnahme, die ihrer Meinung nach erforderlich ist, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Doch Sexualstraftäter haben zurückgedrängt. Im Jahr 2020 verklagten sie einen Bezirk im Westen von North Carolina, der von ihnen verlangte, sich in der Halloween-Nacht in der Waffenkammer der Nationalgarde zu versammeln, mit der Begründung, die obligatorische Versammlung verletze ihre verfassungsmäßigen Rechte.

In Missouri müssen einige Sexualstraftäter ein Schild mit der Aufschrift „Keine Süßigkeiten oder Leckereien in diesem Wohnort“ anbringen.

In Jacksonville, Florida, sind Sexualstraftäter gesetzlich verpflichtet, vor ihrem Haus ein Schild mit der Aufschrift „Hier gibt es keine Süßigkeiten oder Leckereien“ anzubringen, um Süßes oder Saures zu warnen.

Solche Schilder standen jedoch vor rechtlichen Herausforderungen.

Mehrere Sexualstraftäter verklagten 2021 die Stadt Jacksonville und nannten das Schild verfassungswidrig. Die Stadt hat erklärt, dass sie das Gesetz nicht durchsetzen wird, während die Klage anhängig ist.

Das Sheriff-Büro von Jacksonville sagt jedoch, dass die Beamten ein Auge auf die mehr als 2.500 registrierten Sexualstraftäter in der Gegend haben werden.

In Georgia reichte eine Gruppe registrierter Sexualstraftäter 2019 wegen ähnlicher Schilder eine Bundesklage gegen das Sheriffbüro des Butts County ein und beschuldigte die Behörden, zum Anbringen dieser Schilder in ihr Privatgrundstück eingedrungen zu sein. Die Täter sagten, die Schilder hätten ihnen Angst und Demütigung bereitet. Ein Bundesrichter entschied zugunsten der Sexualstraftäter.

Ein verdunkeltes Haus in der Halloween-Nacht bedeutet nicht immer, dass die Bewohner weg sind oder keine Süßigkeiten mehr haben. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand darin ein registrierter Sexualstraftäter ist.

In Bundesstaaten wie Georgia, Missouri, Texas und Kalifornien müssen beaufsichtigte Sexualstraftäter am Halloween-Abend innerhalb einer bestimmten Zeitspanne das Licht ausschalten und die Türen geschlossen halten.

In einigen Gerichtsbarkeiten, darunter Jacksonville, ist es Sexualstraftätern auch verboten, Halloween-Dekorationen anzubringen – sogar Kürbisse.

„Halloween stellt eine verlockende Gelegenheit für Sexualstraftäter und sexuelle Raubtiere dar, da viele Kinder nachts unterwegs sind, Süßes oder Saures machen und an die Türen von Fremden klopfen“, sagte das Büro des Sheriffs von Jacksonville in einer Erklärung. Das Büro des Sheriffs teilte mit, dass Beamte die Häuser von Sexualstraftätern überprüft hätten, um sicherzustellen, dass diese die Vorschriften einhielten.

Einige Bundesstaaten und lokale Gerichtsbarkeiten bieten einen Suchdienst für Sexualstraftäter an, auf den Eltern zugreifen können, bevor ihre Kinder Süßes oder Saures tun.

In Georgia geben die Behörden des Newton County Halloween-Sicherheitstipps weiter, darunter eine App zum Auffinden von Sexualstraftätern in der Nähe, sagt Jett, der Sprecher.

Kalifornien bietet in seinem „Operation Boo“-Leitfaden auch eine Suchfunktion für Sexualstraftäter an für Eltern an Halloween, zusammen mit Videos darüber, wie man mit Kindern über Sicherheit sprechen kann.

„Obwohl Fälle von sexuellem Missbrauch oder Entführungen in der Halloween-Nacht in Kalifornien nicht weit verbreitet waren, möchten wir dennoch einige traditionelle Sicherheitstipps geben, wenn Sie vorhaben, mit Ihrer Familie auszugehen“, sagt das kalifornische Ministerium für Korrekturen und Rehabilitation.

Die Behörden in Indianapolis, wo Wilkins mit ihren drei kleinen Kindern lebt, haben von entlassenen Sexualstraftätern verlangt, an Halloween-Abenden eine Ausgangssperre einzuhalten und mit ausgeschaltetem Licht zu Hause zu bleiben und keine Süßigkeiten zu verteilen.

Die Sheriff-Behörden des Staates veröffentlichen außerdem eine interaktive Karte, die zeigt, wo Sexualstraftäter leben.

Bevor sie in ihre Nachbarschaft zog, machte Wilkins eine Karte aller in der Nähe registrierten Sexualstraftäter und sorgt dafür, dass ihre Kinder diese Häuser meiden.

„Sie wissen, dass sie sich diesen Häusern nicht nähern dürfen“, sagte sie gegenüber CNN. „Ich habe ihnen gesagt, wenn Sie diesen Mann sehen, sollten Sie keine Gespräche mit ihm führen.“